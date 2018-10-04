DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(geniş haber)

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE POLİSTEN KAÇAN UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ KALDIRIMDAKİ YAYALARI BÖYLE EZDİ

Haber: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Küçükçekmece'de polisten kaçan uyuşturucu satıcıları araçla kaldırımdaki vatandaşları ve polisleri ezdi. 5 kişiyi ezen şüpheliler polis tarafından böyle yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 30 Eylül günü saat 14.30 daha önce uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan G.M isimli şüpheliyi takibe aldı. Takip sırasında bir otomobilden farları açıp kapayarak işaret verilmesi üzerine G.M kaçmaya başladı. Polis, otomobile binen şüphelileri durdurmak için silahlarını çekti. Şüpheliler kaldırıma çıkarak polislerin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi ezdi. Bir süre sonra duran otomobilin önü yine polisler tarafından kesildi. 4 zanlı yere yatırılarak kelepçelendi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 12 gram bonzai ele geçirildi. 1 şüpheli tutuklanırken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Polisten kaçması

-Yayaları ezmesi

-Yere yatırılması

-Kelepçelenmesi

-Detaylar

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(alevli görüntülerle)

2- SEFAKÖY'DE FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Gökhan ÇELİK / İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL

Küçükçekmece'de bulunan bir kumaş fabrikasında nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmaları yaparak yangını söndürdü

Küçükçekmece Tahsin Tekoğlu Caddesi'nde sabah 10.00 sıralarında bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçeşehir ve Avcılar'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler fabrikanın bacasında çıkan yangını kontrol altına aldı. Kontrolün sağlanmasının ardından olay yerinde soğutma çalışmaları başlatıldı.

'ya konuşan Murat Karaca isimli görgü tanığı, "Yangın başladığı sırada yan tarafta bulunan fabrikanın çatısında çalışıyorduk. Daha sonra fabrikanın çatısında alevleri fark ettik. Ardından yoğun bir şekilde dumanlar çıktı. Alevler daha sonra fabrikanın diğer bacasına sıçradı bizim olduğumuz yere kadar geldi alevler. Sonra hemen indik bulunduğumuz yerden. Aşağıya indiğimizde 5 dakika sonra itfaiye ekipleri geldi. Zaten tahliyeler de yapılmıştı. İçeride yaklaşık 60 -70 kişi vardı. Fabrikanın kolay bir çıkışı var, o yüzden kısa sürede tahliyeyi yaptılar. Yangın büyük ihtimalle, kumaşları kuruttukları makine kurutma sırasında yüksek ısı yayar. Bu sırada elyaflar tutuşmuş olabilir" dedi.

Görüntü dökümü

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-Yangından alevli görüntüler

-Yanan fabrika

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

-Görgü tanığı ile röportaj

04.10.2018 - 10.44 Haber Kodu : 181004036

04.10.2018 - 10.58 Haber Kodu : 181004044

04.10.2018 - 11.11 Haber Kodu : 181004049

04.10.2018 - 11.13 Haber Kodu : 181004051

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3- ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDAKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.

Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Polis ekipleri gazetecileri villa ve çevresinden uzaklaştırdı. Yıkım çalışması yapılan alan havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle villadaki yıkım ekipleri

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Polis ekipleri

-Gazetecileri uzaklaştırması

-Ekiplerin villaya gelişi

-Detaylar



04.10.2018 - 08.55 Haber Kodu : 181004008

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4- YIKIM EKİPLERİ OKTAR'IN VİLLASINDA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL

Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.

Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Polis ekipleri gazetecileri villa ve çevresinden uzaklaştırdı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Polis ekipleri

-Gazetecileri uzaklaştırması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Ekiplerin villaya gelişi

-Detaylar



04.10.2018 - 08.55 Haber Kodu : 181004008

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5- HAYTAP BAŞKANI ŞENPOLAT: TÜRKİYE'DE YASALAR HAYVANLARI KORUMUYOR

Haber: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL

Bugün, 4 Ekim Hayvanları Koruma günü. Türkiye'de hayvana karşı işlenen suçların katlanarak arttığını belirten hayvan hakları savunucuları, verilen sözlerin yerine getirilmesini ve derhal caydırıcı yasal düzenlemelerinin yapılmasını istiyor. Hayvan Hakları Fedarasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat hayvan hakları için verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirterek "Biz hiçbir 4 Ekim'i kutlamıyoruz. Hayvana işkence yapanlar, tecavüz edenler, dövüştürenler, işkence edenler halen ufacık bir para cezası ile cezalandırılıyor. Dünyada hayvan haklarının verildiği bu günde maalesef Türkiye'de biz gereğini yapamıyoruz." dedi.

