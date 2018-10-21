DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

DOĞUŞTAN kollarından fiziksel engelleri bulunan, 2 yıldan bu yana kalp nakli bekleyen 33 yaşındaki Serkan Duru, yapay kalp takılmasından 2 hafta sonra yaşama veda etti.

Sağlık sorunlarına rağmen çevresinde oldukça neşeli olarak tanınan ve yaşama sımsıkı sarılan ailesi 3 ay önce Beylikdüzü'ne taşınmasına rağmen Avcılar'daki çevresinden ve arkadaşlarından kopamayan Serkan Duru'da 2 yıl önce de kalp sorunu ortaya çıktı. Doktorların nakil gerektiğini açıkladığı Serkan Duru, geçen ay Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kartal'daki Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar Duru'ya nakledilebilecek uygun kalp bulununcaya kadar yaşamını sürdürebilmesi için 2 hafta önce yapay kalp nakline karar verdi. Ameliyattan bir gün önce eline kırmızı renkli bir kalpçik alan Serkan Duru, cep telefonu ile kendisini izleyecek herkese, "Bir güzellik de siz yapın, yardımcı olun diyoruz. Yarın bu hastanede ameliyat olacağım ve yapay kalp takacaklar. Tabii nakil olamadığı, nakil geç olacağı için şu anda yapay kalp ile idare edeceğiz. Bir kalp de siz olunö diyerek organ bağışına çağırdı. Ameliyatın ardından 2 hafta yapay kalp ile yaşatılan, 5 ayrı ameliyata Serkan Duru, dün gece kurtarılamadı.

CAMİNİN AVLUSU DOLDU

Duru'nun cenazesi için yakınları ve Avcılar Engelliler Derneği'ndeki arkadaşları, Denizköşkler Camii'ni doldurdu. Baba Erol Duru, organ bağışının önemine değindi. Acılı baba Erol Duru, "Türkiye'de bu alışkanlık yok. Hastanede kaldığımız süre içerisinde bir süre insanın kalp, organ beklediğini gördük. Bu günah değil. Ben öldükten sonra beni toprağın altında kurtlar yedikten sonra o canı ne yapayım. Namazlarımızda. İslam aleminin bir araya geldiği her yerde organ bağışına dikkat çekilmeliö dedi.

İkindi namazının ardından Duru'nun cenaze, gözyaşları arasında Firuzköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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Serkan Duru, kalp ameliyatı olmadan önce bağış çağrısı yaparken

Babası oğlunu yaşatabilmek için çabalarını anlatırken

Baba organ bağışı çağrısı yaparken

Cenaze törenine katılanlar( Anne tabutun başında ve belediye başkanı anne ve baba ile)

Cenaze namazından görüntüler

Tabut taşınırken

20.10.2018 - 19.56 Haber Kodu : 181020199

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5- İKİTELLİ İETT OTOBÜS GARAJI İDARE BİNASININ ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL

Küçükçekmece'de bulunan İkitelli İETT Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü garajının 3 katlı idare binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, idare binasının çatısında hasar meydana geldi.

Olay Küçükçekmece'de bulunan İkitelli İETT Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü garajında akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT garajının içinde bulunan 3 katlı idare binasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Güvenlik görevlileri çatıdan dumanların yükseldiğini görünce olayı polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptı. Olay sonrası herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken idare binasının çatısında hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin

- Genel ve detaylar

20.10.2018 - 22.06 Haber Kodu : 181020203

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6- (ÖZEL) BAHÇELİEVLER'DE DERE YATAĞINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bahçelievler'de akşam saatlerinde Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında ceset gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Ceset itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla dere yatağından çıkarıldı.

Olay Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Sunal Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında suyun içinde sarılı halde ceset gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri dere yatağında bulunan cesedi çıkarmak için itfaiye ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Dere yatağında bulunan ceset itfaiye ekipleri çalışmasının ardından yukarı çekilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İsmi henüz bilinmeyen ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset

cenaze aracına koyularak Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Polis ekipleri sarılı halde bulunan ceset üzerinde olay yeri çalışması yaptı. Bu sırada çevredeki meraklı bazı vatandaşların da bu anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştıkları görüldü. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasını bitirmesinin ardından ceset cenaze aracına konularak Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin çalışması

- Meraklı vatandaşlar

- Polisin önlemi

- İtfaiye ekiplerinin cesedi çıkarma çalışması

- Genel ve detaylar

20.10.2018 - 20.42 Haber Kodu : 181020200

