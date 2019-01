DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL'DA ŞAFAK OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul'da daha önce belirledikleri adreslere Özel Harekat polisinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında polis ekipleri girdikleri adreslerde arama yaptı.

Ekipler, operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında bulunan bir daireye Özel Harekat polisi eşliğinde girdi. Polis ekipleri girdikleri daire de bir süre arama yaptı. Bu sırada Özel Harekat polisleri de çevrede kuş uçurtmadığı görüldü. İstanbul genelinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

------------------------------

- Polis ekiplerinin yoldaki görüntüsü

- Özel Harekat polisi ve organizeşube ekiplerinin adrese girmesi

- Özel Harekat polisinin önlemi

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Genel ve detaylar

16.01.2019 - 07.45 Haber Kodu : 190116019

======================

2 - İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı gerçekleşti. Kartal Aydos Mahallesi civarında etkili kar yağışı görüldü. Yer yer yüzey beyaza büründü. İstanbul Büyükşehir Belediye ekipleri, kar yağışının artması ihtimaline karşı kar küreme araçları ve tuzlama ekipmanlarıyla birlikte yollarda hazır bekledi.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da fırtına ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İstanbul'un kuzey kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı veya kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Kar yağışı

-Beyaza bürünen yüzey

-Muhabir anonsu

-Yolda hazır bekletilen kar küreme araçları

15.01.2019 - 21.07 Haber Kodu : 190115259

15.01.2019 - 23.41 Haber Kodu : 190115288

========================

3- İSTANBUL'DA İŞ ÇIKIŞI TRAFİK YOĞUNLUĞU

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

İstanbul'da sağanak yağmurun etkisini göstermesiyle iş çıkışı trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu verilerine göre, saat 19.00'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.

Görüntü dökümü:

-------------

-Okmeydanı D 100 Karayolu'ndan trafik görüntüsü

-Yenibosna D 100 Karayolu'ndan trafik görüntüsü

-Metrobüs durağındaki hareketlilik

15.01.2019 - 19.44 Haber Kodu : 190115254

15.01.2019 - 19.45 Haber Kodu : 190115255

==============================

4- AYDINLATMA DİREĞİ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

İstanbul'da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, il genelinde fırtına da etkili olmaya başladı. Şişli Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında aydınlatma direği şiddetli rüzgarın etkisiyle lüks bir otomobilin üzerine devrildi.



OLAY YERİNE POLİS VE TEDAŞ EKİPLERİ GELDİ

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve TEDAŞ'a bağlı ekipler geldi. Lüks otomobilin üzerine devrilen aydınlatma direği kaldırılırken, otomobilin sahibi de aracını bulunduğu yerden kaldırdı.



Görüntü dökümü:

--------------

-Devrilen aydınlatma direği

-Polis ekiplerinden görüntüler

-TEDAŞ'a bağlı ekiplerin çalışması

-Aydınlatma direğinin yolun kenarına kaldırılması

-Aracın sahibinin aracına binmesi

-Aracın olay yerinden uzaklaşması

-Genel ve detay görüntüler

16.01.2019 - 00.27 Haber Kodu : 190116002

============================

5- KAZINI YEDİ DİYE KÖPEĞİ ÖLDÜREN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,()

Avcılar'da beslediği kazlardan birisini kaçırarak öldürdüğünü öne sürdüğü köpeği av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Firuzköy Mahallesi'ndeki Göl boyu Caddesi'ndeki bir at yetiştiriciliği çiftliğinin sahibi Ali Rıza A.'nın kendisine ait "Chow Chow' ismini verdiği köpeği başından vurarak öldürdüğüne dair videoyu sosyal medya hesabından yayınladığı ortaya çıktı. Videoda, Ali Rıza A'nın, arazide ölü köpeğinin başına gittiği, burada, "Tanesi 150 liradan iki tane kaz. Şimdi kaybolacaktı zor buldum. Bir tanesi kayboldu, Üç tanesi 450 milyon yapıyor. Ben kazları yemek için satmıyorum. Toplaşıp yeriz, Chow Chow kazları yiyor, koparıyor kafasını üstüne çöküyor, uçuruyor, kaçırıyor. Eeee, Chow chow efendi; her şey olacağına varırmış. Sen burada rahat uyu. Chow Chow'un eseri, kazın biri kayıp, komple kayıp. İkisi de burada. Taa aşağıya uçmuş bahçıvanların tarlasına. Chow Chow da layığını buldu. Çektiği adrese ulaştırdım chow chow'u" dediği görüldü. Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine verilen adrese giderek kazı öldürdüğü gerekçesiyle köpeğini vurduğu iddia edilen Ali Rıza A.'yı gözaltına aldı. At yetiştiricisi şüpheli polise verdiği ifadesinde söz konusu videoyu kendisinin çektiğini ancak, köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürdü. Sağlık muayenesinden geçirilen şüphelinin Kars'taki 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı belirlendi.

