DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Halen ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli esen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 km/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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2- KÜÇÜK ÇOCUĞUN ATIK KAĞIT TOPLAMA ARABASININ İÇİNDE KİTAP AŞKI

İstanbul

Yer Arnavutköy... 10 yaşlarında bir çocuk babasının atık kağıt topladığı araba içinde oturuyor.

Küçük çocuğun elinde kalem var. Dizleri üzerindeki kitabı yazıp çiziyor. Ders mi yapıyor yoksa meraktan mı karalıyor belli değil.

Çöp konteynerinin hemen yanındaki atık kağıt dolu arabanın içinde oturan küçük çocuk yoldan geçenlerinin de dikkatini çekiyor. O ise kimsenin farkında değil, büyük bir hevesle kitabın sayfalarını çeviriyor.

Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülediği küçük çocuk, babasının atık kağıtları toplamasının ardından buradan ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Küçük çocuğun atık kağıt aracının içindeki görüntüsü

-Kitabı yazması

-Detaylar

25.09.2018 - 12.15 Haber Kodu : 180925079_

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(ÖZEL)

3 - BİR TEK ONLAR "BAKMADI"

* İstanbul'un en işlek noktalarından birinde yerde yatan kişiyi gören sürücü ve yayalar yollarına devam etti.

* Kimsenin umursamadığı kişinin yardımına Alman 2 kadın turist koştu. Turistler ambulans gelene kadar baygın kişinin yanından ayrılmadı.

* Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polisin ifadesine başvurduğu M.Ş.K. sabah saatlerinde bir kişinin kendisine sigara verdiğini, sigarayı içtikten sonra baygınlık geçirdiğini ardından da parasının alındığını öne sürdü.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Taner YENER - Zeki GÜNAL İstanbul

Beyoğlu'nda servis aracının arkasında hareketsiz yatan kişiye, iki kadın turist yardım etti. Herkes yerdeki kişiye bakıp geçerken iki Alman turist, ambulans gelene kadar olay yerinden ayrılmadı.

Olay, Refik Saydam Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen iki Alman kadın turist, park halindeki servis aracının arka tarafında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine turistler yerde yatan kişiye ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ancak yerde yatan kişinin herhangi bir tepki vermemesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BAŞUCUNDAN AYRILMADILAR

Bu sırada herkes yerde hareketsiz yatan kişinin yanından bakıp geçerken iki turist sağlık ve polis ekipleri gelene kadar yerdeki kişinin başucundan ayrılmadı. İnsanlık ölmemiş dedirten görüntülerin yaşandığı dakikaların ardından olay yerine ambulans geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile kendine gelen kişi hastaneye kaldırıldı.

SİGARA VERDİLER, PARASINI ALDILAR

Polisin olay yerinde bilgisine başvurduğu adının M.Ş.K olduğu öğrenilen kişi, sabah saatlerinde bir kişinin kendisine sigara verdiğini, sigarayı içtikten sonra baygınlık geçirdiğini ardından da parasının alındığını öne sürdü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:

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-Servis aracının arkasında yatan kişi

-Turistlerin yerde yatan kişiye yardım etmeye çalışması

-Polisi ve sağlık ekiplerini aramaları

-Yoldan geçenlerin yerde yatan kişiye bakarak geçmesi

-Polisin olay yerine gelmesi

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin yerdeki kişiye müdahale etmesi

-Turistlerin olay yerinden ayrılması

-Yerde yatan kişinin ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

4- 13 YIL ÖNCE ÖLEN BABALARINA 18 BİN 125 LİRA ELEKTRİK FATURASI GELDİ

- Evlerine haciz kağıdı gelen kardeşler, babalarının İstanbul'da hiç yaşamadığını öne sürdü.

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL / İSTANBUL

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşayan 10 kardeşe, 13 yıl önce ölen babaları adına 18 bin 125 liralık elektrik faturası geldi. İcraya verildiklerini öğrendiklerinde büyük şok yaşayan kardeşler, babalarının Tokat'ta çiftçilik yaptığını ve hiç İstanbul'da yaşamadığını öne sürdü.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde oturan 10 kardeşin evlerine gelen icra kağıdına göre 2005'te vefat eden babaları Mustafa Avşar adına

