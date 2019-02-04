DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - İSTANBUL'DA "İKİNCİ YARIYIL" TRAFİĞİ

Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN / İSTANBUL

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Köprü trafiğinden görüntü

-Detaylar

04.02.2019 - 07.48 Haber Kodu : 190204006



==========================

2- ERDOĞAN, TARİHİ ÇINARALTI ÇAY BAHÇESİ'NDE VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüşmesinin ardından Vahdettin Köşkü'nden çıkarak Çengelköy'e geldi. Saat 16.30'da Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'ne gelen Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti. Burada vatandaşlarla birlikte yemek yiyip çay içen Erdoğan daha sonra çocuklara oyuncak dağıttı. Cumhurbaşkanına vatandaşın ilgisi yoğundu. Vatandaşlar Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti. Erdoğan daha sonra tekrar Vahdettin Köşkü'ne geçti.



Görüntü dökümü:

-----------------

-Erdoğan'ın konvoyunun çıkışı

-Erdoğan'ın çay bahçesine gelmesi

-Vatandaşların yoğun ilgisi

-Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirmesi

-Erdoğan'ın aracına binerek ayrılması

03.02.2019 - 19.02 Haber Kodu : 190203137

03.02.2019 - 18.11 Haber Kodu : 190203132



=============================

(Özel)

3- ESENYURT'TA GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyurt'ta, bir gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Yangın bitişikteki gecekondulara sirayet etmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi Küme Evleri'nde bulunan bir gecekonduda çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir anda alevlerin yükseldiği yangın korku ve paniğe yol açtı. Bitişikteki gecekondu evlere sirayet etme ihtimaline karşı mahalleli evlerini boşatarak sokağa döküldü. Polis ekipleri, yangına yakın duranları uzaklaştırırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Yangından yükselen alevler

-Yaşanan korku ve panik

-Polis ekiplerinin vatandaşları uzaklaştırması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Sağlık ekipleri

-Detaylar



03.02.2019 - 22.06 Haber Kodu : 190203162

=============================

(Havadan görüntülerle)

4- ÜSKÜDAR'DA TADİLAT SIRASINDA ÇATIDA YANGIN ÇIKTI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL

Üsküdar'da 5 katlı binanın çatısında tadilat yapıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 16.30'da İcadiye Mahallesi Ayarcıbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı. Binadan dumanlar yükseldiğini fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangın diğer evlere sirayet etmemesi için yoğun çaba harcardı. Kısa sürede yangını söndüren itfaiyeciler soğutma çalışması yaptı. Yangının çatıda tadilat yapıldığı sırada çıktığı öğrenilirken itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-İtfaiye araçlarının görüntüsü

-Havadan çatıda çalışan itfaiyecilerin görüntüsü

-Binanın görüntüsü

-Bina girişinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

03.02.2019 - 18.35 Haber Kodu : 190203135

========================

5 - BAŞAKŞEHİR'DE MOBİLYA MAĞAZASINDA YANGIN

Ersan SAN / İstanbul

Başakşehir Behçeşehir Mobilyacılar sitesinde bulunan bir mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında, Bahçeşehir Mobilyacılar sitesi içerisinde bulunan bir mobilya mağazasında çıktı. Mağazadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki esnaf, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çok fazla büyümeden yangına müdahale ederek söndürdü. Mağazada kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonucu mağazada hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Binadan çıkan dumanlar

-Yaşanan hareketlilik

03.02.2019 - 21.16 Haber Kodu : 190203157