DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSLUĞUNDA HAREKETLİLİK

Harun UYANIK /İSTANBUL

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli anlar yaşandı. Konsolosluğa ait bir araçta getirilen 3 valiz konsolosluğa alındı.

Dün akşam saatlerinde Başkonsolosluk binasına gelen, konsolosluk plakalı bir araçtan, üzerilerinde numara bulunan ve İngilizce olarak "Kişiye özel" yazılı 3 kutu indirildi. Kutuların bina içerisine taşınmasının ardından araç, kapıda beklemeye başladı. Kutuların içerisinde ne olduğu öğrenilemezken, ulusal ve uluslararası basın mensuplarının Başkonsolosluk önündeki bekleyişi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Araçla valizlerin getirilmesi

21.10.2018 - 20.54 Haber Kodu : 181021140

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE TRUMP TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: Enver ALAS / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanısıra, terörle mücadele, Cemal Kaşıkçı meselesi ve Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Amerikalı Pastör Andrew Brunson ile ilgili hukuki sürece de değinilen görüşmede iki liderin, Türkiye ve ABD arasındaki işbirliğini her alanda normalleştirme ve geliştirilme kararlılıklarını teyit etti, FETÖ dahil terörle mücadelede işbirliği konusunu ele aldığı öğrenildi.

Görüşmede, Münbiç konusundaki yol haritasının biran önce hayata geçirilmesinin önemine işaret edilirken İdlib mutabakatının önemi vurgulandı. İki liderin, Cemal Kaşıkçı olayının bütün yönleriyle aydınlatılması gerektiği hususunda mutabık kaldığı ifade edildi.

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3- İSTANBUL BAROSU'NDA BAŞKANLIK YARIŞINI AVUKAT MEHMET DURAKOĞLU KAZANDI...

*41 bin 462 bin seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden avukat Mehmet Durakoğlu kazandı.

Haber-Kamera: Özden ATİK- İlkay DİKİCİ /İstanbul,

İstanbul Barosu Başkanlığı seçimi için Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen oy verme işlemi dün saat 17.00 itibariyle tamamlandı. 41 bin 462 seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlık seçimleri için kurulan 105 sandık tek tek açıldı. Sandık başında görevliler, zarfları açarak oyları saydı. Kongre merkezi içinde kurulan ekran sayesinde sayılan oyların kaçının hangi adaya gittiği görüldü. Ekranda oy oranları yansıtılırken iki defa ekran kapandı. Seçmen avukatlar bu durumu alkışlarla protesto etti. Adaylık yarışında özellikle mevcut başkan ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu ile Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Hasan Kılıç arasında çekişme yaşandı. İki aday zaman zaman birbirinin önüne geçti. Oy sayımının tamamlanmasının ardından İstanbul Barosu'nun yeni başkanı, 8 bin 77 oyla bir kez daha mevcut başkan Mehmet Durakoğlu oldu.

26 bin 294 oyun sayıldığı seçimde, Mehmet Durakoğlu'nu, 6 bin 856 oyla Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Hasan Kılıç, 2 bin 488 oyla Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, 2 bin 407 oyla Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canpolat, 2 bin 238 oyla bağımsız aday Fikret İlkiz, bin 645 oyla Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan Eren Keskin, bin 203 oyla Milliyetçi Avukatlat Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, 965 oyla Avukat Hareketi'nden Başar Yaltı, 399 oyla Ortak Hedef Platformu'ndan Cem Kaya Karatün ve 16 oyla bağımsız aday Çiğdem Koç takip etti. Yarışı ikinci sıradan takip eden avukat Hasan Kılıç'ı destekleyenler alkışlarla durumu protesto etti.