1995'ten itibaren ödenmeyen elektrik faturası borçlarının faiziyle birlikte 18 bin 125 TL'ye ulaştığı yazıyordu. Belgeyi görünce büyük şaşkınlık yaşayan ve ilk başta birisinin kendisini dolandırmaya çalıştığını düşünen Selahattin Avşar belgenin doğruluğunu araştırmaya başladı. Avşar, elektrik idaresine gittiğinde, babası Mustafa Avşar adına 1976 yılına ait Gaziosmanpaşa'da bir adreste elektrik aboneliği gözüktüğü, ödenmemiş faturalar nedeniyle faiziyle birlikte 18 bin 125 lira borçlu olduklarını ve borcu ödemedikleri taktirde 10 kardeşin evine icra geleceğini öğrendi. Bir hata olduğunu ve babasının İstanbul'da hiç oturmadığını savunan Avşar, diğer kardeşleriyle birlikte önce elektrik şirketine itiraz dilekçesi verdi sonra da adliyeye giderek şikayetçi oldu.

BORÇ FAİZİYLE 18 BİN 125 LİRA OLDU

Selahattin Avşar, babalarının 13 yıl önce vefat ettiğini ve Tokat'ta çiftçilik yaptığını İstanbul'da hiç ikamet etmediğini iddia ederek, "Bir tebligat aldık. İlk baktığımda dolandırıcıların işi diye düşündüm. E-devlet'ten baktığımda gerçek olduğunu öğrendim. Elektrik idaresine gittim dilekçemi yazdım. Böyle bir adreste ve İstanbul'da hiç ikamet etmediğini söyledim. Bütün kardeşler toplandık itiraz dilekçemizi de verdik. 2005'te vefat etti babam. 18 bin 125 lira bir borç çıktı. Kağıtlar elimize ulaştı ulaşalı uyku uyuyamıyoruz" diye konuştu.

"BABAM KÖYDE ÇİFTÇİLİK YAPIYORDU"

Babasının böyle bir aboneliği olmadığını savunan Selahattin Avşar, belgelerde çelişkiler olduğunu öne sürdü. Avşar, "Belgeye göre babam sözde 1976 senesinde elektrik abonesi olmuş. 1995, 1996,1997,1998, 2002, 2003 yıllarında borcunu ödemedi diye gözüküyor. Bu bina 1988 yılında başkası tarafından satın alınıyor. 1999 yılında ise bina yıkılıp yenisi yapılıyor. Zaten yeni yapılan bir binanın 2002 ve 2003'te borcu gözüküyor, çelişki zaten burada .Babamın bizden habersiz gelme şansı da yok. Babam köyde çiftçilik yapıyordu. Gelse bile çocuklarını görüp dönüyordu. 1976 senesinde zaten abonelik gözüküyorsa zaten İstanbul'da kimsemiz yoktu. Hepimiz köyde yaşıyorduk. Bizim İstanbul'a geliş tarihimiz 1984 en büyük ağabeyim o zaman göçmüş. Gelse de babam zaten 1 haftalığına falan gelip oğullarını ziyaret edip dönüyordu. Ben 1977 doğumluyum bu zamana kadar babamın burada ikamet ettiğini bu zamana kadar duymadım. Bu sokakta oturan akrabamız yok araştırmalarıma göre isim benzerliği de yok. Bu sokağa ilk defa geliyorum" diye konuştu.

Babasının okuması yazması olmadığını ve çok sonradan öğrendiği okuma yazması ile abonelik kağıdında bulunan imza kadar düzgün bir imza atamayacağını anlatan Avşar, bir an önce gerçeğin ortaya çıkmasını bekliyor.

Görüntü Dökümü

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-Selahattin Avşar'ın binanın önüne gelmesi

-Bina sakinleri ile görüşmesi

-Avşar ile röportaj

-Diğer detaylar

25.09.2018 - 11.12 Haber Kodu : 180925059_I

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5- MOBİL PARK POLİSİ'NDEN UYUŞTURUCU BASKINI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı. Otomobilde uyuşturucu satışı yapıldığını belirleyen polis, otomobilden inen M.C. (23) isimli kadını gözaltına aldı. Kadının üzerinde yapılan aramada 1,30 gram skunk ele geçirdi. Otomobile baskın düzenleyen ekipler A.G.(42) ve A.C.'yi (35) de gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada satışa hazır 22 paket toplam 30 gram skunk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 460 lira ve cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden A.G., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2 kadın ise serbest bırakıldı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramalarda uyuşturucu maddeyi bulması görüntülendi.



Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin uyuşturucuyu bulması

25.09.2018 - 11.13 Haber Kodu : 180925055_



