DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 



1- SİLİVRİ'DE DOĞALGAZ PATLAMASI SONRASI YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Savaş ATAK - Mehmet YİRUN- İSTANBUL

Silivri'de doğalgaz hattında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok.

Silivri Gazitepe Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu projesi güzergahındaki yol çalışması sırasında doğalgaz patlaması meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir sebeple meydana gelen patlamanın ardından alevler yükseldi. İstanbul İtfaiyesi Avcılar, Mimarsinan, Çatalca, Silivri gruplarından 12 araç 45 personel ile olay yerine vardıktan sonra bir süre güvenli noktada bekletildi.

Güvenli noktada bekletilen itfaiye ekipleri, yangının çevreye yayılmaması için müdahalede bulundu. Daha sonra yangın boru hattının kapatılmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık bir buçuk saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. İtfaiye soğutma çalışması yaptı. Patlamanın doğalgaz ana dağıtım hattında olduğu öğrenildi. İlk bilgilere göre olayda ölen ve yaralanan yok.

BOTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Silivri'de doğalgaz hattında meydana gelen patlamaya ilişkin BOTAŞ'ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul ili Silivri İlçesi Gazitepe Mahallesi kırsalında yer alan BOTAŞ Ana İletim hattında 06 Ekim 2018 tarihinde saat 17:30 civarında sebebi alt yapı çalışmaları olarak tahmin edilen bir patlama meydana gelmiştir. BOTAŞ Gaz Kontrol Merkezinden gerekli hat vanalarına müdahale edilerek, bölgedeki vanalar kapatılmış ve gaz akışı durdurulmuştur. Yangın Kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarının ardından ivedilikle tamir çalışmalarına başlanacaktır. Bu süre zarfında gerekli tedbirler alınmış olup, ülkemizin iletim sistemi doğu arz kaynaklarından beslenmek suretiyle hiçbir bölgemizde herhangi bir gaz kesintisi söz konusu olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiyeden görüntüler

-Vatandaşların çektiği görüntüler

06.10.2018 - 20.26 Haber Kodu : 181006182

06.10.2018 - 20.10 Haber Kodu : 181006178

06.10.2018 - 19.32 Haber Kodu : 181006175

06.10.2018 - 19.24 Haber Kodu : 181006174

06.10.2018 - 19.23 Haber Kodu : 181006173

06.10.2018 - 19.20 Haber Kodu : 181006172

06.10.2018 - 19.14 Haber Kodu : 181006171

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2- HASTANEDEKİ DOKTOR CİNAYETİNİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

- SALDIRGAN CİNAYETİ 40 SANİYE İÇİNDE İŞLEMİŞ

İstanbul

Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede doktor Fikret Hacıosman'ın öldürülmesine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde doktor Hacıosman, odaya girdikten hemen sonra saldırgan odaya giriyor. Kısa bir süre sonra hastanede panik yaşanıyor.

Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli Psikiyatri Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman, geçtiğimiz salı günü 18 yaşındaki hastası Serhat T. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Tıp dünyasını yasa boğan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde saat 12.24'i gösterdiğinde saldırgan Serhat T. koridorda görünüyor. Saldırgan koridorda beklerken kısa süre sonra Dr. Fikret Hacıosman odasına doğru geliyor. Hacıosman, asistanı ve saldırgan saat 12.25 odaya giriyor. 40 saniye sonra saldırgan elinde silahla hızla kaçıyor. O anda koridordakiler büyük panik yaşıyor



Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

-Saldırganın gelişi

-Doktorun gelişi

-Odaya girmeleri

-Saldırganın kaçışı

-Koridordakilerin görüntüsü

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

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-Olay yeri

-Zanlının görüntüsü

-Cenazeden detaylar

06.10.2018 - 19.57 Haber Kodu : 181006176

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3- BAYRAMPAŞA'DA FABRİKA YANGINI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

Bayrampaşa'da ayakkabı imalatında kullanılan plastik malzemelerin üretildiği ve depolandığı bir fabrikanın terasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında herhangi bir mahsur kalma, yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar oluştu.

