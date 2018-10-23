DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ÖZEL)

1- KADIKÖY'DE DEHŞET: ÖNÜNE ÇIKANI BIÇAKLADI; 4'Ü AĞIR 11 YARALI

- DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

* CEZAEVİ FİRARİSİ SALDIRGAN, "ÖNÜMDE DURMASINLAR"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul

Kadıköy'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişinin, önüne gelen kişileri rast gele bıçaklaması sonucu 4'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken polis şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sahrayı Cedid Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Cezaevi firarisi Ali Kardaş(30), cadde üzerinde bulunan kasap dükkanına gelerek içeride müşteri olarak bulunan bir kadını bıçakladı. Kasap dükkânında bulunan iki kişinin müdahale etmek istemesi üzerine de onları da bıçaklayarak dışarı çıktı. Ali Kardaş ardından yoldan geçen kişileri rast gele bıçaklamaya başladı. Kardaş, kasap dükkanında 1'i kadın 3, yoldan geçen 8 kişi olmak üzere 11 kişiyi bıçaklayarak kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralı Tuğba A., Mehmet Y. Mehemt E. P., Ahmet Y. Ali Ö. Şefik P., Murat Y., İbrahim Y., Abdullah Ö. ve adları öğrenilemeyen hafif yaralı 2 kişiyi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 4'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

AYAĞI KIRIK HALDE YAKALANDI

Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alarma geçerek şüpheliyi yakalamak için bölgeyi taramaya başladı. Ardından Ali Kardaş, Yenisahra D 100 Karayolu katılımında ayağı kırık bir halde yakalanarak gözaltına alındı. Ali Kardaş, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SABIKALI CEZAEVİ FİRARİSİ

Yapılan incelemede, Ali Kardaş'ın Afyon Cezaevi'nden firar ettiği; hırsızlık, yaralama, tehdit suçlarından 6 ayrı sabıkası bulunduğu tespit edildi.

Ali Kardaş, hastanede kendisiyle yapılan görüşmede polislere, kendisinin daha önce olayın başladığı kasap dükkanında çalıştığını, buradaki kişilerin kendisini uyuşturucuya alıştırdıklarını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu ileri sürdü. Ali Kardaş, bu husumetten dolayı kasap dükkanındakileri bıçakladığını daha sonra kendisini durdurmaya çalışan kişileri de bıçakladığını iddia etti.

BAŞKA HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Ali Kardaş güvenlik gerekçesiyle Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak başka bir hastaneye nakledildi. Ali Kardaş basın mensuplarının niçin böyle bir şey yaptın? Sorusu üzerine, "Yıllardır tanıdığım adam bize et vermiyor, çakmak gazı veriyor." iddiasında bulundu. 'Peki diğerlerini niye bıçakladın?' şeklindeki soruya "Önümde durmasınlar" şeklinde cevapladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan bıçaklama anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin kaldırımda yürüdüğü ve şüphelinin gelerek bu kişiyi bıçakladığı görülüyor. Bıçaklanan kişi yere düşerken şüpheli yoluna devam ediyor. Yerdeki kişi ise ayağa kalkarak yolda yürüyor. Bir başka görüntüde, şüpheli motosikletle gelen kişiyi kaldırımda durdurup bıçaklıyor. Bıçaklanan kişi motosikletten inerek kaçarken şüpheli motosikleti iterek yere düşürüyor. Bıçaklanan motosikletliye doğru koşan bir kişi şüpheliye yöneliyor. Arkasına dönen şüpheli gelen kişiyi de bıçaklıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polisler

-Yerdeki kanlar

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Saldırganın açıklaması

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Bir kişinin yolda yürümesi

-Şüphelinin onu bıçaklayarak yoluna devam etmesi

-Yere düşen yaralının kalkarak yürümesi

22.10.2018 - 23.31 Haber Kodu : 181022220

22.10.2018 - 21.57 Haber Kodu : 181022209

22.10.2018 - 21.52 Haber Kodu : 181022208

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2 - İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU



* İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timleri uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu yaptı. Gaziosmanpaşa başta olmak üzere 40 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Timleri ve Polis Helikopteri de destek verdi.



KAPILAR KOÇ BAŞI İLE KIRILDI

Sabah saat 04.30'da eş zamanlı olarak başlayan operasyonda kapılar çalındı. Açılmayan kapılar özel Harekat Timleri tarafından koç başları ile kırıldı.



40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yönelik olarak yapılan operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi.



POLİS KAPILARI KIRMAKTA ZORLANDI

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde yan yana bulunan 2 binaya polis baskın yaptı. Adeta labirenti andıran evde, kırılan demir kapının hemen arkasında başka bir demir kapının daha bulunması dikkat çekti.



