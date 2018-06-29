DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- HABİPLER'DE SEÇİM GECESİ HAVAYA ATEŞ AÇILMASI: 4 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Sultangazi Habipler Meydanı'nda 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Melletvekili seçimi gecesinde birçok kişi tarafından havaya ateş açılmasına ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Habipler Meydanı'nda uzun namlulu silah ve tabancalarla havaya ateş edilmesi görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı. Görüntülerin titizlikle incelenip 4 kişinin havaya ateş açtığının tespit edilmesinin ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 4 kişi ekiplerce gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlembaşlatılırken savcı talimatına istinaden şahısların ifadelerinin alınıp serbest bırakılacağı öğrenildi. Bu arada avaya ateş ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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2- ŞARIK TARA HAYATINI KAYBETTİ

Haber: İstanbul

ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara tedavi gördüğü Maslak Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 88 yaşındaki iş insanı Tara'nın saat 19.25'te çoklu organ yetmezliğinden öldüğü öğrenildi.

ŞARIK TARA KİMDİR?

1930 Üsküp doğumlu Şarık Tara, Enka Holding Fahri Başkanıdır ve inşaat yüksek mühendisidir. Şarık Tara, RUYİAD (Rumeli Yönetici ve İş Adamları Derneği) üyesi ve derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanıdır 2014 yılında ödediği 37,6 milyon lira ile Türkiye'nin en fazla vergi veren kişisi olmuştur. 2015 yılı verilerine göre 2,4 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 6. ismi olmuştur.

Görüntü dökümü:

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-Şarık Tara'nın arşiv görüntüleri

28.06.2018 - 20.19 Haber Kodu : 180628193

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3- TUNUSLU YOLCU APRONDAKİ BİR UÇAĞIN İNİŞ TAKIMLARINA ÇIKTI

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

Tunuslu bir yolcu aprona girince Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı. Yolcunun kaçak yollardan girdiği apronda körükte bulunan Katar Havayolları uçağının yanına gelen ve uçağın iniş takımlarına üzerine çıkan yolcu daha sonra polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tunuslu A.H, annesi ile birlikte ülkesine gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi. 28 yaşındaki Tunuslu yolcu daha sonra Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde 705 bekleme sonuna gitti. Uçağın kalkışını bekleyen yolcu bir anda 703 nolu kapıyı zorla açarak aprona kaçtı. Aprona çıkan yolcu o sırada park alanında bulunan ve piste gitmeye hazırlanan Katar Havayolları'nın uçağının önüne geldi. A.H. burada uçağın iniş takımlarına kadar yaklaşarak birinin üzerine çıktı . Olayın fark edilmesi üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan yolcunun yapılan güvenlik aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Doha'ya gidecek QR240 sefer sayılı uçağın pilotu da yaşanan olay nedeniyle uçağın ve yolcularının tekrar güvenlik kontrolünden geçmesini istedi. Göz altına alınan Tunuslu yolcu polise verdiği ifadesinin ardından sağlık kontrolüne götürüldü. A.H'nin panik atak hastası olduğu iddia edildi.

Görüntü dökümü:

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-Uçaktan görüntüler

-Uçağın altında inceleme yapılması

-Yolcuların terminale alınması ve güvenlik kontrolü

-Tunuslu yolcunun sağlık kontrolüne götürülmesi

28.06.2018 - 17.25 Haber Kodu : 180628158

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4- 1 MİLYON 200 BİN LİRA GASP EDEN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL()

İstanbul'da, hafriyat şirketi çalışanı iki kuryenin önünü keserek 1 milyon 200 bin TL'yi gasp eden 4 kişiden 3'ü yakalandı. Daha önceden polise çok sayıda geliş kayıtları bulunan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da 1 milyon 200 bin liranın gasp edildiği olay görgü şahitlerinin ifadesine göre şöyle gelişti; İstanbul'da bir hafriyat şirketinde çalışan H.A ve S.K, 13 Haziran 2018 günü Bağcılar'da bir bankaya gitti. Bankadan 1 milyon 500 bin TL para çeken şirket çalışanları araçlarıyla Esenler, Mehmet Akif Ersoy Caddesine geldiklerinde önleri bir araç tarafından kesildi. Araçtan maskeli ve silahlı 4 kişi indi. İçlerinden biri H.A.'ya ateş ederek bacağından yaraladı. Daha sonra otomobilde 1 milyon 200 bin TL'yi alan 4 kişi, hızla olay yerinden kaçtı .

