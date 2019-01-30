DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BM RAPORTÖRÜ CALLAMARD, BAŞSAVCI FİDAN'LA YAKLAŞIK 4 SAAT GÖRÜŞTÜ

- HEYETTEKİ BİR KİŞİNİN ELİNDE BULUNAN METAL RENKLİ BAVUL DİKKATİ ÇEKTİ.

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ- Serpil KIRKESER - İstanbul

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, dün saat 14.20 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Callamard ve Başsavcı İrfan Fidan ile makam odasına görüştü. Görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin tamamlanmasının ardından Agnes Callamard, beraberindeki heyet ile adliyeden ayrıldı. Başsavcı Fidan, Agnes Callamard ve beraberindekileri protokol kapısına kadar yolculadı. Bu arada, giriş ve çıkışta heyetteki bir kişinin elinde bulunan metal renkli bavul dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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-Agnes Callamard ve heyet adliyeden ayrılırken

-Genel ve detaylar

29.01.2019 - 18.50 Haber Kodu : 190129180

29.01.2019 - 18.38 Haber Kodu : 190129178

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2- ŞİŞLİ'DE APARTMANDA DOĞALGAZ PANİĞİ

Haber -Kamera :Ozan URAL /İstanbul

Şişli 'de bir apartmandaki doğalgaz kokusu paniğe yol açtı. Olay saat 05:00 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Akar Caddesi 32 numarada bulunan apartmanda gerçekleşti. Sabaha karşı apartmanda doğal gaz kokusu olduğunu fark eti. Apartman sakinleri kokunun 2. kattan geldiğini anlamasıyla kapıyı çaldı ancak ev sahibi kapıyı açmayınca olayı polis, itfaiye, sağlık ,ve doğalgaz ekiplerine haber verdi.

Ocağın açık kalmasıyla yayıldığı öğrenilen doğalgaz kesilerek itfaiye ekiplerinin yardımıyla kapı açılarak içeriye girildi.Dairede yaşayan Cevriye Taşkın'ın uyuya kaldığı ve sağlık ekiplerinin kontrol etmesiyle sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-İtfaiye ve doğalgaz ekipleri

-Apartmana girilmesi

-Röportaj

-Komşular

-Genel ve detaylar



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3 - SİLİVRİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN



Eren ERMİŞ / İSTANBUL

Silivri'de geri dönüşüm ve atık fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kavaklı Mahallesi Kıble Sokak üzerinde bulunan GCL adlı geri dönüşüm ve atık fabrikasında dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Patlama seslerini duyan güvenlik görevlilerinin bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman kaplı fabrikada çalışan kimsenin olmadığı öğrenilirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin itfaiye ekipleri inceleme yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

29.01.2019 - 22.30 Haber Kodu : 190129205

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4- MALTEPE'DE ORMANLIK ALANDAKİ BAZ İSTASYONUNDA YANGIN

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Maltepe'de orman içerisindeki baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken baz istasyonunda hasar meydana geldi.

Yangın Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolunda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Ormanlık bölgenin mesirlik alanın içerisinde bulunan baz istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yol kenarındaki telleri keserek baz istasyona ulaştı. Baz istasyonundaki yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bazı vatandaşlar olayla ilgili bilgi aldı. Polis ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.



Görüntü Dökümü

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-Yanan baz istasyonu

-İtfaiye ekipleri çalışması

-Polis ve orman itfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerin tel örgüden geçmeleri

-Polisin vatandaştan bilgi alması

-Genel ve detaylar

30.01.2019 - 06.20 Haber Kodu : 190130009