Görüntü dökümü:

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-Polisin operasyona gidişi

-Ekiplerin binaya girişi

-Kapının koç başı ile kırılması

-Özel Harekat Timlerinin çalışması

-Bir kişinin gözaltına alınması

-Polis helikopterinden görüntü

-Özel harekat polisinin çatıda arama yapması

-Genel ve detay görüntüler

23.10.2018 - 07.23 Haber Kodu : 181023006

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(havadan görüntülerle)

3- KONSOLOSLUK ARACININ BULUNDUĞU OTOPARK ÇEVRESİNDEKİ HAREKETLİLİK

Haber-Kamera: Ersan SAN- Enver ALAS- Emin YEŞİL - İSTANBUL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde Sultangazi'de bir otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. Araçta polis inceleme başlattı. Aracın Suudi Başkonsolosluğu'na ait olduğu iddia ediliyor. Otoparka inceleme için olay yeri inceleme ekibi geldi. Otopark çevresindeki hareketlilik havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle otopark çevresindeki hareketlilik

22.10.2018 - 18.24 Haber Kodu : 181022178

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4- ARACIN OTOPARKA BIRAKILMA ANI KAMERADA

İstanbul ()

Diplomatik plakalı aracın Sultangazi'deki otoparka bırakılması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde bir kişinin aracı park ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

22.10.2018 - 17.51 Haber Kodu : 181022173

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5- OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ İNCELEMELERE ARA VERDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Ersan SAN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kapsamında Kaşıkçı'nın kaybolduğu günlerde otoparka bırakıldığı öne sürülen diplomatik plakalı araç bulundu. İnceleme yapmak üzere olay yeri inceleme ekipleri dün saat 17.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan 'Sultangazi Zemin Otoparkı'na geldi. Ekiplerin, aracın çevresinde yaklaşık 1 saat inceleme yaptıkları, araçta ise inceleme yapmadıkları öğrenildi. Diplomatik araçta inceleme yapmak için gerekli iznin alınmasının ardından incelemelere yarın sabah devam edileceği kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri, aracın çevresindeki incelemeyi tamamladıktan sonra saat 18.00 sıralarında bölgeden ayrıldı.

Öte yandan inceleme nedeniyle otoparka giriş ve çıkışlar kapatılırken, otoparkta araçları bulunanlar ise yaklaşık 4 saat beklemek zorunda kaldı. Polis ekipleri, vatandaşlar araçlarını 19.30 sıralarında otoparktan almalarına izin verdi.

Otopark giriş ve çıkışlarında ise asayiş ekiplerinin nöbeti sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin otoparktan ayrılması

-Otoparktan çıkan araçlar

-Otoparkın girişinde bekleyen polis ekipleri

-Çevreden görüntüler

-Çıkan sivil araçlar

-Genel ve detaylar

22.10.2018 - 17.22 Haber Kodu : 181022154

22.10.2018 - 17.27 Haber Kodu : 181022156

22.10.2018 - 17.28 Haber Kodu : 181022157

22.10.2018 - 18.21 Haber Kodu : 181022176

22.10.2018 - 18.24 Haber Kodu : 181022178

22.10.2018 - 18.50 Haber Kodu : 181022183

22.10.2018 - 20.13 Haber Kodu : 181022201

22.10.2018 - 20.23 Haber Kodu : 181022206

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6- KONSOLOSLUKTAKİ PLAKASIZ ARAÇ TEKRAR GETİRİLDİ

Haber: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan özel bir firmaya ait çekici ile götürülen plakasız araç tekrar getirildi.

Konsolosluğun önünde bulunan plakasız araç saat 16.00 sıralarında özel bir firmaya ait çekiciye konularak götürüldü. Aracın araç muayene istasyonuna götürülerek muayeneden geçirildiği öğrenildi. Araç saat 19.30 sıralarında götürüldüğü çekici ile konsolosluğa tekrar getirildi.

Öte yandan konsolosluk önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Çekiciden görüntüler

- Aracın getirilmesi

- Detaylar

22.10.2018 - 20.13 Haber Kodu : 181022201

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7- YURDUN 11. KATINDAN DÜŞEN ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL

Maltepe'de öğrenci yurdunda kalan bir kişi 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin, dengesinin kaybederek mi düştüğünü yoksa İntihar mı ettiğini araştırıyor.

Olay, saat 21:00 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 11. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi olayın intihar mı yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yurttan görüntü

-Polis ekiplerinin calışması

-Ambulanstan görüntü

-Cesedin cenaze arabasına alınması

-Yurdun önünde toplanan öğrenciler

-Genel ve detay görüntüler

23.10.2018 - 01.21 Haber Kodu : 181023001

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