DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (TRUMP İLE GÖRÜŞME) ABD TARAFINDAN TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Yılmaz BEZGİN-İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan ABD'ye hareketi öncesi açıklama yaptı. Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ABD başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapıp yapmayacağıyla ilgili soruya, "ABD tarafından talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.

Erdoğan, MHP'nin af talebiyle ilgili soruya, "Gelsin, görürüz, bakarız. Üzerinde çalışırız. Atılabilecek adımlar varsa atarız" yanıtını verirken

yeni havalimanının açılış tarihinin değişti iddiasıyla ilgili soruya ise "Şimdi sizden duyuyorum. Öyle birşey yok. Dün oradaydım. Tekraren sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

-Erdoğan'ın açıklaması

-Detaylar

SARIYER'DE AKINTIYA KAPILAN ÜNİVERSİTELİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL

Sarıyer Garipçe'de arkadaşlarıyla birlikte denize giren 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Mevlüt Ilavlı akıntıya kapılarak boğuldu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılan Ilavlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Sarıyer Galipçe sahilinde saat dün 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den İstanbul'daki arkadaşlarını ziyarete gelen Pamukkale Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümü ikinci sınıf öğrencisi Mevlüt Ilavlı, kendisi gibi yüzme bilmeyen arkadaşlarıyla birlikte Garipçe'de denize girdi. Mevlüt İlavlı, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Bunun üzerine arkadaşları çevreden yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar suyun üzerinde çırpınan Ilavlı'yı kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Ilavlı, bir süre sonra gözden kayboldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri kısa bir süre sonra Melvüt Ilavlı'yı denizden çıkartarak Rumeli Feneri İskelesi'ne getirdi. Sahil güvenlik botundan ambulansa alınan Ilavlı, Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi'ne getirildi. Ilavlı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olayın ardından hastaneye gelen Mevlüt Ilavlı'nın arkadaşları ise ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı. Mevlüt Ilavlı'nın olay günü akşamı saat 21.00 sıralarında Denizli'ye geri dönmek için bilet aldığı öğrenildi.

"ÇOCUK GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE DENİZDE KAYBOLDU"

Olay yeri yakınında bir çay bahçesi işleten Gülhan Oğuz, " Çocuk burada denize girdi. 4 kişi kütüğe tutunmuştu. Bu çocuğun elleri kaydı. Denizde kayboldu, çocuk gözümüzün önünde denizde kayboldu. Arkadaşlarıyla beraber girmişti, arkadaşları da zaten yüzme bilmiyormuş. Eğer yüzme bilseler kolundan tutup çıkartırlardı zaten. Üniversite öğrencisi, Denizli'den misafir olarak arkadaşlarının yanına gelmiş. Bugün akşam otobüs bileti almış, Denizli'ye geri dönecekmiş" dedi.

GENÇLERDEN BİRİSİ KURTARMAK İÇİN ATLADI AMA BAŞARAMADI

Olay sırasında çay bahçesinde oturan Sevda Taşkın "Gençler denize giriyordu burada. Hatta kızım bana 'Anne ağabeyler denize giriyorlar burada' dedi. Ben de kızıma 'burada denize girilmez' dedim. Arkasından yarım saat geçmedi, sahil güvenlik botları siren çalarak geldi. Sanırım 15 dakika kalmış suyun altında. Gençler yüzme bilseymiş kurtarabilirlermiş. Hastaneye gittiğinde de kalbi atıyormuş. Gençlerden birisi atlamış kurtarmak için ama kurtaramamış" dedi.



DÖRT HAYAT BİR AMELİYATTA CAN BULDU

Haber: İlknur SARGUT- Selin GÜRSEL- Kamera: Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL

Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirilen dörtlü çapraz böbrek nakli farklı şehirlerde yaşayan böbrek yetmezliği hastası 4 kişiyi İstanbul'da buluşturdu. Birbirini daha önce hiç tanımayan 3'ü Türk, 1'i Kırgız, dört ailenin 8 ferdi, 8 saatlik zorlu operasyon sonrası sağlığına kavuşarak 'böbrek kardeşi' oldu.