Bayrampaşa, Vatan Mahallesi, Kanaat Sokak'ta bulunan bir fabrikanın çatısındaki açık alanda saat 20.30'da atık malzemelerin henüz bilinmeyen bir nedenle tutuşması üzerine çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine önce Bayrampaşa, ardından da Fatih ve Şişli gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Fabrikanın arka ve ön sokaklarından müdahalede bulunan ekipler, merdiven araçlarını kullanarak çatıya ulaştı. Yanan plastik malzemeler yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Yangında herhangi bir mahsur kalma, yaralanma ya da can kaybı olayı meydana gelmedi. Yangının çıktığı fabrika ve çevredeki yakın fabrikaların işçileri sokağa dökülerek, söndürme çalışmalarını izledi. Ayakkabı yapımında kullanılan plastik malzemelerin üretildiği ve depolandığı öğrenilen fabrikada büyük çapta hasar oluştu. Polis, nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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- Yangınım çıktığı fabrika

- Söndürme çalışmaları

- Sokağa dökülen çalışanlar

- Genel ve detay görüntüler

06.10.2018 - 22.03 Haber Kodu : 181006192

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4- KOZMETİK ATÖLYESİNDEKİ YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,()

Ümraniye'de kozmetik ürünleri üreten bir atölyenin kimyasal madde deposunda çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü. Atölyede hasara yol açan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Ümraniye, Esenevler Mahallesi, Harmandalı Sokağı'nda saat 00.00 sıralarında geldi. Bir kozmetik atölyesinin kimyasal madde deposunda çıkan yangın atölyeye de sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kadıköy, Ünalan, Ümraniye ve Üsküdar itfaiye gruplarından olay yerine gelen ekipler, depodaki yangına müdahale etti. Yanan malzemelerin kimyasal olması, yangının kısa sürede geniş alana yayılmasına neden olurken, yangının kontrol edilmesini de zorlaştırdı.

MAHALLELİ GECE YARISI SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alanın çevresi şeritle kapatıldı, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Servis ve doğalgaz kontrolünden sorumlu ekipler de tedbir olarak olay yerinde bekledi.

"FABRİKANIN BURADAN KALDIRILIP BAŞKA BİR YERE TAŞINMASINI İSTİYORUZ"

Yangının çıktığı üretim atölyesinin bulunduğu sokakta oturan Ali Kapan, mahalleli olarak endişeli olduklarını belirterek, "Kozmetik fabrikası, burası açılalı 15-20 sene oldu. Fabrika daha öne de bu şekilde tehlike arz etti. Mahalle çok tedirgin, bu fabrikanın buradan kaldırılıp başka bir yere taşınmasını istiyoruz. Yangın başlamadan önce bir duman çıktı, itfaiyeyi aradık hemen, geldiler. Hızlı bir şekilde müdahale etti. Kapıda bir görevli vardı ama o da yaralanmadan kurtuldu yangından" dedi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları devam etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatırken, çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Ekiplerin çalışmalarından görüntü

- Yangın çıkan depodan görüntü

- Röportaj

- Genel ve detay görüntüler

07.10.2018 - 01.39 Haber Kodu : 181007003

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5- TAKSİM'DE 21 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLÜ BULUNDU



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

Taksim Meydanı'nda metro istasyonunun giriş merdivenlerinde Gökhan Özgel (21) isimli genç ölü bulundu.

Taksim Metro İstasyonu'nun Taksim Meydanı'ndaki girişinin merdivenlerinde saat 04.30'da hareketsiz şekilde yatan bir kişinin olduğunu fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özgel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri de ceset ve çevresinde inceleme yaptı. Özgel'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Cesedin bulunduğu metro girişinden görüntü

- Polis ekiplerinin şeridi

- Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları

- Taksim Meydanı'ndan genel görüntü

- Cesedin ambulansa koyulması

- Genel ve detay görüntüler

07.10.2018 - 07.02 Haber Kodu : 181007008

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6- FATİH'TE EĞLENCE MEKANLARINA ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gece saatlerinde ilçe genelinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik asayiş denetimi düzenledi. Denetim kapsamında polis ekipleri şüpheli gördükleri kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparken, eğlence mekanlarında arama yaptı. Polis ekiplerinin denetim sırasında herhangi bir olumsuzluğa karşı sokak başlarında önlem aldığı görüldü.



Görüntü Dökümü:

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- Polis ekiplerinin uygulaması

- Mekanlara girilmesi

- Genel ve detaylar

07.10.2018 - 04.28 Haber Kodu : 181007006

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