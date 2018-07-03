DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1- (ÖZEL) - SU KANALINDA CAN PAZARI

- Su kanalına düşen kişiyi çevredekiler kurtardı

Haber: Ersan SAN - İSTANBUL

Esenyurt'ta, dengesini kaybeden Suriyeli uyruklu bir kişi atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren kişiyi çevredekiler kurtarırken yaşananlar kameraya yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre atık su kanalı çevresinde tahta parçası toplayan Suriye uyruklu bir kişi, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden atık su kanalına düştü. Baygınlık geçiren kişi sudan çıkamadı. Suriyelinin yardımına ilk önce çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi. İtfaiye ve çevredekilerin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan kişi, Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Sudaki kişi

-Çırpınması

-Çevredekilerin kurtarma çabası

-İtfaiyenin gelmesi

-Kurtarma çalışmaları

-Suriyelinin sudan çıkarılması

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(ÖZEL)

2- YAZAR BEKİ İKALA ERİKLİ'NİN KATİLİNE VERİLEN CEZANIN GEREKÇESİ BELLİ OLDU

*Gerekçeli karardan,

"Sanığın, maktulü öldürmeye karar verdikten sonra eylemi gerçekleştirmiş olması dolayısıyla öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği husunda tam bir vicdani kanıya varılmıştır."

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi (47) öldürdüğü gerekçesiyle Sinem Koç'u (31) "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı. 10 sayfalık gerekçeli kararda sanık Sinem Koç'un, Beki İkala Erikli'yi öldürmeye karar verdikten sonra eylemi gerçekleştirmiş olması dolayısıyla öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği hususunda tam bir vicdani kanıya

varıldığı belirtildi. Kararda, sanığın, maktül Beki İkala Erikli'yi öldürmesine ilişkin basın huzurunda açıklama yaptığı ve gerçekleştirdiği eylemden dolayı herhangi bir pişmanlık göstermediği vurgulandı.

"YAZAR BEKİ İKALA ERİKLİ'YE 4 EL ATEŞ ETMİŞ"

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce hazırlanan 10 sayfalık gerekçeli kararda, 'Meleklerle Yaşamak' isimli kitabın yazarı Beki İkala Erikli'nin 'Meleklerle iletişim kurma' adı altında tanıtım ve seminer çalışmaları yaptığı, sanık Sinem Koç'un Beki İkala Erikli'nin kitabını okuduktan sonra bu seminer çalışmalarına izleyici olarak katıldığı anlatıldı. Sanık Koç'un kitap içeriği ve katılmış olduğu seminer çalışmalarından sonra olumsuz etkileşim içerisine girerek psikolojik değişimler yaşadığı ve bu durumun sorumlusu olarak gördüğü kitabın yazarı Erikli'yi kendisine ve başkalarına zarar vermesini engellemek saiki ile öldürme kararı verdiği kaydedilen gerekçeli kararda, sanık Koç'un kararını gerçekleştirmek amacıyla olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı olaydan bir süre önce temin ettiği, tabancayı birlikte yaşadıkları evde annesinin gördüğü vurgulandı. Sanık Koç'un annesinin beyanlarına göre zaman zaman Beki İkala Erikli hakkında 'Bu kadını öldüreceğim' gibi sözler sarf ettiğinin anlaşıldığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, olay tarihinde yazar Erikli'nin çalışma ofisinin bulunduğu apartmanın girişine geldiği, bu sırada Koç'un merdiven boşluğunda bir süre saklandıktan sonra bürosunun bulunduğu kata çıkmak için asansör bekleyen Erikli'ye arkasında yaklaşarak sırt bölgesine bir el ateş ettiği anlatıldı. Koç'un, yere düşen Erikli'nin ardından peş peşe 3 el daha ateş ettiği, yazar Beki İkala Erikli'nin öldüğü ifade edildi.

