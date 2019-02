DHA İSTANBUL BÜLTENİ  -1

1- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAN 9 SAAT SONRA 9 YAŞINDA BİR ÇOCUK ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ- Ozan URAL / İSTANBUL

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 3 kişinin öldüğü 12 kişinin yaralı çıkarıldığı binadan yaklaşık 9 saat sonra 9 yaşındaki bir çocuk ile iki kişi yaralı olarak çıkarıldı. Yaralıla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yaralıların enkazdan çıkarılmaları

2- KARTAL'DAKİ ÇÖKEN BİNADAKİ KURTARMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul

Kartal'da 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiği çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kartal'da çöken binanın yandaki 10 katlı binanın çökme ihtimaline karşı kurtarma çalışmalarına bir süre ara verildi. Yandaki binanın çökme riskinin olmadığının anlaşılması üzerine çalışmalara yeniden başlandı.

Enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildiği sırada kızının çöken binada olduğunu belirten bir anne olay yerine geldi. Burada ekiplerin çalışmaları izlediği sırada göz yaşlarına hakim olmadi. Öte yandan bina çökmeden önce birinci katta daireye cam takmak için gelen Volkan Balta (44) binada ayrılacağı esnada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan talihsiz Baltan'nın ailesi olay yerine gelerek burada bekleyişi sürdürüyor. öte yandan bir itfaiye eri de kurtarma çalışmaları sırasında elinden yaralandı. İtfaiye erinin tedavisi olay yerindeki ambulansta yapıldı.

-Çalışmalara devem edilmesi

-Jandarma arama kurtarma ekipleri

-Çöken binadan çıkan eşyaların ayrılması

-Annenin feryadı

-Balta'nın ailesi

-itfaiye erinin ambulanstaki görüntüsü

-Detaylar

3- BAKAN SOYLU VE BAKAN KURUM ENKAZ ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

Kartal'da çöken binanın enkaz alanına gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum alanda incelemelerde bulundu. Bakan Soylu ve Bakan Kurum incelemelerin ardından alandan ayrıldı.

İncelemelerden görüntü

-Detaylar

4- BİNALİ YILDIRIM VE BAKANLAR OLAY YERİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Ramazan EĞRİ-Yılmaz BEZGİN-İlkay DİKİCİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kartal'daki bina çökmesine ilişkin, "Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor." dedi.

Binali Yıldırım, Kartal Cevizli Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta çöken 7 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, binanın bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü dile getirerek, "Valimizin olay yerine hemen intikaliyle beraber, gerekli tedbirler alınmış. İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonunda AFAD ekipleri başta olmak üzere kurtarma çalışmalarına başlanmıştır." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın verdiği bilgilere göre 6 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, 2 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Zamana karşı yarışarak büyük bir fedakarlıkla çalışıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Az önce bana verilen bilgiye göre 4 vatandaşımızla temas kurulmuş ve onların sağ salim çıkarılması için arkadaşlarımız olağanüstü gayret içerisinde. Çok üzücü bir hadise ama şu anda 'Bu neden ve nasıl çöktü?' şeklinde bir meseleyle uğraşmak yerine bir an önce içeride olabilecek vatandaşlarımızı sağ salim çıkarabilmenin gayreti içerisinde arkadaşlar. Tabiatıyla hem idari hem adli soruşturmalar eş zamanlı olarak başlamış durumda. Sonuç ortaya çıkacaktır. Bir kez daha burada büyük felaketi yaşayan vatandaşlarımızdan kurtulanlara geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Dileğimiz, duamız odur ki içeride bulunması muhtemel vatandaşlarımız, hemşerilerimiz sağ salim çıkarılabilsin. Onun için burada yaşayan veya yaşamayan basın mensupları da dahil herkesin bu çalışmaları kolaylaştıracak, oradaki arkadaşlarımızın olağanüstü gayretlerine zarar vermeyecek şekilde sorumlu davranmaları icap ediyor."

Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın gerekli emniyet tedbirlerini aldığını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da konuyu teknik yönleriyle

incelemeye başladığını kaydetti.

"Muhtemel ki bitişik bina da bu çökme esnasında zarar görmüş olabilir, tedbiren oradaki vatandaşlarımız boşaltılıp daha emniyetli bir yere getirilmiş durumda." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Allah böyle afetleri ve acıları bir daha yaşatmasın. Bu olay bize şunu gösteriyor. Emniyet her şeyden daha önemli. Aşırı iştah yüzünden kurallara, kaidelere, fennine, tekniğine uymadan 'Aman bir şey olmaz. Benim temelim sağlam, demirim fazla.' gibi düşüncelerle yapılmış binanın üzerine hiçbir tedbir almadan ilaveler yaparsanız büyük bir riskle karşı karşıya kalmak kaçınılmaz oluyor. Bugün İstanbul'un depremden sakınmaya yönelik çok önemli bir sorunu olduğunu biliyoruz. Acil, en az 30 bin yapının depremsel dönüşüme ihtiyacı var. Bütün bu konuları Çevre ve Şehircilik Bakanımız, belediyemiz ve diğer kurumlarımız yakından takip ediyor."

