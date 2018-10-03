DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2



1- BİNALİ YILDIRIM'DAN ABD'YE 'FETÖ' TEPKİSİ (1)

*Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım,

"Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun?"

"Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun?"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE / İSTANBUL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, "Bu FETÖ'nün lideri Amerika'da el bebek gül bebek bir malikanede yaşıyor. Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Akla başka sual gelmiyor. Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bu yıl 'Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek' temasıyla düzenlenen TRT World Forumu'nun açılış programına katıldı.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Binali Yıldırım, herkesin barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığı bir dünya hedefine yaklaşmanın güçlü ülkelerin 'adil davranma' ve 'iyi niyete dayalı' iş birliği yapmalarıyla mümkün olduğunu söyledi. İş birliği yapmayı gerektiren meselelerin başında terörle mücadele geldiğini belirten Yıldırım, "Terör ve terörizm ülkeye, etkin kimliğe dine bakmadan kayıtsız ve şartsız reddedilmelidir. Terör hiçbir şekilde finanse edilmemeli, silah ve para desteği sağlanmamalıdır" diye konuştu.

"NATO'DAN MÜTTEFİK BİLDİĞİMİZ AMERİKA'NIN AÇIK, ALENİ DOĞRUDAN DESTEĞİYLE OLUYOR"

Terör sebebiyle Türkiye'nin uzun süredir canı yandığını aktaran Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye 30 yılı aşkın bölücü ve etnik PKK terör örgütüyle mücadele ediyor. Yaylaları boşalttıran, tarımı ve hayvancılığı öldüren, madencilik yapılmasına engel olan, masum insanlara bebeklere varıncaya kadar gözünü kırpmadan teröristlere karşı verdiğimiz mücadaleden ne yazık ki pek çok dost gördüğümüz ülkeden destek göremedik, göremiyoruz. Terörle mücadelede beklediğimiz desteği vermeyen ülkeler, mesele DEAŞ, El Kaide olunca onların vahşeti gündeme gelince avaz avaz bağırıyorlar. Yani kapıları çalınınca hırsızın farkına varıyorlar. 35 bin masum insanı katleden bu örgüt, PKK, bugün de PYD/YPG adıyla Suriye topraklarında faaliyetini sürdürüyor. Acı olan, onların bu faaliyetini sürdürebilmesi dost bildiğimiz NATO'dan müttefik bildiğimiz Amerika'dan açık, aleni doğrudan desteğiyle oluyor. Binlerce TIR silah, füze her türlü mühimmat bu törer örgütüne aktarılıyor. Bu soruyu sorduğumuzda müttefikimiz ve dostumuz olan ülkenin verdiği cevap çok entrasan; 'biz onlarla stratejik bir iş birliği yapmıyoruz, taktik bir iş birliği yapıyoruz'. Ne demek? Zırva...Terör örgütüyle iş birliğinin hiçbir mazur görülecek yanı yoktur. Eğer bölgesel ve küresel terörü yok etmek istiyorsak, bir terör örgütünü yok etmek için başka terör örgütünü kullanmayız. Böyle bir anlayış bölgede barış ve huzuru getirebilir mi?"

ABD'YE FETÖ TEPKİSİ

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine de değinen TBMM Başkanı Yıldırım, "Son yıllarda bizim bir terör örgütümüz daha oldu. 15 Temmuz 2016'da bu örgüt ülkemizde kanlı bir darbe yapmaya kalktı. Ben o zaman Başbakandım. Cumhurbaşkanımızla birlikte, milletimizi bu alçak darbe girişimine karşı meydanlara davet ettik. Dünya siyasetinde görülmeyen bir işi başardık. Devletin silahlarını, uçaklarını, tanklarını, toplarını ele geçiren alçaklar o silahları sivil insanlara yöneltip, Türkiye'yi çökertmek istediler. Seçilmiş hükümetini yok etmek istediler. O gün halkın gücü tankın gücünü yendi. Türk insanı o gün bu alçaklığa geçit vermemiştir" diye konuştu.