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, başta zabıta olmak üzere 3 müdürü ile birlikte Firuzköy'deki Şehit Ilgız Aykutlu Polis Merkezi'nde İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt ile görüştükten sonra dışarıda yaptığı açıklamada, "Şahıs kendi şahsına ait olduğunu söylediği, kapısına gidildiğinde 'Burada kendi hayvanlarımı besliyorum' dediği çiftlikte bir köpeği öldürüyor, bir cana kıyıyor, adeta katlediyor. Ve bunu da çekiyor. Kazlarını da bir maddi değeri ile ifade ediyor. Bu da gösteriyor ki; ticari faaliyette bulunuyor. Bütün hayvanlar, canlılar onlar için maddi değerleri ile ölçülüyor. Bir köpeğin canına kıyabiliyor, bu şekilde duygularla çekip yayınlayabiliyor. Avcılar'da her canlı değerlidir, asla hiç kimse böyle duygularla veya kendi doğasına uygun davrandı diye canına kıyılamaz. Bunun için buradayız. Orada beslenen canlılar koruma altına alınacaktır. Bir cana kıyılmış olması, katledilen köpeğimiz için çok üzgünüz. Canlının kılına dokunması kimsenin yapacağı bir şey değildir. Bunun için karakoldayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------------------

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler

-Kazların görüntüsü

-Öldürdüğü köpeğin görüntüsü

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

-Handan Toprak'ın açıklaması

Detaylar

15.01.2019 - 23.10 Haber Kodu : 190115282

15.01.2019 - 23.33 Haber Kodu : 190115284

============================

6- BAYRAMPAŞA'DA İŞ YERİ YANGINI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı bir sanayi sitesinin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın Bayrampaşa, Muratpaşa Mahallesinde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlı bir sanayi sitesinin ikinci katında bulunan ve plastik ham madde üretimi yapan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar iş yerinde yangın çıktığını görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan iş yerine müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri işlerinde çıkan yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde ise maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerininde olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Olayın meydana geldiği iş yeri

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

- Sağlık ekiplerinin beklemesi

- Genel ve detaylar

16.01.2019 - 03.14 Haber Kodu : 190116008

===========================

7- ALEV ALAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KENDİSİNİ SON ANDA DIŞARI ATTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

Fatih'te gece saatlerinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilinden alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen aracı durdurup son anda kendini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın Fatih'te gece saat 01:15 sıralarında sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BZS 553 plakalı otomobil seyir halinde giderken Turgut Özal Millet Caddesi üzerine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobilinden alevlerin yükseldiğini gören sürücü hemen aracı durdurup son anda kendini dışarı attı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobile müdahale etti. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı kısa süreliğine caddeyi araç geçişine kapattı. İtfaiye ekipleri müdahalede bulunarak yanan otomobili tamamen söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında aracın sürücüsü herhangi bir yara almazken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Tamamen yanan otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri de kapattığı caddeyi tekrar araç geçişine açtı.

İtfaiye ekipleri otomobilde çıkan yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Yangının çıktığı cadde

- Alev alev yanan otomobil

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Polis ekiplerinin yolu kapatması

- Yanan aracın söndürülmesi

- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

- Caddenin araç geçişine açılması

- Genel ve detaylar

16.01.2019 - 03.41 Haber Kodu : 190116014