Eskişehir, Tunceli, Gaziantep ve Kırgızistan... Bu şehirlerde yaşayan dört aile, böbrek yetmezliği tedavisi için İstanbul'da bir araya geldi. Daha önce birbirlerini hiç görmeyen, isimlerini duymayan aileler birbirlerine can oldu. Medicana International İstanbul Hastanesi'nde Böbrek Nakli Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer tarafından gerekli tetkiklerden geçirilen 4 hasta çapraz nakle uygun görüldü. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 8 saatlik operasyonla hastalar sağlıklarına kavuştu. İkinci kez gerçekleştirilmesi açısından Türk Tıp Tarihi için önem taşıyan operasyon sayesinde 4 ailenin 8 üyesi 'böbrek kardeşi' oldu ve yeniden doğuşun resmi çizdi.

'İLK NAKLİ KENDİM İKİNCİ NAKLİ DOĞACAK KIZIM İÇİN OLDUM'

Eskişehir'den gelen Tevfik And (27), 7 yaşından bu yana böbrek yetmezliği ile mücadele ediyor. İlk naklini 15 yaşında babasından alınan böbrekle olan And, 12 yıl sonra tekrar rahatsızlanınca bu sefer imdadına annesi Ayşe And (57) yetişti. Anne ile oğul arasında yaşanan kan uyuşmazlığı nedeniyle çapraz nakil listesine giren aileye umut olan isim ise bu kez çok uzaklardan geldi. Kırgızistanlı Assulu Sadyedievo'nın (34) böbreğiyle hayata tutunan Tevfik And, duygularını şu sözlerle anlattı:

"Çapraz nakil için uygun böbreğin bulunduğunu öğrendiğim gün eşim doğacak bebeğimizin cinsiyetini öğrendi. Bir kız bebeğim olacak. İlk nakli 15 yaşında kendim için olmuştum. Bu nakli ise doğacak bebeğim için oldum. İnşallah bir ömür sağlıkla yaşayacağız."

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN BÖBREĞİNİ VERMEYİ KABUL ETTİ'

Nakil için Gaziantep'ten gelen Erhan Solmaz (32) ise Tuncelili Birsel Satık'ın (38) böbreğiyle sağlığına kavuştu. Eşinin hiç düşünmeden nakil listesine dahil olduğunu ifade eden Solmaz, "Çocukluğumdan bu yana böbrek hastasıyım. İkinci naklimi oluyorum. İlk nakli 12 yıl önce babamdan aldığım böbrek ile olmuştum. İkinci naklim çapraz nakil oldu. Bu sefer eşimin böbreği ile hayat buldum. Eşime teklif bile etmedim kendisi verdi böbreğini" ifadelerini kullandı.

'KIRGISİZTAN'DAN GELEREK CAN OLDULAR'

Tuncelili Cahit Satık (48) Eskişehirli Ayşe And'ın, Kırgızistanlı Azamad Sadyadievo (36) ise Gaziantepli Nuray Solmaz'ın (38)böbreğiyle hayata tutundu.

4 bin 670 kilometre uzaklıktan Türkiye'ye gelerek hem sağlığına kavuşan hem de bir aileye can olan Sadyadievo Ailesi, nakil sonrası mutlu olduğunu dile getirdi.

'TÜRK TIBBI AÇISINDAN GURUR VERİCİ'

Dörtlü çapraz naklin aralarında kan uyumu tespit edilen sekiz kişi arasında gerçekleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Murat Tuncer, "Hastalar, Türkiye'de ikinci kez yapılan dörtlü çapraz nakille sağlıklarına kavuştular. Bu 4 kişinin çapraz nakilden başka şansı yoktu. Özellikle 2 hastanın durumu son derece kritikti. Türk Tıbbı adına gurur verici bir operasyon oldu. Operasyon beklediğimizden kısa bir sürede sona erdi. Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ve ekibi ameliyatları kısa sürede gerçekleştirdi. Hastalar ameliyatın üçüncü gününde böbrek fonksiyonlarına kavuştu, beşinci gün ise taburcu oldular. Her biri birbirinden daha iyi durumda" dedi.

