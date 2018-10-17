DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA ARAMA YAPILMADI

*Arama heyetinde bulunan Suud yetkililere ulaşılamaması nedeniyle konsolosluğa ait konutta arama yapılamadığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ / İstanbul

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta yapılması planlanan arama çalışmaları iptal edildi. Konut önündeki polis bariyerleri kaldırılırken, arama heyetinde bulunan Suud yetkililere ulaşılamaması nedeniyle konsolosluğa ait konutta arama yapılamadığı öğrenildi.

Washinton Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolamsının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda dün gece 9 saat süren arama yapılmıştı. Görevli savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasında yaptıkları çalışmalar sonucunda deliller toplanarak emniyete götürülmüştü.

Başkonsolosluk binasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta da aramalar yapılacağı açıklandı.Konut önünde gün boyu harekli anlar yaşanırken, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed Uteybi akşam saatlerinde Suudi Havayollarına ait bir uçak ile ülkesine gitti. Ardından aşkam saatlerinde Suud konsolosluğunda arama yapan heyetin konsolosluğa ait konutta da arama yapacağı duyuruldu. Polis konut çevresini bariyer ve emniyet şeridi çekerek kapattı.

Ancak arama çalışmalarında yer alan Suudi heyete ulaşılamaması nedeniyle konut önünde arama yapılamadığı öğrenildi. 23.30 sıralarında konut önünde bulunan polis bariyerleri kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Konutun önünden görüntüler

-Konulan bariyerler

-Bariyerlerin kaldırılması

-Konutun önüne gelen konsolosluk plakalı araçlar

-Genel ve detaylar



17.10.2018 - 00.02 Haber Kodu : 181017001

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2- SUUDİ BAŞKONSOLOSLUK KONUTUNDA ARAMA YAPACAK EKİP YOLA ÇIKTI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nı kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Başkonsolosluk konutunda arama yapılacaktı.

Arama yapacak polis ekipleri, Gayrettepe'den saat 18.15 sıralarında çıktı. Ancak konutta arama yapılamadı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerin emniyetten çıkması

16.10.2018 - 18.42 Haber Kodu : 181016223

16.10.2018 - 19.54 Haber Kodu : 181016237

16.10.2018 - 21.07 Haber Kodu : 181016243

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3 - KONSOLOSLUK KONUTUNDAKİ DİKKAT ÇEKEN ESKİ SU KUYUSU DETAYI...

KONSOLOSLUK İNCELEMESİNİN DETAYLARI

*Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda 9 saat süren polis incelemesinin detayları ortaya çıkmaya başladı.

*Polis ekiplerinin her türlü doku örneği, çöp, atık sularla ilgili toplanan deliller tek tek inceleniyor.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolmasıyla ilgili dün akşam saatlerinde İstanbul Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsolosluk binasında yaklaşık 9 saat çalışma yaptı.

KONSOLOS GİTTİ, ÇALIŞMALAR DURMAYACAK

Emniyet yetkilileri, bugün akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla Riyad'a giden Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi'nin ülkesine dönmesinin polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasına engel olmadığını söyledi. Yetkililer, çalışmaların her koşulda yarım bırakmayarak, kısa sürede çözülmesi için çaba harcadıklarını ifade etti.

EPİTEL HÜCRE ÖRNEKLERİ TOPLANDI

'Luminol' diye adlandırılan bir yöntemle özel bir ışık tutulduktan sonra kullanılan bir kimyasal madde yardımıyla bina içerisinde çok sayıda epitel hücre örneği toplandı.

KANALİZASYON BİLE İNCELENİYOR

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, konsoloslukta ve konsolosluğun bağlandığı kanalizasyonda da geçtiğimiz günlerde ve dün akşam yapılan aramalarda numuneler aldı. Polis ekiplerinin, her türlü olasılığı tüm ayrıntılarıyla incelediği öğrenildi.

ÇÖP KUTULARI VE ÇÖPLER DE İNCELENECEK

Polis ekipleri ayrıca, konsolosluk binasının bahçesinden toprak numuneleri ile konsolosluk binasının çöplerini ve kutularını da incelemek üzere aldığı öğrenildi.

KRİMİNAL POLİS LABORATUARINDA İNCELENECEK

Elde edilen deliller, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı incelemelerinin yapılması için Halkalı'da bulunan Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne götürüldü.

ESKİ SU KUYUSU VE KAPALI GARAJ DETAYI...

