DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- OTOMOBİL YOL KENARINDAKİ BARİYERE OK GİBİ SAPLANDI: BİRİ ÇOCUK 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Sancaktepe'de içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken diğer 3 kişi de hafif yaralandı.

Kaza,TEM Otoyolu Sancaktepe, Samandıra Park alanında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İstanbul istikametine seyir halindeki Nurettin Tunç yönetimindeki ve içinde eşi ile 3 çocuğunun bulunduğu 34 BN 5454 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin ön bölümünden giren bariyer arka camından çıktı.



İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan Ülkü Tunç(35) ve Muhammed Emin Tunç(3) otomobilin içerisine kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla alınan anne ve çocuğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Kazada yaralanan Nurettin Tunç ve Ahmet Kerem Tunç ile Berat Tunç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada baba Nurettin Tunç polis ekiplerinden eşini ve çocuklarını sağlık durumunu öğrenmeye çalışırken sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla çekici yardımıyla kaldırıldı. Ölen anne ve oğlunun cenazeleri Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



==============================

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA HAREKETİ ÖNCESİ HAVALİMANINDA BEKLEYENLERİ SELAMLADI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya harakete öncesi Atatürk Havalimanı'nın Askeri Apron bölümünün önünde, ellerinde AK Parti flamaları ve Türk bayraklarıyla bekleyenleri selamladı. Makam aracını durdurarak kalabağılı selamlayan Erdoğan daha sonra balkon konuşması için saat 01.00 sıralarında Ankara'ya hareket etti

3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HUBER KÖŞKÜ'NDE KONUŞTU

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

"Seçimlerin gayri seçim sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini yürütme görevini tevdi etti"

"Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nde kameraların karşısına geçerek seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Seçime katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, "Dünyanın neresinde olursa olsun kalbi bizimle çarpan değerli vatandaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle hürmetle selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Seçimlerin gayri seçim sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde cumhur ittifakına ve Ak Parti'ye meclis çoğunluğunu vermekle çok büyük sorumluluk yükledi. Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma, partime ve ittifakıma oy veren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yurt içi ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

"MİLLETİMİZ ÜZERİNE DÜŞÜNE YAPMIŞ DEMOKRATİK HAKKINI KULLANARAK İSTİKAMET GÖSTERMİŞTİR"

"Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü Türk demokrasisinin gücünün ifadesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin tamamında milletimiz özgür iradesiyle sandığa gitmiş, oyunu kullanmış, tercihini yapmıştır. Seçimlerin ülkemizin her yerinde büyük olgunlukla tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçime katılan tüm cumhurbaşkanları ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrik ediyorum. Seçimlerin rekor katılımla sonuçlanmış olmasını milletimizin bize ve tüm dünyaya önemli mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açık. Yüzde 90'lara yaklaşan oranla demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzde 30-50 arasında katılım olan ülkeler kendini demokratik tanıtırken yüzde 90'lara varan bu demokrasi dersini icra etmiştir. Yüzde 50'yi bulmayan katılımla sonuçlanan seçimleri demokratik kabul edip ülkemize hala şaşı bakanları bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum. Milletimin demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Üstün gayret gösteren YSK, il, ilçe seçim kurullarına, sandık heyetlerine, partilerin müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Bizleri arayan, haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına, dost halkların tamamına şükranlarıma sunuyorum. Milletimiz üzerine düşüne yapmış demokratik hakkını kullanarak istikamet göstermiştir. Artık tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp, ülkemiz geleceğine yoğunlaşma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYE OLAN BAĞLILIĞIMIZ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde tüm kurul ve kurumlarıyla demokrasiye olan bağlılığımızı hak ve özgürlükleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı, önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdüreceğiz. Burada milletimize her fırsatta verdiğim şu sözü bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz 16 yılda; vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, siyasi, ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle ülkemizi ve ekonomide getirdiğimiz yerden geriye gidiş asla sözkonusu olmayacaktır. Tam tersine Türkiye'nin her alanda daha da ileri gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Geçmişte her ne sebeple olursa olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız bu ülkenin birinci sınıf vatandaşları olarak, demokrasiden ekonomiye tüm olanaklardan istifade etmeye devam edecek. Bu ülkede hiç kimsenin kökeninden, inancından, kıyafetinden, hayat biçiminden veya başka herhangi bir farklılığından dolayı horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgülük alanının daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimizin tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız bu destekler sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tedip etmeye çalışanlara cevabımızı çok daha güçlü bir şekilde vermeyi sürdüreceğiz.