4 Ekim, tam 87 yıldır Hayvanları Koruma Günü olarak takvimlerde yerini alıyor. İlk olarak 1931 yılında kutlanan bu gün, hayvanlara karşı işlenen suçlar ve yapılan kötü muamele, suistimal ve haksızların önüne geçebilmeyi amaçlıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde hayvanları korumak için çok sayıda yasa bulunuyor. Örneğin, İngiltere'de hayvanlar "Hissedebilen varlıklarö olarak kabul ediliyor ve 10'nun üzerinde kanun ve yasal düzenleme bulunuyor. Hayvana kötü muamele, işkence, hayvan dövüşleri gibi durumlarda caydırıcı para ve hapis cezası verilebiliyor. Avusturya'da ise 2004 yılında kabul edilen kanuna göre, hayvanlar insana eş varlıklar olarak kabul ediyor. Hayvan hakları ihlallerine göre para cezası veya daha ağır durumlarda 1 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Ancak Türkiye'de hayvan haklarını düzenleyen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, hayvanları korumak konusunda oldukça yetersiz. Hayvan hakları savunucuları bu nedenle yasanın değiştirilmesi için uzunca bir süredir mücadele ediyor.

"HAYVANA HER TÜRLÜ KÖTÜ MUAMELENİN CEZASI 625 LİRA"

Türkiye Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM) Koordinatörü Avukat Burak Özgüner, şöyle konuştu:

"Hayvana yönelik şiddet toplumsal şiddetle birlikte artıyor. Tüm bu şiddet olaylarını yazılı e görsel medyadan takip ediyoruz. Türkiye'de hayvana şiddet olaylarının bu kadar yüksek olması bize göre, verilen cezaların caydırıcı olmamasıdır. 2018 yılı itibari ile hayvana yönelik kötü muamele, fiziksel ve psikolojik şiddet, cinsel istismar, aç ve susuz bırakmanın cezası 625 lira idari para cezası. Bu ceza ödenmediği takdirde faillerine hiçbir yaptırım da uygulanmıyor. Bu da başlı başına bir sorun. Biz 7 yıldır yasal yaptırımların iyileştirmesi için mücadele veriyoruz. Ancak verilen sözler hiçbir şekilde tutulmuyor. Biz hayvan hakları savunucuları olarak hayvana yönelik işlenen cezaların caydırıcı olmasını talep ediyoruz. Hayvana işkence yapan, tecavüz eden, şiddet uygulayan faillerin ertelemesiz hapis cezası alması gerektiğini istiyoruz. Bu insanların toplumdan izole edilmesi lazım çünkü, böyle bir toplumsal talep de var. Onlar da tecavüzcülerle, hayvana işkence yapanlarla aynı toplum içinde bulunmak istemiyor"

"ACİL OLARAK KANUNLARIN DÜZENLENMESİ GEREK"

2017'de sadece 493 şahsa idari yaptırım uygulandığını beliren Özgüner, "Her gün hayvana yönelik kötü muamele haberi alırken sadece 493 kişi hakkında idari para cezası verilmesi ne bizim ne toplum talebini karşılıyor. Bu yaptırımların cüzi bir şekilde verilmesi hayvana yönelik şiddettin önünü alamayacak. 20'nci Yasama döneminde gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse de Adalet Bakanı'nın söylediği gibi ivedi bir şekilde kanun düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca hazırlanacak kanun tasarısı ve teklifinin de sivil toplum kuruluşların, barolar ve meslek örgütlerinin görüşleri alınarak hayvanları gerçekten koruyacak şekilde yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR 4 EKİM'İ KUTLAMIYORUZ"

Hayvan Hakları Fedarasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Kemal Şenpolat ise, "Biz hiçbir 4 Ekim'i kutlamıyoruz. Çünkü, dünyada hayvan haklarının verildiği bu günde maalesef Türkiye'de biz gereğini yapamıyoruz . Hem sivil toplum kuruluşları, hem de Ankara'da çalışan milletvekilleri olarak bugüne kadar hayvan dostlarımız adına verilen hiçbir söz yerine getirmediler. Dolayısıyla bir kutlama yapmamız söz konusu değil. Ne yunus parkındaki esir yunuslar düşünülüyor, ne faytona koşulan ve sürekli kırbaçlanan atlar düşünülüyor, ne işkenceler dillendiriliyor ne de sokak gördüğümüz yaralı hayvanlar için hiçbir ambulans ve veteriner teşkilatı yok. Bazı bölgelerde az da olsa var ama Türkiye genelinde maalesef bunu söylemek mümkün değil. Bazı yerlerde başvuru makamı bile yok. Herhangi bir hayvanı yaralı gördüğünüzde ulaşabileceğiniz bir makam bulunmuyor. Telefonlar, mailler susmuş durumda. O kadar çok ihlal var ki devletin mekanizmaları bunlarla başa çıkamıyor" dedi.

