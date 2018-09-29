DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TROPİK FIRTINA UYARISI

İstanbul

İstanbul Valiliği, tropik fırtınayla ilgili uyaradı bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre ; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde rüzgarın Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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2- KAĞITHANE'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA: BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL -

Kağıthane'de fırından ekmek alan Tarık K. yolunu kesen Mustafa Ç. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gürsel Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Tarık K., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada aynı mahallede oturan Mustafa Ç. tarafından yolu kesildi. Mustafa Ç. bir süre konuştuğu Tarık K.'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Tarık K. olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak bir süre sonra yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde kalan Tarık K.'yı görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede yerde kanlar içinde yatan Tarık K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay gerçekleştiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurarak güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri saldırgan Mustafa Ç.'nin yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri çalışmasının ardından, Tarık K.'nın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Tarık K.nın fırından çıkması

-Yolununu kesilmesi

-Saldırı anı

-Tarık K.nın kaçması

//////////AKTÜEL

- Olayın meydana geldiği yer

- Yerdeki cesedin görüntüsü

- Polisin önlemi

- Tarık K.'nın ilk vurulduğu yerin görüntüsü

- Polisin olay yeri çalışması

- Cenazenin kaldırılması

-Tarık K.'nın fotoğrafı

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3- KATİLİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF ELE VERDİ

Erhan TEKTEN- İSTANBUL

Bağcılar'da komşusunu öldüren kişiyi sosyal medyada paylaştığı düğmesiz hırka fotoğrafı ele verdi.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 21 Şubat'ta Bağcılar'da Moldova asıllı Türk vatandaşı T.A. adlı kadının öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE DÜĞME BULUNDU

Cinayetin işlendiği evde inceleme yapan polis, apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis olay sırasında binada

bulunan kişileri araştırdı. Aynı apartmanda oturan A.G'yi takibe alan ekipler, şüphelinin sosyal medya hesabındaki kendisine ait paylaştığı fotoğrafları da inceledi. Bu arada, cinayetin işlendiği evde bir kıyafete ait siyah renkte fildişi şeklindeki düğme bulan ekipler, düğmenin kime ait olduğunu bulmak için araştırmalarını sürdürdü.

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFI ELE VERDİ

Yapılan araştırmada A.G'nin sosyal medyada paylaştığı kendisine ait fotoğraflarda hırkasının bir düğmesinin olmadığı tespit edildi.

Ekipler, paylaşılan fotoğrafın cinayet gününden sonra çekildiğini belirledi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.G.'nin cinayeti kendisinin işlediğini, evden 200 dolar, 200 lira ve birkaç kol saati çaldığını, bu paralarla kuzenine doğum günü hediyesi aldığını itiraf ettiği öğrenildi. A.G. polis merkezindeki ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medyadaki fotoğraflar

-Öldürülen kadının fotoğrafı

-Şüphelinin adliyeye sevki

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4- İSTANBUL'DA 4 BİN TEKSTİL ÜRÜNÜ ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI

- Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Ali AKSOYER/İSTANBUL() - ESENLER'de kapalı kasa kamyonetle işyerine gelerek 200 bin lira değerindeki tekstil ürünü çalan 3 hırsız saatler sonra çaldıklarını satmaya çalışırken poliis tarafından gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmak için minibüsten atlayan çalışan bir hırsızın kendi aracının altında kalarak yaralandığı öğrenildi. Tekstil ürünleri sahibine teslim edildi.

Esenler, Giyimkent'te geçtiğimiz salı günü meydana gelen olayda, bir işyerinin önüne kamyonetle yanaşan hırsızlar, kapı kilidini kırarak içeri girdi. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olay sırasında şüphelilerin piyasa değeri 200 bin lira olan 4 bin adet tekstil ürününü geldikleri kamyonete yükledikleri tespit edildi. Şüphelilerin hızla olay yerinden kaçtı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Sabaha karşı meydana gelen olayın ardından çevrede devriye gezen polis ekipleri şüpheli olarak gördükleri minibüsü takibe aldı. Takip sırasında peşlerindeki polis ekiplerini fark eden hırsızlar hızla kaçmaya başladı.

HIRSIZLIK MALLARINI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR

Bağcılar'da izlerini kaybettiren hırsızları öğle saatlerine doğru Fevzi Çakmak Mahallesinde tekrar bulundu. Peşlerindeki polisleri atlattıklarını sanarak çaldıkları ürünleri satmaya çalışan hırsızlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sırasında çalıntı mallarla dolu minibüsten atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli Bülent A. tekerleğin altında kalarak yaralandı. Polis diğer şüpheliler Alkan D. ve Ednan İ. 'yi de gözaltına aldı.

"BİZİ DEĞİL VATAN HAİNLERİNİ ÇEKİN" DİYE BAĞIRDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan hırsızlar adliyeye sevk edildi. Şüpheliler görüntülenirken "Bizi değil vatan hainlerini çekin" diye bağırdılar.Bulunan tekstil ürünleri ise sahibine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anı güvenlik kamerasından

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Ele geçirilen ürünler

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5 - FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

istanbul

Fatih'te bir iş merkezine düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İş merkezinin girişinde B.C. isimli bir kişinin elinde taşıdığı bidonları telaşlı bir şekilde araca yüklemesi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Şüpheliyi takibe alan polis, iş merkezinin giriş kapısında siyah bir poşette bulunan 9 bin adet içki şişesi kapağı, 90 bin adet TAPDK ibareli bandrol, 10 bin 400 adet farklı markalara ait içki şişesi etiketi, 23 bidon içerisinde etil alkol olduğu değerlendirilen 575 litre sıvı madde ve 61 adet içki şişesi ele geçirildi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, emniyet işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntü