DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- DARP EDİLEN UBER SÜRÜCÜSÜNE DESTEK EYLEMİ

Uber sürücülerinden oluşan bir grup, taksi sürücülerinin bir Uber sürücüsünü darp ettiği iddiasıyla Atatürk Havaalanı yakınlarında eylem gerçekleştirdi. İddiaya göre; akşam saatlerinde Cemal Ulutürk isimli Uber sürücüsü Esenyurt'tan yolcu aldıktan sonra bir grup taksi sürücüsü tarafından durduruldu. Bir süre tartıştıktan sonra ellerinde sopa ve bıçak olan kişler Ulutürk'ü darp etti. Ulutürk polisi aradıktan sonra yoluna devam etti. Takip edildiğini gören Uber sürücüsü Atatürk Havalimanın'da polise sığındı. Burada ifade verdiği sırada diğer Uber sürücüleri Ulutürk'e destek için havalimanı yakınlarında araçlarıyla birlikte toplandı. Uber sürücülerinin araçlarını kaldırıma park etmesiyle Havalimanı Caddesi'nde trafik oluştu.

"HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso "Yine bu gece yine bir taksi saldırısıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Burada yaklaşık binin üzerinde Uber sürücüsü var. Arkadaşlarına destek olmak için geldiler. Kendini bilmez birkaç taksici yaptığı olayı bütün taksi camiasına mal etmeyeceğim. Ancak burada çok ciddi bir sıkıntı var. Devletin emniyet güçlerinin güvenliği sağlamasını hiçe sayan bir grup var. Bize yapılan saldırılar her geçen gün artarak devam ediyor. Biz bir kez daha buraya geldik devletimizin polisine sığındık, biz her zaman polise sığınmaya devam edeceğiz, hiç bir zaman bizi bu olayların içine çekecekler, biz kalitemizi koruyarak İstanbul halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz şiddet uygulayan bir grup taksici esnafını devletimize havale ediyoruz. Bugün bin kişi yarın on bin kişi hakkımızı aramaya devam edeceğiz" dedi.

"BİR TANESİNİN ELİNDE BIÇAK VARDI"

Taksi sürücüleri tarafından darp edildiğini söyleyen Cema Ulutürk, "Ben yolcumu aldıktan sonra bir tanesi eliyle durdurdu beni, 'ne oluyor' falan dedi, ben yoluma devam ettim ileride yolu daraltmaya başladı, yine durdum. Hayırdır dedim, arkamdakileri görmedim 5 taksi sürücüsü daha vardı arkamda, bir anda aracından indi sopa ile saldırdı. Bir tanesinin elinde bıçak vardı. Sonrasında polisi aradım. Saldırdılar bana, telefonum yere düştü polis ile konuşamadım. Yolda polis göremeyince en güvenli yer havalimanı, dedim havalimanına sığındım" diye konuştu.

Bir uber sürücüsü Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso'ya "Esenyurt bölgesinde bütün arkadaşlarımız tehdit ediliyor. Bunu artık biz çözüme kavuşturmak istiyoruz. Biz Uber olarak birbirimizin yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Biz buraya onun için geldik. Yarın Ahmet'in Mehmet'in başına bir şey gelmesin diye geldik" dedi.

2- İSTANBUL'UN SİMGELERİ DÜNYA KANSER GÜNÜ'NDE MAVİ VE TURUNCUYA BÜRÜNDÜ

İstanbul'un simgeleri; Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'ne dikkat çekmek amacıyla bu akşam mavi-turuncu ışık ile aydınlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kanser hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla İstanbul'un simgeleri haline gelen Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kanser farkındalık renkleri olan mavi ve turuncu renkleriyle aydınlattı. Galata Kulesi'nin mavi ve turuncuya büründüğünü görenlerin, bu uygulamaya ilgi gösterdiği ve bol bol fotoğraf çektiği görüldü. İstanbul'un simge yapıları yarın günün ilk ışıklarına dek kanser farkındalık renkleriyle aydınlatılacak.



3- MİDİLLİ ADASI YAPILAN ETKİNLİKLE TANITILDI

İstanbul'da, 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) katılımcıları arasında yer alan, Yunanistan'ın en önemli turizm merkezlerinden olan Midilli Adası için, tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Maslak Elgiz Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Elgiz Müzesi'nin kurucularından Sevda Elgiz, davetlilere şimdiki adı 'Lesvos' olan Midilli Adası hakkında bilgiler verdi. Elgiz, "Osmanlı zamanında Midilli Adası denmiş. Ama esas adı, bugünlerde denilen adı Lesvos Adası. Çok bereketli toprakları, ormanları, yeşillikleriyle zümrüt ada denirmiş oraya. Lezzetli meyveleri ve sebzeleri saraya gittiği için de oraya bizde, Midilli'ye karşı duyduğumuz sıcaklık, sarayın bahçesi denirmiş. Midilli'ye karşı duyduğumuz sıcaklık, sevgi karşılıksız kalmadı, ada yönetimi de bizi fahri kültür elçisi olarak atadı" diye konuştu.

Midilli Adası Belediyesi Kültür ve Turizmden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kostas Astirakakis ise, tanıtım etkinliğine gösterilen ilgiye teşekkür ederek "Biz ada sakinleri olarak size canı gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Midilli'nin güzel bir ada olduğunu belirterek Midilli ile ilgili bir etkinliğin düzenlenmesinin hoşuna gittiğini söyledi.

Şarkıcı Vassiliki Papageorgiou'nun sahne aldığı etkinlikte ayrıca davetlilere, ödüllü şef George Saxionis'in hazırladığı yemekler sunuldu.



MİDİLLİ'NİN ADI LESVOS OLDU

Bugünkü adı ile "Lesvos", Osmanlı hâkimiyetinde yönetildiği dönemden beri Türkler tarafından "Midilli Adası" olarak bilinir. Ayvalık'ın karşısında konumlanan Midilli adası, Yunanistan'ın 3. büyük adası ve ünlü kadın şair Sappho'nun ülkesidir. Sappho'nun yanı sıra Namık Kemal, Barbaros Hayrettin Paşa gibi tarihe mal olmuş birçok kişiye de ev sahipliği yapmıştır. 1462 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçen Midilli Adası, Birinci Balkan Savaşı'na kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Bu 450 yıllık yönetim süresince Midilli'de sayısız Osmanlı eseri inşa edilmiştir. Adanın çeşitli bölgelerinde birçok Osmanlı camisi, hamamı, çeşmeler ve medreselere rastlanır.