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasının sahte olduğu tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri de tespit edilen şüphelilerden 3'ü, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Gasp Büro Amirliğine getirilen Seyfullah D.,(25) Erkan Ö.(26) ve Celal Ş.(34) olayla ilgili sorgulandı.

Şüphelilerin soruşturma sonucu hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının aralarında bulunduğu suçlardan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin soygun sırasında aracın içinde başka bir çantada bulunan 300 bin lirayı alamadıkları anlaşıldı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Aracın gelişi

-Aktüel görüntüler

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

28.06.2018 - 17.56 Haber Kodu : 180628170

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5- MARMARA ÜNİVERSİTESİ YENİ MEZUNLARINI VERDİ

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK, İSTANBUL ()

Marmara Üniversitesi İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2017- 2018 yılı mezunlarını verdi. Mezunlar, ünlü sanatçı Pamela Spence'nin geri sayımıyla kep attı. Tören sonunda, yeni mezunlar Pamela konseri ile coştu.

Marmara Üniversitesi Andolu Hisarı yerleşkesinde yapılan tören, 17:00'de başladı. İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde 8 ayrı bölümde lisans öğrenimlerinin tamamlayan öğrenciler, ellerinde diplomaları ile yürüyüş yaptı. Bu sırada bazı veliler, geçiş törenini cep telefonları ile kaydetti. Mezunların yerlerini almasıyla başlayan törende ilk sözü, Neslihan Ekici aldı. Ekici, "5 sene önce her birimiz ayrı yerlerden gelerek burada buluştuk. İşletme bölümü öğrencileri olarak gözümü Bahçeliveler'de açtık. Burası küçüktü ama samimiydi. Burada da kampüs yaşamını deneyimledik. Sonrasında Göztepe'ye taşındık. " dedi.

"ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN SİZLERDEN BEKLENTİ İÇERİSİNDE OLDUKLARINI UNUTMAYIN"

Ardından konuşan Marmara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Emin Arat da konuşmasına mezunları tebrik ederek başladı. Arat, "Ülkemizin ve milletimizin sizlerden beklenti içerisinde olduklarını unutmayın. Mezun olduktan sonra da üniversiteniz ile bağınızı mutlaka devam ettirin. Marmaralı olduğunuzu daima hatırınızda tutun. İş hayatında da Marmaralı olduğunuzun yaşadıkça tecrübe edeceksiniz. Çalışma hayatınızda mutlaka yolunuz bir Marmaralı ile kesişecek ve üniversitemizin anlam ve önemini daha çok anlayacaksınız. Sevgili mezunlarımız, üniversitenize sahip çıkınız. İleride yüksek mevkilere geldiğinizde, sizden sonra gelen öğrenci kardeşlerinize yardımcı olunuz. Onların da iş hayatında önemli yerlere gelebilmesi için ellerinden tutunuz" ifadelerini kullandı.

GERİ SAYIMI PAMELA YAPTI

Konuşmaların ardından, her iki fakültede derece alanlara ödülleri takdim edildi. Ardından kep atma törenine geçildi. Törenin geri sayımını ünlü sanatçı Pamela Spence yaptı. Pamela ile 10'dan geriye sayan mezunlar daha sonra hep birlikte kep attı. Tören Pamela konserinin ardından sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-Öğrencilerin tören alanına giriş

-Neslihan Ekici'nin konuşması

-Rektör Arat'ın konuşması

-Dereceye girenlere plaket verilmesi

-Kep atılması

-Pamela konseri

-Genel detaylar

28.06.2018 - 23.58 Haber Kodu : 180628209