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDE YENİ İHTİYAÇLARA UYGUN AÇILIMLARI, SÜRDÜRMEK KONUSUNDA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimiz sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekili seçmedi. Aynı zamanda fiilen bir yönetim sistemini hayata geçirdi. Anayasa değişikliğiyle uyumlu şekilde, gerek mevcut mevzuatın ayıklanması, gerek yeni sistemin kurulması konusunda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi yemin törenine kadar bu hazırlıkları bir kez daha gözden geçirecek, yeni sistemi süratle ve en iyi şekilde hayata geçireceğiz. Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Seçim beyannamemizde milletimize taahhüt ettiğimizin her birini titizlikle takip edecek ve söz verdiğimiz şekilde hizmete sunacağız. Üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla, Kanal İstanbul'uyla, Türkiye'nin otomobiliyle, savunma sanayi ürünleriyle, diğer tüm projeleriyle ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe reform ihtiyacımız hiç bitmeyecektir. Anayasamızda ve yasalarımızda yeni yönetim sistemimizin tabii sonucu olan değişiklikleri, meclisimizle işbirliği içinde devam ettireceğiz. Yargımızı tarafsız ve bağımsız niteliğini güçlendirerek itibarını arttırmak için gerek adımları atmayı sürdüreceğiz. Hak ve özgürlüklerde yeni ihtiyaçlara uygun açılımları, sürdürmek konusunda kararlıyız. Milletimizin bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip canımızdan önde tutarak mücadele etmeye devam edeceğiz. Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerin, sokak çetelerinin, terör örgütlerinin pençesinden kurtardığımız Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmeden bize durmak, dinlenmek, nefeslenmek yok. Demokrasi bayramımıza oylarıyla emekleriyle, mücadeleleriyle katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HUBER KÖŞKÜ'NÜN ÖNÜNDE BEKLEYENLERE SESLENDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak ta inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle cumhur ittifakıyla çözmenin gayreti içinde olacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Erdoğan, "Gerek yurt içi gerek yurt dışı şu anda gelen tüm neticiler hamdolsun gayet olumlu, güzel. Ve parlamentoda her ne kadar hedefe ulaşamadıysak ta inşallah elimizden gelen bütün gayretlerimizle cumhur ittifakıyla çözmenin gayreti içinde olacağız. Allah yar yardımcımız olsun. Buradan

ayrıca Kısıklı'ya da seslenmek istiyorum. Orada da büyük bir teveccüh var, beklenti var. Bu akşamki organizasyonu inşallah iptal edelim. Sadece Ankara'daki balkon kouşmasıyla bu işi toparlayalım diyorum. Sizleri allaha emanet ediyorum. Kısıklı'daki kardeşlerimi de Allah'a emanet ediyorm. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun inşallah" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasını helallik isteyerek tamamladı.

5- ERDOĞAN İLK TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulunduğu Tarabya Köşkü'nde ilk tebrikleri kabul etti. Yakınındakilerin Erdoğan'ı tebrik etmesinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

6 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ...

Ozan URAL / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlar arasında bulunan ve ayağı güvenlik bariyerine sıkışarak yaralanan çocuğu, hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü önünde seçim sonuçları dolayısıyla toplanan vatandaşlara hitabında da bahsettiği, ayağı bariyerlere sıkışarak yaralanan çocuğu kaldırıldığı özel hastanede ziyaret etti.

Çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.

7- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDEKİ COŞKULU KALABALIK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin sonuçları açıklanırken vatandaşlar, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Sütlüce'deki İl Başkanlığı önünde toplanan coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve Ak Parti flamalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tezahüratlarda bulundu. Kalabalık havadan görüntülendi.

8- ERDOĞAN'IN KISIKLI'DAKİ EVİNİN ÖNÜNDE COŞKULU KALABALIK

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL

Ak Partililer seçim sonucunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı. Ak Partililer ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla meşaleler yakarak Erdoğan lehine sloganlar attılar.



9- İSTANBUL'DA SOKAKLARDA SEÇİM KUTLAMALARI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL

Seçim sonuçlarının ardından AK Partililer İstanbul sokaklarına döküldü. Yollarda araçlarıyla konvoy oluşturan AK Partililer sevinç gösterileriyle seçim sonucunu kutladı.

