DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1- BEYKOZ'DA MAHSUR KALANLAR İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

*Kurtarma anları kamerada

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL

Beykoz Mahmut Şevket Paşa'da sel sularının yükselmesi sonucu bir evde yaşayan 3 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Beykoz Mahmut Şevket Paşa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Dereler taşarken çok sayıda sera sular altında kaldı. Dere kenarında bulunan bir evde 3 kişi mahsur kaldı. Evde oturanlar dereden gelen ağaç parçaları evin etrafını kapladığı için evden çıkamadı. Bölgeye itfaiye ve akut ekipleri sevk edildi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Selahattin Aktaş, eşi Hayriye Aktaş, kızları Ufkun Aktaş kepçe yardımıyla çıkartıldı. Aktaş ailesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



- (ÖZEL)

2- BEYKOZ'DA SEL BASKINI: EŞİ VE ÇOCUĞUNU TAVANI DELEREK KURTARDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Beykoz Çengelderesi sağanak yağış nedeniyle taştı. Dere yakınında bulunan 2 ev sular altında kaldı. Evde kalanlar tavanı kırarak çatıdan çıktı.

Olay sabah sabah saatlerinde Beykoz Çengeldere Mahallesi'nde meydana geldi. 06.00 sıralarında başlayan sağanak yağış Çengelderesi'nin taşmasına neden oldu. Dere yakınında bulunan evler sular altında kaldı. Sağanak yağış sırasında uykuda olan Kerem Demirel, eşi ve 2 yaşındaki çocuğunu komşuları uyandırdı. Evden tavanı delerek çatıya çıkan Demirel, karısı ve çocuğunu son anda kurtardı. Yaklaşık yarım saat süren yağış sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Nurten Demirel " Çok şiddetli yağmur yağınca ne olduğumuzu anlamadık. Çocuk elimde dönüp durduk. Evden hiçbir şey çıkartamadık. Balkondaki tavanı kırıp çatıya çıkmak zorunda kaldık. Üstümüze bir mont bile alamadık. Çok sefil kaldık. Şimdi ne olacak, ne kıyafetimiz hiçbir şeyimiz yok. Panik atak geçirdim elim ayağım titredi. Altını bile gözümüz görmedi. Mama alayım dedim. Ben mama almak için koşuyorum çocuk aç kalmasın diye. Görürler mi bizi nasıl duracağız bu halde" diye konuştu.

3- BEYKOZ'DA APARTMANA YILDIRIM DÜŞTÜ; ÇATI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Beykoz'da bir apartmanın çatısına yıldırım düştü.

Olay, Elmalı Mahallesi'nde Tepetarla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan çatıya müdahale ederk yangını söndürdü.Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

4- KAFEDE "OTURMA" KAVGASI KAMERADA; 1 ÖLÜ, 1 YARALI, 7 TUTUKLU

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL

Fatih'te bir kafeteryada "oturma" kavgası ile başlayan olaylar zincirinde 1 kişi yaralandı, 1 kişi öldü. Olaylarla ilgili 7 kişi tutuklandı. Kavga anı ve bir kişinin vurulması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Fatih, Molla Gürani Mahallesi, Sadi Çeşmesi Sokak üzerinde 30 Temmuz 2018'de saat 21.30 da meydana gelen olayda bir kafeteryada çalıştığı öğrenilen Mahmut Aljamır (26) sırtından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Mahmut Aljamır kaldırıldığı Haseki hastanesinde hayatını kaybetti.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kameralarına yansıyan cinayet anında şüphelilerin, Mahmut Aljamır'ı kovaladıkları içlerinden birinin yanına kadar gelerek tabancayla vurduğu görüldü. Yaralanınca yere düşen ve park halindeki minibüsün altına giren Mahmut Aljamır'ın daha sonra aynı minibüsün arkasına saklanmaya çalıştığı görüldü. Görüntülerde şüphelilerin koşarak uzaklaştıkları tespit edildi.

OLAYLARIN FİTİLİ SABAH ERKEN SAATLERDE ATEŞLENMİŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada olayın sabah saatlerinde yaşanan kafede oturma tartışması yüzünden meydana geldiği tespit edildi. Polis ekipleri Turgay K., adlı kişinin sabah saatlerinde daha açılmayan bir kafede oturmaya çalıştığını ancak çalışanlar tarafından tartaklanarak dışarı atıldığını tespit etti.

ÖGLE SAATLERİNDE YİNE KARŞILAŞINCA KAVGA ÇIKMIŞ

Bu olayın ardından öğle saatlerinde Turgay K.'nın kendisini kovan kişilerden Mustafa Y. ile yolda karşılaştığı ikili arasında kavga yaşandığı belirlendi. Bu kavga sırasında silah çeken Turgay K.'nın ateş ettiği ve yanlışlıkla kendilerini ayırmaya çalışan bir esnafı vurarak yaraladığı tespit edildi. Polis tarafından yakalanan Turgay K. ile Mustafa Y.'nin tutuklandıkları öğrenildi.