"TÜRKİYE DOSYALAR DOLUSU BELGELERİ ÖNLERİNE KOYDU AMA ÇIT YOK"

15 Temmuz'da 251 şehit verildiğini binlerce gazinin olduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bu terör FETÖ'nün lideri Amerika'da el bebek gül bebek bir malikanede yaşıyor. Her şey belli. Darbenin talimatını veren bu. Her türlü bilgi, belge elde; fakat dostlarımız, müttefik bildiğimiz ülke kılını kıpırdatmıyor. Madem vermiyorsun kardeşim adamın yaşamına sınırlamada mı getiremiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etmesine niye izin veriyorsun? Niye bir soruşturma dahi başlatmıyorsun? Yoksa arkasından başka şeyler çıkacağından mı endişe ediyorsun? Akla başka sual gelmiyor. Türkiye dosyalar dolusu belgeleri önlerine koydu ama çıt yok. 'Benim teröristim senin teröristin' gibi ayrım olduğu müddetçe biz, terörle mücadelede başarılı olamayacağımız gibi bölgesel ve küresel kardeşliği de sağlayamayız" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Binali Yıldırım'ın konuşması

-Genel ve detaylar



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2- RAHİP BRUNSON'IN AVUKATI AYM'YE BAŞVURDU (2)

Özden ATİK - İSTANBUL

İZMİR'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Haylavurt, ev hapsinin kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

İsmail Cem Haylavurt, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek dilekçesini AYM'ye iletilmek üzere 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdi.

Haylavurt başvuru dilekçesinde, "Andrew Craig Brunson gözaltına alınmasından bu yana 2 yıla yakın bir süre geçmiştir. Başvurucunun tutukluluğunun ve sonrasında konutu terk etmeme yönündeki kararı hukuki olmadığı gibi makul süreyi de aşmıştır. Özgürlüğünün bu şekilde sınırlanmasının makul ve kabul edilebilir hiç bir hukuki gerekçesi, geçerli bir sebebi bulunmamaktadır. Özgürlüğünün kısıtlanması tamamen hukuka aykırı olup kısıtlanma süresi, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine aykırı olarak makul süreyi aşmıştır" dedi.

Dilekçede, "Sanığın delilleri karartma ihtimali bulunmamaktadır. Gizli olarak, uzun zamana yayılan bir sürede savcılık gerekli soruşturmayı yapmış ve deliller toplanmıştır. Kovuşturma aşamasında da tanıklar dinlenmiştir. Dolayısıyla tanıklar üzerinde baskı kurma gibi bir durumun olması da mümkün değildir. Zira dosyanın temelini oluşturan gizli tanık ifadeleridir ve bu tanıklar tanık koruma kanunu kapsamında korunmaktadır" ifadeleri yer aldı.

"Her ne kadar tutukluluk son bulmuş olsa da kişi hürriyeti ve güvenliği hapsi şekil değiştirerek konutu terk etmeme kararı yoluyla ihlal edilmiştir" denilen başvuru dilekçesinde, "Anayasanın 19. Maddesinde ve AİHS'nin 5/3, 5/4 ve 5/5. Maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal edilmiştir. Bu nedenle başvurumuzun kabulüne karar verilmelidir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Dilekçenin görüntüsü

03.10.2018 - 10.44 Haber Kodu : 181003023

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3- OTOMOBİLİYLE YAYALARI EZEN SÜRÜCÜNÜN DÖVDÜĞÜ KIZ ARKADAŞI:



"Konuşuyorduk, bir anda kafama vurmaya başladı"



Müslim SARIYAR-İSTANBUL()

İstanbul Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek, 6 kişiyi yaralayan sürücünün beraberindeki kız arkadaşı A.A. polise verdiği ifadesinde "Arabada konuşuyorduk. Aniden başıma vurmaya başladı. Çevredekiler tepki gösterince de aracı yayaların üzerine sürdü" dedi.