10- ARNAVUTKÖY'DE BİNLERCE KİŞİ SEÇİM SONUÇLARINI KUTLADI

Haber-Kamera: İstanbul

Arnavutköy'de, Cumhur İttifakına gönül vermiş AK Parti ve MHP seçmeni, seçim sonuçlarını sokaklara çıkarak kutladı. Binlerce kişi, parti şarkıları ve marşlar eşliğinde alanlarda kutlama yaptı.

27. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmaya başlanmasıyla, vatandaşlar sokaklara akın etti. Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en fazla oy aldığı ilçelerden biri olan Arnavutköy'de, binlerce vatandaş meydanları doldururken, araçlarıyla dışarıya çıkan vatandaşlar da ellerinde bayraklarla, korna çalarak konvoy yaptı.Yoğun kalabalığa rağmen vatandaşlarla kutlamalara katılmayı ihmal etmeyen Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, kararlılıkla, tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizi daha ileriye taşımanın azim ve kararlılığındayız. Hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza başarılar diliyoruz. Bu ittifakta bize destek veren tüm partilere de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

11- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ŞENOCAK'TAN AÇIKLAMA

* AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak;

"Bir söylemimiz vardı. '24 Haziran akşamı genel başkanımızı yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı yapacağız inşallah' dedik ve sizlerle beraber biz bunu başardık"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK, İSTANBUL ()

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptı.

"YENİ DÖNEMİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Şenocak, "Biraz beklettik hakkınızı helal edin. Sayın cumhurbaşkanımızı Ankara'ya uğurladık. Bugün bir talihsiz bir kaza olmuştu. Onun için biraz burukluk var. Her şeyden önce acil şifalar diliyoruz. Türkiye'mizdeki bütün kardeşlerimize kullandıkları oyla beraber yeniden demokrasi kazandı diyoruz. Gece gündüz çalıştık, gayret ettik. Allaha hamd olsun tek bir hedefimiz vardı. Bir söylemimiz vardı. '24 Haziran akşamı genel başkanımızı yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı yapacağız inşallah' dedik ve sizlerle beraber biz bunu başardık" dedi

'Genel başkanımız yeni dönemin ilk cumhurbaşkanı oldu hamdolsun' diyen Bayram Şenocak, "Milletimiz kazandı, Türkiye'miz kazandı diyoruz. Biz daha fazla çalışacağız. Bugünden daha fazla çalışmaya gayret edeceğiz. Muhakkak ki, yorulduğumuz dönemler olmuştur. Bu kısa vadede belki çok daha fazla yorulmuşsuzdur. Yanımdaki arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, Büyükşehir Belediye başkanımız ve burada belki olmayan birçok kardeşimiz teşkilatımızın her kademesindeki kardeşlerimiz vefakar bir şekilde çok fazla çalışmaya gayret etti. Çok gururluyuz ve çok mutluyuz. İnşallah sizlerle beraber yarın daha büyük zaferlere erişeceğiz. Bizim bir sistemimiz var. Biz takım oyununu iyi oynadığımız için hamdolsun başarılıyız. İnşallah yarınlarımız bugünlerimizden daha güzel olacak.Yeni dönemimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"MİLLETİMİZ TÜRKİYE'YE İKİNCİ BAYRAMINI YAŞATTI"

İBB Başkanı Mevlüt Uysal ise, "Ülkemiz, İstanbul'umuz ve milletimiz adına bu zaferimiz hayırlı olsun diyorum. Gönül isterdi k, i bu zaferimizi çok daha neşeli bir şekilde kutlayalım ancak malumunuz bir kardeşimiz bir küçük kaza geçirdi ama allahtan şifalar diliyoruz kalıcı bir şeyi olmayacak inşallah. Geçen hafta bugün bayramdı. İnşallah bugün de milletimiz, Türkiye'ye, Ak Parti'ye ikinci bayramını yaşattı. Millet görevini yaptı, artık görev Ak Parti'ye düşüyor. Teşkilat olarak yarından itibaren çalışmaya başlıyoruz. İki aydır kapı kapı dolaştık, çok çalıştık. Çok çalışırken ne dedik? 'Bize görev verin daha iyisini yapalım'. İnşallah bu millet bu görevi bize verdi daha iyisini yapacağız. Milletimize teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar hep Ak Parti'nin yanında durdu. Bugüne kadar bize her seçimde destek veren halkımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah onların verdiği görevi hakkıyla yapacağız. Bundan sonra da önümüzde 2019'da yeniden bir seçim var, ona hazırlanacağız. İnşallah bu seçimde yaptıklarımızı daha fazlasıyla yapacağız" diye konuştu.