Görüntü Dökümü:

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-Oy zarfları açılırken

-Sandıklar

-Genel ve detaylar

21.10.2018 - 18.14 Haber Kodu : 181021123

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4 - İSTANBUL BAROSU'NA YENİDEN SEÇİLEN DURAKOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera: Özden ATİK- İlkay DİKİCİ /İstanbul,

*41 bin 462 bin seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı'nı yeniden avukat Mehmet Durakoğlu kazandı. Durakoğlu açıklamasında, "Son iki gün yapılan genel kurulu bir avukata yaraşır biçimde son derece düzeyli, tartışmalı ama son derece de seviyeli geçti. Geriye dönüp baktığımızda bu genel kuruldan çok genel bir ifadeyle Türkiye'nin hukuk devleti olabilmesi, yargısının bağımsız ve tarafsız olabilmesi için bir ağız birliğini çıkarabilirsiniz. Tartışmasız bütün gruplar bunu talep ettiler. Bu kongrenin en önemli sonucu budur. Bu genel kurulun değinilmesi gereken en önemli sonucu budur. Seçimler yapılır, kazanılır, ama kim kazanırsa kazansın bu ağız birliğinin çıktığının bilinmesi gerekiyor" dedi.

Durakoğlu, avukatlar olarak yargı bağımsızlığının sağlanması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını belirterek, "Yeri geliyor bıçaklanıyoruz, yeri geliyor zorlanıyoruz, yeri geliyor öldürülüyoruz bile. Katillerimizin bulunamadığı, bulunmadığı dönemler yaşıyoruz. Böylesine büyük sıkıntılar çekildiği bir dönemde de bu genel kuruldan çıkan sonuç bu noktaya tepkinin işaretidir. İstanbul Barosu kendi genlerinde var olan ta Orhan Apaydınlardan gelen bir büyük mücadele geleneğini de devam ettirecektir" diye konuştu.

Atatürk ilkeleri, Cumhuriyet ilkeleri ve değerleri konusunda hassasiyet taşıyan bir grup olduklarını belirten Durakoğlu, bu mücadeleyi tüm gruplarla yapacaklarını söyledi. Durakoğlu, soru üzerine, "Kazanmak beklediğim bir sonuçtu. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bizim kendi içimizde yeni bir değerlendirme yapma ihtiyacını duyuran bir sonuçtan söz ediyoruz. Özellikle genç avukatların, son derece pervasızca açılan hukuk fakültelerinin barolara çok da fazla avukatı yüklemiş olması nedeniyle çıkan tabloyu şimdi bizi doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Bu mesaj birileri için bir mesajsa, önce bizim için mesajdır. Ve bu mesaj alınmıştır. Gereği de yönetimler tarafından yerine getirilecektir" dedi.

Durakoğlu ile çekişen Hasan Kılıç da kendisini destekleyen avukatlara açıklama yaptı. Kılıç, "Cesaretsizler bu baroyu yönetmez" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Durakoğlu konuşurken

-Hasan Kılıç konuşması

-Genel ve detaylar

21.10.2018 - 19.07 Haber Kodu : 181021134

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5 - GÜNGÖREN'DE YIKIM KARARI VERİLEN BİNA BOŞALTILDI



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

Güngören'de zemin kaymasıyla birlikte oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen bina hakkında yıkım kararı çıkarıldı. Kararın ardından, binadaki son eşyalar da tahliye edildi.

Güngören, Akıncılar Mahallesi, Cemal Gürsel Gürsel Sokağı'nda bulunan bir bina bitişiğindeki inşaat çalışması nedeniyle zemin kaymasıyla birlikte çatlaklar oluşarak hasar görmüştü. O bina hakkında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünce hazırlanan raporla yıkım kararı alındı. Yıkım kararının çıkmasının ardından binadaki son eşyaların tahliye edildiği görüldü. Vatandaşların tehlikeye rağmen binaya girerek eşyalarını tahliye etmesi dikkat çekti.



Görüntü Dökümü:

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- Yıkım kararı ile ilgili rapor

- Eşyaların taşınması

- Binadaki çatlaklar

- Genel ve detay görüntüler

21.10.2018 - 17.01 Haber Kodu : 181021110

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6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILIMIYLA METRO HATTININ İLK SEFERİ YAPILDI

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA, İSTANBUL ()

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışını yaptı. Erdoğan, metronun ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın metro hattına girişi

-Erdoğan'ın metroda hareketi

-Genel ve detaylar

21.10.2018 - 18.30 Haber Kodu : 181021128