AKŞAM SAATİNDE KOVALAYIP ÖLDÜRMÜŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri bu olayın akşamında Turgay K.'nın arkadaşları olduğu öğrenilen şüphelilerin kafe çalışanı Mahmut Aljamır'ı yolda görerek ateş ettikleri ve vurarak öldürdükleri tespit edildi.

POLİS 5 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Polis kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Bünyamin Z.(19) Mehmet Ali K.(18) Dilaver H.(30) Shirkel N.(27) ve 17 yaşındaki Y.S.'yi gözaltına aldı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önce tutuklanan Turgay K. ile Mustafa Y.'nin ardından mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli de tutuklandı.

5- 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ'NDE DARÜLACEZE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR



Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Ali AKSOYER - Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL

Kimi evsiz kaldığı için kimi de terk edildiği için Darülaceze'ye geldi. Her birinin farklı bir hayat hikayesi var ama ortak noktaları hep birlikte, bir arada üretmek ve tüm günü birlikte geçirmek. Okmeydanı'ndaki Darülaceze Başkanlığı'nda yaşayan yaşlılar, resim yapıyor, örgü örüyor, gazete kağıtlarından çanta tasarlıyor. Haftanın 7 günü ziyarete açık olan Darülaceze'de yaşlılar, ziyaretçilerini bekliyor.



"EVSİZ KALINCA BURAYA GELDİM"

Darülaceze'de yer alan rehabilitasyon merkezinde yaşlılar için çeşitli aktivite salonları bulunuyor. Yaşlılar, bu salonlarda hem üretiyor hem de birlikte zaman geçiriyor. Onlardan biri de Leyla Argon. Haziran ayından itibaren Darülaceze'de kaldığını söyleyen ve rehabilitasyon merkezinde kapı süsleri yapan Argon, "Daha önce Avcılar'da üst geçitte kışın çorap, yazın da su satıyordum. Sonra bir adam beni dolandırdı. Zorla kredi çektirdi. Tabii öyle olunca banka, maaşımdan kredi için para kesmeye başladı. Evimi de aldı. Ben de evsiz kalınca buraya geldim. Dolandıran kişi ile aynı üst geçitte çalışıyorduk, o başka bir şey satıyordu. 18 Haziran'dan beri burada, rehabilitasyonda çalışıyorum" dedi.



"EVLAT ACISI TAŞINAMAYACAK BİR YÜK"

Darülaceze sakinlerinden Gülşen Bartınlı ise 7 Eylül'de Darülaceze'ye gelmiş. Daha önce Yeşilpınar'da tek başına yaşadığını söyleyen Bartınlı, "Üç sene evvel ikinci oğlum beni terk etti. Beraber yaşıyorduk. Ben hasta vaziyetteyken, yatağımda terk etti. Geçtiğimiz sene artık iş göremez hale geldim. Dört tane tehlikeli hastalığım var. Bunlardan dolayı sık sık komaya giriyordum. Buraya gelmeye karar verdim. Burada çok iyi bakılıyorum. İki evladımı kaybettikten sonra depresyona girdim. Evde tedavim yapılıyordu. Burada yeniden doğdum. Tabii onların acısı içimde çok büyük bir yara. Evlat acısı taşınamayacak bir yük. 10 sene evvel 33 yaşında oğlumu kaybettim 3 sene evvel de en büyük oğlumu 54 yaşında kaybettim. Şimdi yaşasaydı 57 yaşında olacaktı" dedi. Gülşen Bartınlı, Darülaceze'deki günlerini arkadaşları ile birlikte örgü örerek geçiriyor.



4 SENEDEN BERİ DARÜLACEZE'DE RESİM YAPIYOR

Talip Aydoğan ise 4 seneden beri Darülaceze'de kalıyor. Aydoğan, resim atölyesinde her gün resim yapıyor. Aydoğan, Darülaceze'ye gelme sebebini, "Mecbur kaldım buraya gelmeye. Evim yandı. Bir evim de selde gitti. Ondan sonra da üst üste geldi her şey. Kazalar geçirdim, ameliyatlar geçirdimö sözleri ile anlattı.

Darülaceze'de çok rahat olduğunu belirten Talip Aydoğan,öÇok memnunum. Burası artık yuvam oldu. Buraya gelmeden önce de resim yapıyordum. 8-9 yaşında resim yapmaya başlamıştım. Zaten küçükken hocamız söylemişti bana.'Sen büyüdüğünde ressam olacaksın' demişti. Dediğinin aynısı çıktı. Boş zamanlarımda resim yapıyordum. Burada ilerlettim" diye konuştu.



