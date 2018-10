DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ÖZEL)

"İLK UKOME TOPLANTISINDA TAKSİ, TAKSİ-DOLMUŞ VE MİNİBÜS ÜCRET TARİFELERİNE ZAM YAPILACAK"

TAKSİCİLER AKOM ÖNÜNDE TOPLANDI

* İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,

"Taksici esnafımız 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı. Zam talebini yazılı olarak 4 ay önce belediyemize vermiştik. Bugün de ilk gündem maddesi olarak istedik; fakat komisyon başkanımız 1 ay içerisinde tekrar bir UKOME toplantısı yapılması gerektiğini ifade etti"

"İlk UKOME toplantısında da taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacak"



Erhan TEKTEN-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL

Bir grup taksici, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı yapıldığı sırada, Eyüpsultan'da bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) önünde toplandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, C segmenti ticari taksilerde 6 hava yastığı ve otomatik vites zorunluluğunun kaldırıldığını belirterek, "Ticari araç sahipleri, A ve B segmenti araçlarla taksicilik yapamayacaklar. Ticari taksi sahipleri, yeni plaka aldıkları veya araç değiştirdikleri zaman en az C segmenti takmak zorundalar. İsteyen esnafımız C, D, E segmenti de takabilir. Bugün bunun kararı alındı. Komisyon imzaladıktan sonra yürürlüğe girecek" diye konuştu.

Bir grup taksici, UKOME toplantısı yapıldığı sırada, AKOM'un önünde toplandı. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Ulaşım sektörüyle alakalı, 'ticari araçlarda C segmenti altı araç kullanılamaz' mecburiyeti vardı. C segmenti araçlarda da 'otomatik vites ve 6 hava yastığı olacak' şartı önceden alınmıştı. Bugün ticari taksicilerimiz araç değişikliği yaptıkları zaman veya yeni plaka satın aldıkları zaman en az C segmenti takmak zorundalar. C segmenti takarken de kriterler 6 hava yastığı, otomatik vites olması mecburiyeti yok. Ama yüzde 50 milli araç takmak zorundalar. Yani Türkiye'de üretimi veya montajı olan araçları takabilirler" dedi.

"A VE B SEGMENTİ ARAÇLARLA TAKSİCİLİK YAPAMAYACAKLAR"

Araç sınıflarıyla ilgili Eyüp Aksu, "Ticari araç sahipleri, A ve B segmenti araçlarla taksicilik yapamayacaklar. Ticari taksi sahipleri, yeni plaka aldıkları veya araç değiştirdikleri zaman en az C segmenti takmak zorundalar. İsteyen esnafımız C, D, E segmenti de takabilir. Bugün bunun kararı alındı. Komisyon imzaladıktan sonra yürürlüğe girecek" diye konuştu.

"TAKSİ, TAKSİ-DOLMUŞ VE MİNİBÜS ÜCRET TARİFELERİNE ZAM YAPILACAK"

Taksi ücret tarifelerinde değişiklik olup olmayacağına dair ise Aksu, "Taksici esnafımız 1 yıl önce zam almıştı. Giderlerimiz yüzde 50 oranında arttı. Zam talebini yazılı olarak 4 ay önce belediyemize vermiştik. Bugün de ilk gündem maddesi olarak istedik; fakat komisyon başkanımız 1 ay içerisinde tekrar bir UKOME toplantısı yapılması gerektiğini ifade etti. İlk UKOME toplantısında da taksi, taksi-dolmuş ve minibüs ücret tarifelerine zam yapılacak" ifadelerini kullandı.

TOPLANTIDA UBER DE KONUŞULDU

UBER'le ilgili ise Aksu, "Bundan sonra İBB, yol belgesi vermeyecek. Bugün bu madde görüşüldü; fakat karara bağlanmadı. Ama UBER'in yok edilmesi, çalışmaması için İBB çok hassas davranıyor. Araç koltuk sayısını da inşallah bir sonraki toplantılarda 11+1 olarak revize edeceğiz. Bunlar da 8+1 ile taksicilik yapamayacaklar" dedi.

TAKSİCİLER SORUNLARINI ANLATTI

Toplantı yapıldığı sırada AKOM önünde bekleyen taksicilerden Ali Demir, "Hakkımızı istiyoruz. Taksici arkadaşlarımızı görmezden geldiler, biz de kendimizi göstermek istiyoruz. Birçok sorunumuzu devletim çözdüğü an biz refaha ulaşacağız. Devletimizden çözüm bekliyoruz" dedi.

Osman Oruç ise, "Bize uygulanan D segmenti turkuaz araçlar çok lüks. Şu anda uygulayamayız. Kalkmasını istiyoruz. İptal edilmesi için buradayız. Zam ve korsan için buradayız. Zam istiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer taksici Tuncay Aykırı da, "Bizler çok mağduruz. UBER ve korsanlar en büyük sorunumuz. Sarı taksilerin muhafaza edilmesini istiyoruz. Evimize ekmek götüremez duruma geldik" ifadelerini kullandı.

Toplantının sonlanmasının ardından taksiciler, olaysız şekilde dağıldı.

2 - CEMAL KAŞIKCI'NIN NİŞANLISI SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEDİ

"Cemal bey Türkiye'de evlenecekti. Bununla ilgili evraklar lazımdı. Evrakları tamamlamak için gelmişti"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL

Washington Post muhabiri Cemal Kaşıkcı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda gözaltında olduğu iddia edildi. Edinilen bilgiye göre Cemal Kaşıkcı dün öğle saatlerinde nişanlısı Hatice A. ile birlikte bazı evrak işlemleri için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. Nişanlısı Hatice A. konsolosluktan çıkarken, Cemal Kaşıkcı'nın burada tutulduğu iddia edildi.

