DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- TAKSİYİ KOVALAYAN POLİS ARAÇLARI KAZA YAPTI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN, Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

Gaziosmanpaşa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan taksi sürücüsü ile asayiş ekipleri arasındaki kovalamaca kazayla sonlandı. Zeytinburnu'nda ticari taksiyle birlikte iki polis aracının karıştığı kazada iki polis memuru hafif yaralanırken, ticari taksi sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı.



Kaza, Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi'nde bulunan Topkapı Altgeçidi'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gaziosmanpaşa'da denetim gerçekleştiren polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 34 TBH 76 plakalı taksinin sürücüsü ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca başladı. Gaziosmanpaşa'da başlayan kovalamaca ilçe sınırlarını aşarak sırasıyla Bayrampaşa ve Zeytinburnu ilçe sınırlarında da devam etti. Fatih ilçe girişlerinde bekleyen asayiş ekiplerinin de dahil olduğu kovalamaca Zeytinburnu 10. Yıl Caddesi üzerinde bulunan Topkapı Altçegidi'nde kaçan taksiyle birlikte iki polis aracının kaza yapmasıyla son buldu. Kazada iki polis memuru hafif şekilde yaralanırken, ticari taksi sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleriyle birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişi ise gözaltına alındı. Kaza nedeniyle 10. Yıl Caddesi'nin Sahilyolu istikameti bir süreliğine trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma açılırken, polis ekipleri firari taksi sürücüsünü yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.



Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Yaralı polisler

-Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Gözaltı

-Araçların kaldırılması

-Yolun açılması

-Genel ve detay görüntüler

13.01.2019 - 05.51 Haber Kodu : 190113008

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2- 'DUR' İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ KAZA YAPINCA YAKALANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bakırköy'de gece saatlerinde trafik polislerinin uygulamasından kaçan sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Bir süre polisten kaçan sürücü aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araçtan inen sürücü yaya olarak kaçmaya çalışınca polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Olay Bakırköy'de gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ataköy 9. Kısımda uygulama yapan trafik polisleri Kerim Çoşgun yönetimindeki 06 HB 9942 plakalı aracı durdurmak istedi. Bu sırada sürücü de kendisini durdurmak isteyen trafik polisinin koluna çarparak hızla kaçtı. Trafik polisi kolundan hafif bir şekilde yaralanırken, meslektaşları da kaçan sürücünün peşine düştü. Trafik polislerinden kaçan sürücü Güngören, Cevat Açıkalın Caddes'inde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kaza sonrası sürücü yanındaki arkadaşını araçta bırakarak yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen trafik polisleri de yaya olarak kaçan sürücüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Elleri kelepçelenen sürücü trafik polislerince yapılan kontrolde 0,75 promil alkollü çıktı. Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaza yapan araç da çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin takibi

- Kaçan sürücünün yakalanması

- Görgü tanığı ile röp

- Polisin işlem yapması

- Gözaltına alınan sürücü

- Aracın çekilmesi

- Genel ve detaylar

13.01.2019 - 04.56 Haber Kodu : 190113007

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3- ÇEKMEKÖY'DE PARK HALİNDEKİ CHP SEÇİM ARACINDA YANGIN

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Çekmeköy'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait seçim aracı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Olay, Çamlık Mahallesi Gaziler Caddesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı bir iş merkezinde altında park halinde bulunan seçim minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsünün ön kısmında başlayan alevler daha sonra iş merkezinin dış cephesine sıçradı. Alevleri fark eden çevre sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin çıktığı minibüse müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri yangının çıktığı yerde güvenlik önlemi aldı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerin çalışmaları izlerken bazıları da evlerinin penceresinden seyretti. Olay yeri inceleme ekipleri ise minibüsün içerisinde ve çevresinde delil araştırması yaptı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri hazır bekletildi.

CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Acıporaz da "Olay yerine şimdi geldim. Sabotaj diye ifade ediliyor. Birazdan polis ekipleriyle konuşup olayın ne olduğunu anlayacağız. Araçlarımızı sürekli buraya park ediyoruz. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kalıyoruz" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ekipleri minibüsü incelemesi

-Minibüsten detaylar

-Polis ve sağlık ekipleri

-Çevredeki vatandaşlardan detay

-İlçe başkanıyla röp.

-Genel ve detaylar

13.01.2019 - 08.08 - Haber Kodu : 190113013

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(ÖZEL)

4- ATAKÖY'DE FECİ KAZA: CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Haber- Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL

Ataköy sahil yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir ağacı devirdikten sonra karşı yola geçti. Kaldırıma çıkarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ataköy sahil yolu Sirkeci yönündeki kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sürücü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüje çıkan otomobil bir ağaca çarptı. Ağacı deviren otomobil durmadı. Karşı yola geçen otomobil, kaldırıma çıkarak durdu. Yol savaş alanına dönerken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Ön bölümü parçalanan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-Devrilen ağaç

-Ambulans ve itfaiye ekipleri

-Trafikten görüntü

-Hurda yığınına dönen araç

-Genel ve detaylar



12.01.2019 - 18.17 Haber Kodu : 190112201

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5- BAYRAKTAR'DAN UKRAYNA'YA İHA SATIŞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: "TARİHİ BİR ADIM"



Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL,()

İnsansız Hava Aracı(İHA) üreticisi ve geliştiricisi Baykar'ın Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Ukrayna'nın Türkiye'den İHA alımına ilişkin sosyal medya hesabından, "Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Türkiye ile Bayraktar TB2'nin satın alınması konusunda anlaşma imzaladıklarını sosyal medya hesabından duyurmasının ardından Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından açıklama yaptı. Bayraktar Ukrayna'ya İHA satışının tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Milli tasarım İHA'larımızın havacılıkta öncü ülkelerden Ukrayna'ya ihracatı tarihi bir adım. Bu adım; ekibimiz, TSK'mız, Savunma Sanayi Başkanlığı, milli ve bağımsız savunma sanayi vizyonunu ortaya koyan, milli irade ve bayrağımızı zirveye çekmek için gönülden destek veren aziz Milletimizin eseri" diye konuştu.



"MİLLETİMİZİN BAŞARISI"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Poroşenko'nun paylaşımını paylaşarak, "Bu başarı sadece Baykar'ın değil, Türkiye'nin başarısıdır" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü:

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-Selçuk Bayraktar'ın tweetinin fotoğrafı

12.01.2019 - 20.31 Haber Kodu : 190112230

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6- BEYOĞLU'NDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL AYDINLATMA DİREĞİNİ DEVİRDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak, aydınlatma direğini devirdi.

Edinilen bilgiye göre Meclis-i Mebusan Caddesi'nden Beşiktaş yönüne ilerleyen Oğuz Saruhan'ın yönetimindeki araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, kaldırıma savruldu. Kaldırıma çıkan araç aydınlatma direğine çarparak durdu. Direk yola devrilirken yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar kazaya karışmaktan şans eseri kurtuldu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri gönderildi. Polis ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği alırken elektrik ekipleri aydınlatma direğine gelen elektriği kesti. Yaklaşık yarım saat aksayan trafik aydınlatma direği ve otomobilin kaza yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Otomobilin çarpmasıyla devrilen aydınlatma direği

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Polisin sürücüye alkol metre üfletmesi

-Genel ve detaylar

12.01.2019 - 19.20 Haber Kodu : 190112214