'DOMİNO NAKİLLERİ HEDEFLİYORUZ'

Çapraz nakil ile daha çok hastanın hayatını kurtarmayı hedeflediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Tuncer, "Böbrek yetmeliği ülkemizde ciddi bir halk sağlığı problemi. Rakamlara göre günde 26 hasta hayatını kaybediyor. Hastalarımızın hayatını kurtarmak adına biz hekimler böbrek nakli sayısını artırmaya çalışıyoruz. Çapraz nakil ise bu sayıyı artırma adına önemli bir basamağı oluşturuyor. Özellikle vericisi olup da kan grubu uyumlu olmayan veya nakil şansı bulamayan hastalara çapraz nakil yapabiliyoruz. Dörtlü çapraz nakil için listenizin çok büyük olması gerekiyor. İkincisi ise hastane alt yapısının buna uygun olması şart. Çünkü aynı anda 4 ameliyatı birden yapmanız gerekiyor. Kişilerin canlı vericileri var ve kan grupları uyumsuzsa hastalar çapraz nakle başvursunlar ve organ naklinden umutlarını kesmesinler. Hedefimiz gün içinde 11 hastanın hayatını kurtaracağımız domino nakiller yapmak" diye konuştu.

'MUTLULUĞA ORTAK OLDULAR'

Operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Muzaffer Sarıyar ise "Aynı ameliyatı 4 defa yaptık diyebiliriz. Kendi vericilerinden organ alamayan 4 hastaya bunu uyguladık. Çaprazlama olmasaydı bu hastalarımız sağlığına kavuşamayacaktı. Hem verici hem de alıcılar itibariyle hepsinin durumu çok iyi. Çapraz nakilde birbirini daha önce hiç görmemiş insanlar bu tedavi için bir araya geldiler ve tanımadıkları insanlara organlarını verdiler. İnsanlar birbirlerinin mutluluklarına ortak oldu" ifadelerini kullandı.

AZERİ İŞ ADAMINI ÖLDÜREN ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER İstanbul

Azeri iş adamı Etimat İsmailov'u Floryadaki ofisinde öldüren Gözel Damirov ve şoförü adliyeye sevk edildi.

Florya'da Azeri iş adamı İsmailov'u öldüren saldırgan Gözel Damirov ve şoförü Barış A. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

"BAKICI ARANIYOR" İLANIYLA TECAVÜZE İNDİRİMSİZ 15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ



Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () İSTANBUL'da internetten "Bakıcı aranıyor" ilanı vererek görüştüğü yabancı uyruklu kadına araç içinde tecavüz ettiği iddia edilen tutuklu sanık F.G.,

15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa "iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanık F.G.'nin tutukluluk halinin de devamına karar verdi.



İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2018 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: Afrika kıtasından İstanbul'a gelen A.C. (40) oturma izni aldı ve çalışmak için internetten "Bakıcı aranıyor" ve "Temizlikçi aranıyor" ilanlarına baktı. Bu sitedeki bir ilan üzerine iletişime geçen A.C., kendisine söylenen yere gitti. Burada kendisini F.G., karşıladı, bir süre A.C.'yi aracında gezdiren F.G., daha sonra aracı tenha bir yere çekerek, A.C.'ye tecavüz etti. F.G. ardından A.C.'yi otobüse bindirdi. A.C. de polise giderek şikayetçi oldu. Savcılık hazırladığı iddianamede, şüphelinin olayın hemen ardından "Eleman aranıyor" ilanını siteden kaldırdığını ve mağdure ile iletişime geçtiği telefonu kullanıma kapatması nedeniyle kendisine ulaşılamamasını amaçladığının düşünüldüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Rıza ile ve para karşılığı ilişkiye girilmesi halinde ilanın kaldırılması, telefonun kapatılması için bir neden bulunmamaktadır. Ayrıca yabancı olduğunu bildiren bir kişiye konum atılarak çağrılması ardından da bu tür eyleme maruz kalması nedeniyle şüphelinin kendisinin bulunmaması için bu yola başvurulduğunu ortaya koymaktadır."

İddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, şüpheli F.G.'nin 12 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması talebiyle dava açıldı.