"'HERHANGİ BİR SUUDİ YETKİLİYE GİTMEM SIKINTI OLUŞTURUR MU?' DİYE SORMUŞTU"

Nişanlısı ve bazı yetkililer, Kaşıkcı'yı beklemek üzere konsolosluk önüne geldi. Konsolosluk önüne gelenlerden birisi de Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı oldu. Kışlakçı, Cemal Kaşıkcı'nın bir an önce buradan çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Kışlakçı, "Cemal bey dün öğlen saat bir buçukta buraya gelmişti. Bazı resmi evraklara ihtiyacı vardı. Bu kapıdan girdi ve hala çıkmadı. 2 gün geçti aradan. Biz de Türk-Arap Medya Derneği olarak Cemal Kaşıkçı'nın buradan çıkmasını bekliyoruz. Suudi yetkililerden salıverilmesi yönünde talebimiz var. Cemal beyin üzerine herhangi bir dava konusu yok. Suudi Arabistan'da yaşanan kral değişimi ile birlikte Cemal bey de tutuklanan insanlar arasındaydı. Ancak ilk bırakılanlardan biri oldu. Cemal bey de artık burada yaşamak yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Buraya gelirken de 'herhangi bir Suudi yetkiliye gitmem sıkıntı oluşturur mu?' diye sormuştu. Sorun olmaz dedik" şeklinde konuştu. Kışlakçı, "Cemal bey Türkiye'de evlenecekti. Bununla ilgili evraklar lazımdı. Evrakları tamamlamak için gelmişti" diye konuştu.

(GENİŞ HABER)

3- YENİKAPI'DA "HESAP" KAVGASI: 2 YARALI



Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK - Ersan SAN / İSTANBUL

Fatih'te bir restoranda hesap nedeniyle çıkan kavgada silah ateşlendi. Bir müşteri restoran sahibinin oğlu S. Ç.'nin kafasına sopayla vururken, S. Ç. ise, silahını ateşleyerek müşteriyi ayağından yaraladı. Silahlı kavga 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Olay, Fatih'in Katip Kasım Mahallesi'ndeki İmrahor Hamamı Sokağı'nda dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir restoranda işletme sahibinin oğlu ile bir müşteri arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen müşteri, kavga esnasında işletme sahibinin oğlu S. Ç.'yi kafasına sopayla vurarak yaraladı. Bunun üzerine S. Ç. de üzerinde taşıdığı silahı birkaç el ateşleyerek, kavga ettiği müşteriyi ayağından vurdu. Olayda işletme sahibi S. Ç. ve kavgaya karışan müşteri yaralandı. Yaralı müşteri ambulans ile yakındaki bir hastaneye götürülerek, tedavi altına alındı. Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme çalışması yaparken, Özel Harekat polisleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Biri müşteriyi silahla vuran S. Ç. ve biri ise kavgaya karışan başka bir restoran çalışanı olmak üzere, 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İSTANBUL ÇOCUK FİLMİ İLE ANLATILACAK

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı "İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi" adlı çocuk filminin galası yapıldı.

Aksiyon ve macera türündeki filmin çekimleri, Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, II. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te gerçekleşti. Gerçekle animasyon karakterlerin iç içe geçtiği filmde; Suna Selen Sümer, Ali Uyandıran, Funda Güray, Lemi Filozof, Gözde Mukavelat, Berk Yaparel, Ziya Çiçek ve Merve Sevin gibi oyuncular yer alıyor.

"BİR DİZİ VE FİLM PROJEMİZ VAR"

Galaya eşi ve çocuğuyla katılan ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, "Film küçüklerin gönlüne girdi, umarım başarılı olur. Filmin yönetmenine hayat boyu başarılar ve mutluluklar diliyorum" diye konuştu.

Kendi çalışmaları hakkında gelen soruyu da cevaplayan Necati Şaşmaz, "Bir dizi projemiz var. İnşallah bir de, yakın zamanda sinema filmi projemiz olacak, hepsi sırayla tabi ki. Kurtlar Vadisi olmayacak, Antalya civarında çekilecek dizimiz. Ben de artık çok animasyon yapmak istiyorum. Çünkü çocukların eğitimine, öğretimine önem verdiğimiz günlerdeyiz. İzleyici filmler yaptığımız gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Kendi dönemindeki yapımlara da değinen ünlü oyuncu, "Benim zamanımda Adile Naşitlerin anlattığı masallar vardı. Keloğlanımız vardı ama çizgi filmi değildi. Diğer çizgi filmleri hatırlatmak bile istemiyorum çünkü kültür emperyalizmi vardı. İnşallah ona karşın böylesi güzel ürünlerimiz var" dedi.

"İLGİ ÇOK FAZLA"

Galaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, "İstanbul Muhafızları adlı çocuk filmi, biliyorsunuz daha önce çizgi film şeklinde televizyonlarda yayınlanan, idari yapımcılığını Kültür A.Ş. şirketi tarafından üstlenen bir film. Bu çizgi film önce istanbul'u çocuklarımıza çok iyi anlatabilme, gezilmesi, görülmesi gereken yerleri çizgi film üzerinden anlatma adına başlanılan bir çalışma. İlgi çok fazla. En fazla izlenen filmler arasında yer aldı. Onunla birlikte çocuklarla birlikte ailelerin de izlediği bir hal aldı. Öyle olunca biz de bu İstanbul Muhafızları'nı çocuk sinemasına dönüştürme ve bir sinema filmi düşüncesi oluştu. Bugün burada galasını yapıyoruz. 5 Ekim itibariyle de sinemalarda yerini alacak" ifadelerini kullandı.

Film gösterimi öncesi filmin oyuncuları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, basın mensuplarının karşısına geçerek fotoğraf çektirdi.