AK Parti flamaları ve Türk Bayrağı ile il başkanlığı binasının önünde bekleyen vatandaşlar konuşma yapıldıktan sonra dağıldı.

12

- ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BEŞİKTAŞ İLÇE SEÇİM KURULU ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu önünde açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, "Tutanakları alıyorum ama benim inancım bu seçimler ne adil ne de dürüst oldu. Değişik manipülasyonlar gerçekleştirildi" dedi.

İYİ Partili Ümit Özdağ, saat 01:30 sularında Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu önüne geldi. Burada bir vatandaşın, "Meral Hanım neden bir açıklama yapmıyor?" sorusu üzerine Özdağ, "Meral Hanım bir açıklama yaptı ama televizyonlar yarıda kesti. Büyük bir sansür devam ediyor yani" ifadelerini kullandı.

"MANİPÜLASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na bilgi almak için geldiğini belirten Özdağ, "İkinci bölgedeki ilçeleri tek tek dolaşıyorum ve arkadaşlardan sonuçları birleştirme tutanakları alıyorum ama benim inancım bu seçimler ne adil oldu ne de dürüst oldu. Değişik manipülasyonlar gerçekleştirildi. Ama şu aşamada bundan daha fazlasını söylemek istemiyorum" dedi. Özdağ'ın konuşmasının ardından ilçe seçim kurulu önünde bekleyen bir vatandaş, "Bizi yönetemediniz" diyerek tepki gösterdi. Öte yandan, vatandaşlar ilçe seçim kurulu önünde gece geç saatlere kadar bekledi. Slogan atan grup, alkışlarla seçim sonucunu protesto etti.

13- BEŞİKTAŞ SEÇİM KURULU ÖNÜNDE YOĞUNLUK

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta oy torbalarını ilçe seçim kuruluna getirenler yoğunluğa neden oldu. Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na sayımı biten sandıklardaki oyların bulunduğu çuvallar saat 18:30 sularında getirilmeye başlandı. Zamanla ilçe seçim kurulu önünde yoğunluk arttı. Saat 23.00 sularında oyları teslim etmek isteyen görevliler uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk caddeye kadar uzandı. Sırada yaklaşık bir saattir beklediğini söyleyen vatandaşlar, seçim sonuçları netleşene kadar ilçe seçim kurulu önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

14 - BEŞİKTAŞ'TA SEYYAR SANDIKLAR BOŞ KALDI

Gökhan ÇELİK / İSTANBUL ()

İSTANBUL Beşiktaş'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilk kez uyguladığı "Seyyar Sandıklar" boş kaldı.

Oy verme işleminin ardından Beşiktaş Seçim Kurulu'na ilk oy sandıkları boş geldi. Peş peşe gelen 2 sandığın da YSK'nın yaşlı ve yatalak hastalar için ilk kez uygulamaya koyduğu "Seyyar sandık" olduğu öğrenildi. Polis nezaretinde ilçe seçim kuruluna gelen sandıklar, tutulan tutanakların ardından teslim alındı. Sandıkların, seçmenlerin adreslerinde bulunmadığı için boş geldiği öğrenildi.

15- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SEÇİM SONUÇLARI

* Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullandığı Atatürk Havalimanı'ndaki seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan 14 bin 954 oy alarak birinci oldu.

Haber: Hüseyin ASLIYÜCE-iSTANBUL()

Atatürk Havalimanı'nda Dış Hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanlığı ve 27'inci dönem milletvekili genel seçimi kesin olmayan sonuçları belli oldu.

Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre; Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında oy verme noktalarından biri olan Atatürk Havalimanı'nda 38 bin 608 oy kullanıldı. Recep Tayyip Erdoğan 14 bin 954 oyla birinci, Muharrem İnce 14 bin 601 oyla ikinci, Selahattin Demirtaş 2 bin 325 oyla üçüncü, Meral Akşener bin 839 oyla dördüncü ,Temel Karamollaoğlu 294 oyla beşinci, Doğu Perinçek ise 112 oyla altıncı sırada yer aldı.

Oyların 27'inci dönem milletvekili genel seçimine göre dağılımı ise şöyle:

AK Parti 12 bin 937, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10 bin 439, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 5 bin 262, İYİ Parti (İYİ) 2 bin 565, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bin 896 oy, Saadet Partisi (SP) 380, Vatan Partisi 130 ve Hüdapar 64 oy aldı.