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmanın en kritik noktasının ise konsolosluğun konutunda yapılacak araştırma olduğu ileri sürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı ön çalışmalara göre, Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün garaja giriş yaptığı güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kapalı garaj ve geçmişte konsolosluk konutunun kullandığı su kuyusunun da titizlikle araştırılacağı iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluk içi, bahçesi ve çatısında yapılan detaylı aramalar

16.10.2018 - 23.18 Haber Kodu : 181016247

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(ÖZEL)

4- YANGINDA MAHSUR KALAN ANNE İLE ENGELLİ KIZI KURTARILDI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Pendik'te, bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında can pazarı yaşandı. Alev alev yanan evde mahsur kalan 93 yaşındaki anne ile 66 yaşındaki engelli kızı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Pendik Doğu Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 2'inci katında dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Emine Karabıyık'a ait olduğu öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. O sırada dışarıda olan Emine Karabıyık, alevlerin sardığı evde 2 yaşlı kadının bulunduğunu söyleyince mahalleli seferber oldu. Emine Karabıyık, mahalleli ile birlikte eve girmeye çalışınca dumandan etkilenerek fenalaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken bir yandan da evde mahsur kalan 2 yaşlı kadını bularak bolkanda güvenli yere aldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Balkonda tutulan 93 yaşındaki Ayşe Karabıyık ile engelli olduğu öğrenilen 66 yaşındaki kızı Hatice Karabıyık, itfaiye merdiveniyle balkondan alındı. Dumandan etkilendikleri görülen Hatice ve Ayşe Karabıyık ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mahalleli, mahsur kalan kadınları kurtaran itfaiye ekiplerini alkışlayarak kutladı.

Bir mahalleli yangınla ilgili şunları söyledi:

İki yaşlı kalıyormuş evde çocukları da büyük yaşta. Olayı duyduktan sonra koşarak tekrar içeri giriyor ama yangın birden arttığı için müdahalede bulunamadı. Biz dahil bütün vatandaşlar seferber olduk. İtfaiyeyi, polisi, ambulansı aynı anda buraya çağırdık. Uzanabildiğimiz yerlere biz kendimz müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye ekipleri de derhal olaya müdahale etti. Yoldan geçen vatandaşlar yangını görünce demir kapıyı krımaya çalıştı. Canını hiçe sayarak yardım etmeye çalıştı. Vatandaşlar da kurtarma sonrası alkış tuttu

İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların itfaiyeye yardım etmesi

-Yaşlı insanların itfaiye merdiveniyle kurtarılması

-Yaşlı insanların ambulansla taşınması

-Görgü tanığıyla röp

-Vatandaşların itfaiyeyi alkışlaması

-Dairenin alev alev yanması(cep telefonu )

-Genel ve detay



16.10.2018 - 23.42 Haber Kodu : 181016249

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5-METROBÜS KAZA YAPTI; SEFERLER DURDU

Haber-Kamera: Ersan SAN-Özden ATİK / İSTANBUL

Okmeydanı'nda dün akşam saatlerinde bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferler durdu, duraklarda yoğunluk yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, metrobüslerden biri körük bölümündeki sorun nedeniyle yan döndü. Metrobüsün yolu kapatması nedeniyle seferler durdu. Duraklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcular metrobüs yoluna inerek yürüdü. Metrobüsün çekilmesinin ardından seferler başladı. Ancak duraklardaki yoğunluk yaşandı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Havadan görüntülerle yürülenler

-Metrobüs kuyruğu

-Metrobüs durak ve yolundaki insan kalabalığı

16.10.2018 - 19.15 Haber Kodu : 181016228

16.10.2018 - 19.17 Haber Kodu : 181016229

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6-SANCAKTEPE'DE BANKA ŞUBESİNDE SİLAHLI SOYGUN

Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL

Sancaktepe'de bir banka şubesine giren eli silahlı iki kişi, çalışanları etkisiz hale getirip bir miktar para gasp ettikten sonra kaçarak ortadan kayboldu.

Olay, saat 16-30 sıralarında Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eli silahlı iki kişi bankaya müşteri gibi girdi. Vezneye yönelen iki kişi ellerindeki silahı veznedara tutarak para istedi. Veznedar elindeki paraları soygunculara verdi. Soyguncular yaklaşık 18 bin TL'yi alarak bankadan ayrıldılar. Soyguncular, yaya olarak olay uzaklaşıp ortadan kayboldu. Soygun ihbarını alan polis bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Çevrede önlem alan polisler, bankanın güvenlik kameralarını incelediler. Polis olayla ilgili soyguncuları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Banka görevlilerinin dışarıda beklemesi

Görgü tanığıyla röp

Banka önünde önlem alan polisler

Özel harekat polisleri

Genel ve detay



16.10.2018 - 18.40 Haber Kodu : 181016222