KURUM VE SOYLU DA OLAY YERİNE GELDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'nin vizyonunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manifestoda açıkladığı kentsel dönüşümü konuştuklarını ve buna ilişkin yıllık belli adetlerde dönüşümü öngören bir projeksiyonu ortaya koyduklarını söyledi.

Şu an göçük altında kalan vatandaşların hayatlarının söz konusu olduğunu ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Bütün Bakanlığımızın ilgili birimleri buradalar, Valiliğimiz koordinasyonunda çalışmayı yürütüyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımı göçük altından çıkarmak. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet amacıyla 2 binayı boşalttık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ilgili birimleri olayın tespitlerini yapacaklar ama önceliğimiz göçük altındaki vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak. Türk milletinin başı sağ olsun. Geçmiş olsun."

"TEK GAYRETİMİZ GÖÇÜK ALTINDAKİ VATANDAŞLARIMIZI SALİMEN ÇIKARABİLMEKTİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın birer saat arayla olayın gelişimi hakkında basını bilgilendirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlk dakikadan itibaren İstanbul'daki bütün arkadaşlarımız, hem AFAD olsun Sayın Valimizin başkanlığında, hem Çevre ve Şehircilik birimleri, hem emniyetimiz olsun, jandarmamız herkes diğer civar illerden de gerekli takviyelerle gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte de gerekli müdahaleleri yapmaya çalışıyoruz. Elbette ki bu olaylardan da çıkaracağımız, adım atmamız gereken adımları millet olarak, ülke olarak hep birlikte atmaya çalışacağız. Şu andaki tek gayretimiz ve tek gayemiz göçük altındaki vatandaşlarımızı inşallah salimen çıkarabilmektir. Hem ailelerine geçmiş olsun diyorum hem ülkemize geçmiş olsun diyorum."

Yıldırım, Soylu, Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, enkazda incelemelerde bulunduktan sonra Küçükalioğlu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Vakfı'na geçerek, burada yıkılan binada yakınları olan vatandaşlarla görüştü.

-Binali Yıldırım ile bakanların gelişi

-İncelemelerde bulunmaları

-Yapılan açıklamalar

5 - İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 1'İ AĞIR 4 KİŞİ DAHA ENKAZDAN ÇIKARILDI(2)

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kartal'da çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da istanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte açıklamalarda bulundu. Soylu enkazdan 1'i ağır 4 kişinin daha çıkarıldığını belirtti.

Kartal'da çökenbinanın enkazından biri ağır 4 kişinin daha kurtarıldığını bildirdi. Çalışmaların sürdüğü bölgede gazetecilere açıklama yapan Soylu, 5 ayrı noktada çalışmaların devam ettiğini dile getirdi. Soylu, "En sonverilen bilgi 8 yaralı 2 vefattı. Şimdi bir dört kişi daha enkazdan çıkarıldı. Enson 9 yaşındaki Mahmut Tayyip çıkarıldı. Yaşlı hanım teyzelerimiz bir de Ali amcamız çıkartıldı. Toplam 4 kişi. Birisinin durumu ağır ama diğerleri inşallah bir ağır durumla karşı karşıya değil" dedi.

Soylu, "Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız, Sayın Valimiz, AFAD Başkanımız, teknik arkadaşlarla hem yandaki binanın bodrumuna hem de zemin katına baktılar. Çalışmanın başındayız. Sizinle paylaştığımız bilgilerin tamamını aileler ve yakınlarıyla da paylaştık. Dönem dönem de kendileriyle bilgi paylaşımı yapılıyor. Sayın valimiz de sabaha kadar bilgilendirmeye devam edecek. Biz de buradayız. İnşallah umudumuz, buradan göçük altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim kurtarmaktır. Hem arkadaşlarımızın çalışmalarına dua edelim hem de enkaz altındakilerin kurtulmalarına dua edelim. Diğer tespitler yapılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı kendi çalışmalarını, Çevre Şehircilik Bakanlığımız kendi çalışmalarını yapıyor. Arkadaşlarımız şu anda göçüğün altında büyük bir gayretle çalışıyor." dedi. Bakan Soylu, "Haber alınamayan kaç kişi var?" şeklindeki soru üzerine ise, "Şu an bizim elimizde tespitler var. Müsaade ederseniz bu rakamları tam net bir tabloya ulaştıktan sonra verelim. Çünkü bu konularda vereceğimiz bir rakam bizi kendi adımıza bir spekülasyona iter. Onun için izniniz olarsa bizim elimizde rakamlar var. Bu rakamlarla ilgili Sayın Valimiz açıkladı. Hanede 40 kişi oturuyor toplam. Misafirler de var. Misafirlerle ilgili ulaştıklarımız var, ulaşamadıklarımız var. Onun için vereceğimiz bir rakam farklı sonuca yol açar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u arayarak bilgi aldığını dile getiren Soylu, "5 dakika önce de kendilerine bilgi arz ettik son durumla alakalı. Bu konuda elimizde ne bilgi varsa açık bir şekilde tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz ama takdir edersiniz bunlar acı olaylar, söylediğimiz sözün telafisi sonradan mümkün olmaz. O yüzden mümkün olduğunca en net bilgileri paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Soylu, en son kurtarılan çocuğun sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda durumu iyi, kendisiyle çokça konuşuldu. Bir ayağının üzerinde enkaz vardı.Allah'a çok şükür kurtarıldı" dedi.