Bakırköy'ün en işlek caddelerinden biri olan Fişekhane Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde dün saat 17.20'de meydana gelen korkunç olayda 21 yaşındaki G.S.G., aracında kız arkadaşını dövmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar sürücüye müdahale etmek istedi. Ancak tartışma çıktı. G.S.G. aracından inerek vatandaşlarla kavgaya tutuştu. Kalabalık artınca da aracına geri bindi. Hızla hareket ettirdiği aracı yayaların üzerine sürdü. Kaldırıma da çıkan sürücü, Esranur Abacı, Recep Göçer, Hamit Başaran, Can Berk Arıkan, Cebrail Işık ve Mert Durmuş'u ezerek yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



KIZ ARKADAŞ, "BİRÇOK İNSANA ARABAYLA ÇARPTIĞINI GÖRDÜM"

Babasının savcı annesinin hakim olduğu öğrenilen ve olay yerinden kaçan G.S.G. polisin takibiyle yakalandı. Geceyi Şenlikköy Polis Merkezi'nde geçiren sürücünün, kız arkadaşı da olaydan hemen sonra karakola getirildi. A.A. olduğu öğrenilen kız arkadaş ifadesinde "Araç içerinde konuşuyorduk. Bir anda sinirlenerek başıma vurmaya başladı. Beni darp etti. Vatandaşlar görüp müdahale etmek istediler. Beni bıraktı, vatandaşlarla tartışmaya başladı. Arabadan inip kavga etti. Kalabalık artınca araca geri bindi, vatandaşların üzerine sürdü. Bu sırada bir çok insana çarptığını gördüm" dedi.



SABIKASI KABARIK

1 yıl önce Ataköy'de kaldığı hakim-savcı lojmanından kafede tartıştığı kişilere rastgele ateş ederek 2 kişiyi yaralayan G.S.G.'nin yine geçtiğimiz yıl bir kişiyi bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi. G.S.G.'nin uyuşturu kullanmaktan da poliste kaydı bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili görüntüler

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4- KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ CİNAYETİN ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL

Küçükçekmece'de evinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan epilepsi hastası, zihinsel engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz cinayetinin zanlısı F.Ç. adliyeye çıkarıldı. Gözaltındaki diğer şüpheli C.A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Küçükçekmece, Bezirganbahçe Mahallesi, Çiçekli sokak ta geçtiğimiz cumartesi gecesi meydana gelen olayda 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz, Edirne'de dönen anneannesi tarafından kanlar içinde bulunmuştu. Yapılan inceleme sonucu Ahmet Yusuf Öz'ün 22 yerinden bıçaklandığı tespit edilmişti. Evde bulunan televizyon ve bilgisayarın ise çalındığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda olayın faili olduğu tespit edilen F.Ç. gözaltına alınmıştı. Olay ilgili evden çalınan eşyaları satın aldığı öğrenilen C.A.'da kısa sürede yakalanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan F.Ç. adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli C.A. ise savcılık talimatıyla Emniyet müdürlüğünden serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Emniyetten çıkışı



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(ÖZEL)

5- APARTMAN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Taner YENER- İSTANBUL

Beşiktaş'ta bir kadın oturduğu apartmanın bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Beşiktaş Akatlar Mahallesi Yaren Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba Suat Yenidünya, kızının evde olmadığını fark etti. Açık olan pencereden aşağıya bakan baba, kızının bahçede hareketsiz yattığını gördü. Hemen aşağıya inen Yenidünya, bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İlknur Yenidünya'nın (48) hayatını kaybettiğini belirledi. İlknur Yenidünya'nın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

Olay yerinden görüntü

Sağlık ekipleri

Polisin çalışmaları

Cesedin cenaze aracına konulması

Ağlayan baba

Cenaze aracını gidişi

Genel ve detaylar

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6- HASTASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN DOKTORUNUN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL

Bahçelievler'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Hacıosman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kızına teslim edildi. Cenazenin Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldüğü öğrenilirken, Hacıosman'ın cenazesi, ikindi vakti Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Küçükçekmece Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.



Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracının çıkışı

-Doktorun kızının araçtan inişi ve yakınlarıyla konuşması

-Araca binmesi

-Aracın ayrılışı

-Genel ve detaylar

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