"ÖLDÜRME EYLEMİNİ TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HUSUSUNDA TAM BİR VİCDANİ KANIYA VARILMIŞTIR"

"Sanık ilk andan itibaren maktulün yazmış olduğu kitabın dengesini bozduğunu, enerji alanlarını açtığı, halüsilasyonlar ve örümcekler gördüğü, örümceklerin kendisine zarar vereceğinden korktuğu, uyuyamadığı bütün bu olumsuzlukların maktulün yazmış olduğu kitaptan kaynaklandığı bu yüzden öldürdüğünü savunmuştur" denilen gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi: Olayın öncesinde annesi ve duruşmada yeminle dinlenen diğer tanıklarla yapmış olduğu görüşmeler, olayda kullandığı tabancayı temin etmesi, birlikte yaşadığı annesinin tanık olduğu tutum ve davranışları maktulü öldürmeye yönelik beyanları ve aşamalarda yapmış olduğu savunmaları dikkate alındığında sanığın, maktulü öldürmeye karar verdikten sonra eylemi gerçekleştirmiş olması dolayısıyla öldürme eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiği husunda tam bir vicdani kanıya varılmıştır."

"HERHANGİ BİR PİŞMANLIK GÖSTERMEMİŞTİR"

"Alınan sağlık raporunda sanığın cezai sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiği ifade edilen gerekçeli kararda sanığın maktulü 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'ruhsatsız tabanca taşıma' suçlarını işlediği husunda tam bir vicdani kanaate varılmıştır. Sanığın olay sonrasındaki davranışları, maktulü öldürmesi hususunda basın huzurunda yapmış olduğu açıklamaları ve gerçekleştirdiği eylemden dolayı herhangi bir pişmanlık göstermemiş olması nedeniyle hakkında oy birliğiyle hüküm kurulmuştur" denildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Beki İkala Erikli, 16 Aralık 2016 tarihinde Beyoğlu'ndaki ofisinin bulunduğu apartmanın girişinde ölü bulundu. Cinayetin ardından harekete geçen polis, yazarın seminerlerine de katılan ve okurlarından olan 31 yaşındaki Sinem Koç'un işlediğini tespit etti. Sinem Koç., cinayetten bir gün sonra yakalandı ve tutuklandı. Sinem Koç, hakkında açılan davada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

03.07.2018 -10.07 Haber Kodu : 180703032

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3- SİVAS OLAYLARINDA ÖLENLER AVCILAR'DA ANILDI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ-İSTANBUL

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamlarını yitiren 35 şair, aydın ve halk ozanı, Avcılar'da anıldı.

CHP tarafından dün düzenlenen Sivas Olayları'nı protesto yürüyüşüne çeşitli dernek ve siyasi partililer de destek verdi. Araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ni boydan boya yürüyerek alkışlarla tepkilerini gösteren grubun önünde bulunanlar, 35 kişinin isimlerinin yanı sıra "Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağızö yazılı pankart taşıdı. Yürüyüşe Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de katıldı. Erol Mumcu Kültür Sanat Parkı'na kadar sürdürülen yürüyüşe katılanlar burada bulunan 25 yıl önce Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren isimler arasında bulunan Halk Ozanı Davut Sulari'nin yurt dışından türkü söylemek için gelen kızı Edibe Sulari'nin anıtı önünde saygı duruşunda bulundu, diğer 34 isim ile birlikte fotoğraflarına kırmızı karanfiller konuldu.

Yapılan yoklamada Sivas'ta yaşamlarını yitiren 35 aydın, halk ozanının isimleri okunurken, etkinliğe katılanlar bir ağızdan "Burada" diye bağırdı. Amatör Grup Pikola sanatçıları saz ve gitarla etkinliğe katılanlara konser verirken, 35 aydın, halk ozanı için lokma dağıtıldı. Etkinliğin sonunda ateş yakılarak semah dönüldü.