-Bakan Soylu'nun açıklaması

-Vali Yerlikaya'nın konuşması

-Detaylar

6- İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: YARALI KURTARILAN VATANDAŞLARIMIZ 12, HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZIN SAYISI 3 OLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binada 12 kişinin yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de hayatını kaybettiğini belirtti. Vali Yerlikaya, Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saat 23.00'teki son açıklamalarından sonra son 3 saat içerisinde 6 kişinin enkazdan çıkarıldığını anlatarak, "Bunlardan 5'i yaralı olarak kurtarıldı, şükürler olsun. Ama maalesef bir vatandaşımız da ölü olarak oradan çıkarıldı" dedi. Yaralı olarak kurtarılan 5 kişiden birinin yoğun bakımda olduğunu ifade eden Yerlikaya, "Bu yaralılarımız, Bahriye Aktar (75) yoğun bakımda. Tayyip Mahmut Alemdar(9), genel durumu iyi. Ali Alemdar (75), genel durumu iyi. Hüsniye Yaman (59) genel durumu iyi. Leyla Yaman (63), genel durumu iyi. Ölü olarak enkazdan çıkardığımız vatandaşımızın kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor" dedi.

Yaralıların tamamının tedavilerinin Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sürdüğünü kaydeden Vali Yerlikaya, yıkılan binanın sağ tarafındaki 10 katlı Yunus Apartmanında da risk bulunduğunu ifade etti. Yerlikaya, şöyle konuştu:

"O binanın bodrumuna sayın bakanlarımızla birlikte girdik. O binanın bodrumundaki kolonlar, temellerde maalesef patlamalar var. Hemen yapılan enkaz arama kurtarma çalışmalarındaki görevli olan kardeşlerimizin ve çevre sakinlerinin sıkıntıya uğramaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız lazer yöntemiyle o binanın anlık hareketini izlemeye başladı. Dolayısıyla sadece bundan iki saat önce çalışmalara 5 dakika ara verildi. Dolayısıyla o binanın hareketi, çalışmanın güven ortamında yapılması ve çevreye zararlı bir durum aksettirmemesi için devamlı takip ediyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Vefat eden 3 vatandaşımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, şehrimize ve Kartal ilçemize başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük ama yaralı kurtarılan 12 vatandaşımız ki bunlardan 3 tanesi yoğun bakımda. Diğerlerinin şu an için genel durumları iyi" dedi.

"TAHLİYE EDİLEN ÇEVREDEKİ BİNA SAYISI 7 OLDU"

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'ta meydana gelen Yeşilyurt apartmanının çökmesi nedeniyle Kriz Merkezince yürütülen arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen çevredeki bina sayısının 7 olduğunu vurgulanan açıklamada, "Arama kurtarma çalışmalarında İl Sağlık Müdürlüğünden saat 02.00 itibarıyla alınan verilere göre, saat 23.00'ten bu yana arama kurtarma çalışmalarında yaralı kurtarılan vatandaşlarımız 12, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 oldu" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların Ayşe Alemdar (45) ve Yıldız Gündoğdu (33) olduklarının tespit edildiği belirtilerek, hayatını kaybeden diğer vatandaşın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Vali Yerlikaya'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar

7- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Kartal'da 8 katlı binanın çökme anı kameraya yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre caddede çok sayıda kişinin yürüdüğü sırada çökme meydana geliyor. Bir anda caddeyi toz bulutu kaplarken binanın altında kalmaktan kurtulanlar koşarak uzaklaşıyor

vadan da görüntülendi.