SANIK: RIZASIYLA BİRLİKTE OLDUK

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunmasını yapan sanık F.G. yaşlı annesi ve kızına bakacak bir bakıcıya ihtiyaç duyduklarını ve internet üzerinen bakıcı aradığına ilişkin ilan verdiğini belirterek, "Mağdur ile telefonda görüşerek buluşmaya karar verdik. Mağdura konum attım. Kendisine 'Kafe ya da pastahanede buluşalım' dedim. 'Olmaz polis!' dedi. Bunun üzerine aracıma bindik. Bir süre sonra aracı park ettim. Park yeri ıssız değildi. Mağdur cinsel birliktelik teklif etti. 150 TL'yi kabul etti ve birlikte olduk. Evli ve çocuklu olmam nedeniyle pişmanlık duydum. Mağdura kendisini işe alamayacağımı söyledim. Kendisini otobüs durağına getirdim.

Mağdur ile rızasıyla cinsel birliktelik yaşadık. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

MAĞDUR: ŞİKAYETÇİYİM

Mağdur da internetteki ilan üzerine irtibat numarasına mesaj gönderdiğini, telefondaki kadının akşam 17.00'da görüşmek istediğini ve akşam görüşmek için ısrarcı olduğunu belirterek şunları anlattı: Geliş yolunda erkek beni aradı, annesinin beni karşılamasını söylediğini belirtti. Bu kişinin aracına bindik. 'Eve gidiyoruz' dedi, ancak bir hayli araçta dolaştık. Aracı park etti ve evin anahtarı bulunmadığını bu nedenle içeri giremeyeceklerini söyledi. Mazeret olarak da annesinin kuaförde olduğunu, bu nedenle eve giremediklerini söyledi. "Çok güzelsin!" şeklinde iltifat içeren sözler söylemeye başladı. Ben "Evime dönmek istiyorum" dedim. Telefonumu aldı ve attı. Öldürülme korkusu yaşadım. Benimle iki kez cinsel ilişkiye girdi. Ağladım, gitmek istediğimi söyledim. Telefonda annesiyle konuşuyormuş gibi yaptı; ama konuşmadığını

biliyordum. Beni otobüse bindirdi. Otobüse bindikten sonra sanığa mesaj atarak polise gidip şikayette bulunacağımı yazdım. Ancak telefon bloke edilmişti. Sitedeki ilan da kaldırılmıştı. Evime gittim ertesi gün de olayı adli makamlara bildirdim. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.



MAHKEME İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULAMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyet, "Nitelikli cinsel istismar" suçunun işlendiğinin sabit olduğunu belirterek sanık F.G.'yi 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçun zincirleme işlendiğini belirten mahkeme heyeti cezayı 15 yıla çıkardı. Sanığın sabıkalı suç geçmişi, duruşmada pişmanlık içermeyen davranışlarını da dikkate alan mahkeme heyeti, sanığa "iyi hal" indirimi de uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE 30 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Haber: İstanbul

İSKİ, Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Salı ve Perşembe günleri arasında 8 ilçede 30 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kuzey Marmara ve Yeni Havalimanı Otoyol İnşaatı Yapım İşi" kapsamında Terkos-İkitelli Ana İsale Hattı'nda deplase (bağlantı) çalışmaları yapılacağından; 25 Eylül 2018 Salı günü 21.00 ile 27 Eylül Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:

Esenyurt İlçesi: Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Esenkent ve Sanayi Mahalleleri.

Avcılar İlçesi: Firuzköy, Yeşilkent, Cihangir, Merkez ve Tahtakale Mahalleleri.

Başakşehir İlçesi: Şahintepe, Güvercintepe, Bizimevler, Ispartakule, Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, İkitelli OSB, Başak, Ziya Gökalp, Başakşehir, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, Güvercintepe ve Kayaşehir Mahalleleri.

Arnavutköy İlçesi: Tamamı.

Çatalca İlçesi: Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi: Karaağaç Mahallesi.

Küçükçekmece İlçesi: Yarımburgaz, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Kanarya, Beşyol, Cennet, Cumhuriyet, Fevzi Çakmak, Gültepe, Kartaltepe, Kemalpaşa, Sultan Murat, Yenimahalle ve Yeşilova Mahalleleri.

Sultangazi İlçesi: Cebeci, Eski Habipler, Malkoçoğlu, Yayla, İsmet Paşa ve Habipler Mahalleleri.

Eyüpsultan İlçesi: Pirinççi, İhsaniye, Odayeri, Işıklar, Akpınar ve Ağaçlı Mahalleleri.