Görüntü Dökümü:

-Anma töreni

-Yürüyüş

-Konuşmalar

-Detaylar

03.07.2018 - 09.44 Haber Kodu : 180703029

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4- TİŞÖRT KOLİLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI



Haber: İstanbul

İstanbul Gümrük Muhafaza Ekipleri Halkalı'da ihraç edilecek tekstil kolilerinin içerisinde 99,5 kilo eroin ele geçirdi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yurt dışına uyuşturucu sevk edileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Detaylı araştırma sonucunda bir şirkete ait ürünlerin İngiltere'ye ihraç edileceği ve işlemlerinin Muratbey Gümrük Müdürlüğünden yapılacağı belirlendi. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra TIR'ların yanına getirilen narkotik dedektör köpekler Töki, Nitro, Emily, Porsche ve Baron ile arama başlatıldı. Yapılan aramada kolilere köpeklerin aşırı tepki verdiği fark edildi. Bunun üzerinde detaylı arama yapıldı. Aramalarda kolilerin bir kısmının yan duvarlarına şeffaf paketler gizlendiği ortaya çıkarıldı. Bulunan paketlerden alınan örnekler uyuşturucu test kitine yüklendiğinde ele geçirilen maddenin eroin olduğu anlaşıldı. Yapılan sayım ve tartım sonucunda 198 adet koliye gizlenmiş toplam 99,5 kilo eroin ele geçirildi. Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında piyasa değeri 20 milyon TL olan eroine ve değeri 10 milyon TL olan tişörte el konuldu. 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüleri

-Köpekli aramlar

-Kolilerin açılması

-Kolilerin yan duvarlarının içine gizlenmiş eroinin bulunması

-Genel ve detaylar

03.07.2018 - 10.18 Haber Kodu : 180703034_

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( havadan görüntülerle)

5- GALATAPORT PROJESİ'NDE İSTANBUL MODERN'İN ESKİ BİNASI YIKILDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL

Kamuoyunda Galataport adıyla binilen Salıpazarı Kruvaziyer limanı projesi sürüyor. Yıkılması tepkilere neden olan tarihi yolcu salonunun olduğu bölümde çalışmaların hızlandığı görülürken, projede son olarak bir süre önce taşınan İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin bulunduğu 4 Numaralı antrepo da yıkıldı.

Karaköy Rıhtımı'ndan Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde çalışmalar 2016 yılı sonunda başlamıştı. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha önce yenileme ve güçlendirme yapılması planlanan Tarihi Karaköy Ana Yolcu Salonu da yıkılan binalar arasına katılmıştı. 2002 yılında Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından "Korunması gereken kültür varlığı" olarak tescil edilen tarihi binanın yıkılması bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisine neden olmuştu. İnşaatı yapan firma tarafından aslına uygun bir şekilde yeniden yapılacağı açıklanan binadan geriye, yol tarafında bulunan küçük bir kısım ayakta kalmıştı.

İSTANBUL MODERN'İN BULUNDUĞU 4 NOLU ANTREPO YIKILDI

Proje alanında çalışmalar hızla sürerken alan içinde yer alan ve bir süre önce taşınan İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin bulunduğu bina da yıkıldı. Tamamen yıkılan antrepodan geriye kalan enkaz parçaları toz kalkmaması nedeniyle ıslatılarak temizleniyor. İstanbul Modern Müzesi 22 Mayıs 2018 tarihinde çalışmalar nedeniyle 14 yıldır bulunduğu 4 No'lu antrepodan Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi'ndeki eski Union Française binasına taşınmıştı. İstanbul Modern, 3 yıllık inşa süresinin ardından aynı yerde yeniden yapılan binasına dönecek.

DEV YOLCU GEMİLERİNİ AĞIRLAMASI PLANLANIYOR

Çalışmaların tamamlanmasını ardından yeni inşa edilecek kruvaziyer gemilere yönelik terminal, eskisinin iki katından daha büyük olacak. Terminal yer altına alınacak. Proje tamamlandığında İstanbul limanına 6 binden daha fazla yolcu kapasiteli dev yolcu gemileri yanaşabilecek. Projeyle Tophane Meydanı'nın İstanbul'un en büyük meydanlarından biri olması da planlanıyor.



Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Çalışmalardan görüntü

-Alandan görüntü

-Detaylar

03.07.2018 - 09.36 Haber Kodu : 180703027_

03.07.2018 - 09.38 Haber Kodu : 180703028