Çökme anının görüntüsü

8- KARTAL'DA 8 KATLI BİNANIN ÇÖKMESİNİN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER

- Binanın çökmesinin hemen ardından yaşananlar kamerasına yanbıdı

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüze bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerini enkazda arama çalışmalarına başladı. Olay yerine sivil kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkazdan yaralı bir kadın çıkartıldı. Kadın ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayın hemen ardından yaşananlar kamerasına yansıdı

Olayın hemen ardından yaşanan panik anları

9- KARTAL'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL

Kartal'da çöken 8 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 8 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Saat 16.00 sıralarında çöken binada kaç kişinin olduğu bilinmezken yaralılar ekipler tarafından kurtarıldı. Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan da görüntülendi.



Havadan arama kurtarma çalışmaları

10- KARTAL'DAKİ YARALILAR HASTANEYE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL

Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı yakınları da hastane önüne geldi.

-Ambulansların hastaneye girişi

-Acil önünde bekleyenler

-Hasteneden detaylar

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Detaylar



11- EYÜP'TE AHŞAP HAMAM YANGINI PANİĞE NEDEN OLDU

Haber - Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

Eyüp'te bir hamamın saunasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı ahşap binadan yükselen dumanlar çevrede paniğe neden olurken, hamamda bulunan kişiler tahliye edildi. Herhangi bir yaralanma ve ölüm olayı yaşanmadı.

Eyüp'ün İdris Köşkü Caddesi'nde bulunan bir hamamın saunasında saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İki katlı ahşap binadan yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşmadan önce hamamda bulunan kişiler, çevredekilerin de yardımıyla tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın, mahalle sakinlerinde paniğe neden olurken, herhangi bir yaralanma ya da ölüm olayı yaşanmadı. Yangın nedeniyle hamamda çapta maddi hasar oluştu.

- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerden görüntü

- Çevredekilerden görüntü

- Yangını söndürme çalışmaları

- Vatandaş kamerası

- Genel ve detay görüntüler

07.02.2019 - 05.20 Haber Kodu : 190207014

12- İKİ RUS SAVAŞ GEMİSİ PEŞ PEŞE BOĞAZ'DAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()

Rus savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait olan 158 borda numaralı 'Caesar Kunikov ' ve 151 borda numaralı 'Azov' saat 16.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan gemilere sahil güvenlik botları da eşlik etti. 4 yıl önce bir askerin omzunda füze ile geçiş yapması nedeniyle gündeme gelen 158 borda numaralı savaş gemisinde bu kez bir Rus askerinin geminin ön bölümünde silah ile sipere yatması dikkat çekti.

Savaş gemilerinden çok sayıda askerin güvertede boğaz kıyısını izlediği bazı askerlerin ise geminin ön ve arka kısmında silahlı nöbet tuttuğu görüldü. Yaklaşık 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayan 2 gemi, Marmara Denizi'ne açıldı.

-İki Rus savaş gemisinin boğazdan geçişi

-158 borda numaralı gemideki bir askerin sipere yatarak geçmesi

-Askerin güvertede boğazı izlemesi

-Gemideki ağır silahlardan detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-FSM Köprüsünün altından gemilerin geçişi

-Genel ve yakın detaylar

06.02.2019 - 21.37 Haber Kodu : 190206320

13- YAZAR PARSEĞ TUĞLACIYAN'IN OĞLU, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

Ünlü yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu Murat Tuğlacıyan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay Şişli, Bozkurt Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Baysungur Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katından kötü kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, daire kapısının kapalı olmasından dolayı içeri çilingir yardımıyla girdi. İçeri giren polis ekipleri çevirmen Murat Tuğlacıyan'ı hareketsiz yattığını görünce sağlık ekiplerini çağırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda Tuğlacıyan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tuğlacıyan'ın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

BİNADAN KOKU GELMİŞ

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bakkalın sahibi Aynur Özkök isimli vatandaş, "Bizde mahalleden duyduğumuza göre evde ölüsü bulundu işte. Mahallemizin sakinlerinden bir vatandaş. Annesi tarihçi yazarmış galiba. Annesi geçen sene ölmüştü işte bu sene de kendisi öldü. Binadan koku gelmiş herhalde, apartmandakiler rahatsız olmuş aramışlar. Benim gördüğümde saat 23:00 sıralarıydı ambulans vardı olay yerinde. Cenazenin çıkması bu saati buldu. Daha sonra ilaçlamışlar muhtar falan evi. Kendisini iyi tanıyorduk" dedi.

ÜNLÜ YAZAR, DİL VE TARİH ARAŞTIRMACISI PARSEĞ TUĞLACIYAN'IN OĞLU

Olayın meydana geldiği apartmanda yalnız yaşayan Murat Tuğlacıyan'ın yazar, dil ve tarih araştırmacısı Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Olayın meydana geldiği bina

- Mahalle sakini ile röp

- Adli Tıptan görüntü

- Genel ve detaylar