"KANUNLAR HAYVANLARI KORUMUYOR"

2004 yılında çıkan hayvanları koruma kanunun, hayvanları korumadığına dikkat çeken Şenpolat, şöyle devam etti:

"Kanunlarımız yetersiz ve hayvanları korumaktan uzak. Bunun değişmesi için yıllardır uğraşıyoruz ama sonuç yok. Dönemin başbakanı ile görüştük meclisteki diğer partilerle görüştük ama bu değişikliğe muhalefet eden olmamasına rağmen mecliste bir düzenleme çıkaramadık. Biz Farkındalık yaratmak için etkinlikler düzenledik, sosyal medya çalışmaları yaptık. Bir sivil toplum kuruluşu olarak yasanın değişmesi için çok uğraştık ama bir sonuç alamadık. Halen hayvana karşı işlenen suçlar kabahatler kanunda yer alıyor." .

Hayvanlara eziyet edenlerin adliyeye çıkaralamadığını belirten Şenpolat, " Halen savcılığa bir suç duyurusunda bulunamıyorsunuz. Hayvana işkence yapanlar, tecavüz edenler, dövüştürenler, işkence edenler halen ufacık bir para cezası ile cezalandırılıyor. Yargılamaya dahi konu olmuyorlar, duruşmalara çıkmıyorlar. Çok da bir şey istemiyor bu hayvanlar. Bir yasal düzenleme ve ders kitaplarında hayvan sevgisi ve hayvan hakları ile ilgili çalışmalar istiyorlar. Hayvan dostlarımız için bir yasal düzenleme istiyoruz ama sanki bir boşlukla konuşuyoruz. Biz artık bu boşluğun doldurulmasını istiyoruz. " şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü

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-Hayvan barınaklarından görüntü

-Burak Özgüner ile röportaj

-Özgüner'den ayrıntı

-Ahmet Kemal Şenpolat ile röportaj

-Şenpolat'tan ayrıntı

-Barınaktaki hayvanlar

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(ÖZEL)

6- SARIYER'DE KORKUNÇ OLAY: 2 KEDİNİN AYAKLARINI KESEREK KARNINI YARDILAR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL

Sarıyer'de bir evin bahçesinde ayakları kesilerek karnı yarılmış iki kedi ölüsü bulundu. Öldürülen iki kedi, belediye ekipleri tarafından bahçeden alınarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürüldü.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde saat 15.00 sıralarında meyve toplamaya çıkan bir kişi yerde birinin 4 ayağı kesilerek karnı yarılmış, diğerinin de öndeki iki ayakları kesilmiş iki kedi ölüsüyle karşılaştı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede ve bahçede inceleme yaptı.

Olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi ekipleri ise ayakları kesilerek öldürülen iki kediyi, bahçeden alarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürdü. Vahşi olayın kim yada kimlerin yaptığı bilinmezken, polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı sokakta oturan Emine Kişmir, "Eşimin kardeşi geldi. 'Bahçede iki tane kedi ölmüş' dedi bana. Ben kedilerin nereden atıldığını bilmiyorum. Ayakları kesilmiş iki kedi vardı. Çok üzüldüm, burada bir sürü kedi var ben onlara yemek de veriyordum. Kedileri çok da sevmem aslında ama zarar da vermiyorum. Etrafta 10-15 tane kedi var. Bunu yapan cezalandırılsın. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İşkence yapılan kedilerden detay görüntü

-Kedilerin ayaklarının kesilmiş görüntüsü

-Kedilerin karınlarının yarılmış görüntüsü

-Evin bahçesinden detay görüntü

-Belediye ekiplerinin kedileri poşete koyup götürmesi

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Emine Kişmir ile röportaj

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7- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen ve yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Türkiye'de bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatta olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 29 Eylül'de operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli 3 Ekim'de adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılık tarafından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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8- FATİH'TE FUHUŞ OPERASYONU: 34 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Fatih'te bir eğlence mekanına yapılan baskında 33'ü yabancı 34 kadın gözaltına alındı. Kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu belirlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki umuma açık yerlere yönelik yaptığı asayiş denetimleri sırasında bir eğlence mekanında yabancı uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları belirlendi. 33'ü yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolleri için hastaneye götürülen kadınlardan birinin 8 aylık hamile olduğu belirlendi. 32 kadın sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

-Kadınların emniyetten çıkışı

-Detaylar

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