KUŞLAR, EN İYİ ARKADAŞI OLDU

Darülaceze bahçesinde akülü sandalyesi ile gezen Hikmet Nazlı'nın peşindeki kuşlar O'nu hiç yalnız bırakmıyor. Nazlı, yanında taşıdığı yemler ile bahçede sürekli kuşları besliyor. Hikmet Nazlı, kuşların kendisine gelme sebebini ise, "Kuşların hepsi bana geliyor çünkü ben onlara yem veriyorum. Alıştırdım onları eğittim. Bunlar yabani güvercinler. Gün boyu onlarla vakit geçiriyorum. Buraya geleli 21 sene oldu. Önceden ablamın ya da kardeşlerimin yanındaydım ama hastalığım vardı. 32 yaşında buraya geldim. En iyi arkadaşlarım kuşlar oldu. Bunlardan zarar gelmez. Ben nereye gidersem oraya gelirler. Yem almaya giderim, arkamdan gelirler" ifadeleri ile anlattı.



"YAŞLILARA İLGİ VE ALAKA SADECE SENEDE 1 GÜN OLMASIN"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" için, "Yaşlılara ilgi ve alaka sadece senede bir gün veya pazartesi günü olmasın. Yaşlılarımıza 365 gün 24 saat ilgi ve alaka olsun. Burası 365 gün 24 saat yaşlılara hizmet veren bir yer. Buraya da yaşlıları ziyarete insanlarımız her gün, haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 5'e kadar, yaz mevsimin de biraz daha süreyi uzatıyoruz. Ziyarete geliyorlar. İşin sevindirici tarafı ziyarete gelenlerin yaklaşık yüzde 80'i genç" dedi.



"AYDA 10 BİN CİVARINDA ZİYARETÇİ GELİYOR"

Cebeci, Darülaceze'de sadece yaşlıların yaşamadığını belirterek,"Burada engelliler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar da var. Yaşlı sayılarımız diğerlerine göre daha fazla. Ortalama ayda 10 bin civarında ziyaretçi geliyor. Bugüne kadar milletin bağışladığı mülklerden elde ettiğimiz kira gelirleri, tasarruftan elde ettiğimiz gelirler ve bağışlarla ortalama bin kişiye yemek çıkarıyoruz. 510 civarında sakinimiz var. 450 civarında da çalışanımız var. Darülacezelik olmadan, Darülaceze'ye gelin. Görün. Fikren, ruhen, gerekli katkıları vermelerini toplumdan istiyoruz" şeklinde konuştu.



YAŞLI NÜFUSU YÜZDE 17 ARTTI

TÜRKİYE YAŞLANIYOR

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) açıkladığı veriler, Türkiye'de yaşlı nüfusun giderek arttığını ortaya koydu. Yaşlı nüfus oranı son 5 yılda yüzde 17 arttı. TÜİK'in 2017 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385'e yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında yüzde 7,7 iken, geçen yıl yüzde 8,5 oldu.



YAŞLI KADIN ERKEKLEREN FAZLA

Yaşlı nüfusun yüzde 44'ünü erkek, yüzde 56'sını kadın nüfus oluşturdu.



EN UZUN YAŞAM SÜRESİ TUNCELİ'DE

TÜİK verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Tunceli'yi 80,3 yıl ile Muğla ve 80 yıl ile Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresi en düşük il de 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 76,8 yıl ile Ağrı ve Kütahya, 76,9 yıl ile Ardahan ve Gaziantep izledi. Türkiye'de kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıldır olarak belirlenirken,85,7 yıl ile Tunceli en uzun yaşayan kadınları barındıran il oldu. Tunceli'yi 84,3 yıl ile Giresun ve 83,7 yıl ile Mardin ve Rize illeri takip etti. En düşük değer 77,5 yıl ile Ağrı'da. Muğla ise 83,5 yıl ile kadın nüfusu için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu 6. il oldu.



6- ESENYURT'TA KAÇAK İÇKİ OPERASYONU: 2 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI- İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde kaçak içki ele geçirdi.

Polis ekipleri 22 Eylül'de Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptığı aramalarda 242 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Ekipler araçta bulunan M.T.(19) ve G.K.(33)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa' göre işlem yapılarak serbest bırakıldı.



7- FATİH'TE 14 BİN 200 KORSAN KİTAP ELE GEÇİRİLDİ



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te düzenlediği korsan kitap operasyonunda 14 bin 200 kitap ele geçirdi. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalif nitelikte bandrolsüz kitapların satış, dağıtım ve üretiminin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda Fatih'te bulunan 2 kitapçıda korsan kitap bulunduğunu belirledi. Polis ekipleri, 26 Eylül'de düzenlediği operasyonda yabancı dil ağırlıklı okul kitabı olduğu öğrenilen 14 bin 200 kitap ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Savcının talimatıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Muhalefet suçundan işlem yapıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin kitapçılarda yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.



