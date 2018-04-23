DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- HASTANENİN KAFETERYASINDA ÇIKAN YANGIN PANİK YARATTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL

Üsküdar'da bulunan ve eski adı Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olan Sultan Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kafeteryasında yangın çıktı. Hastanede korku ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sündürüldü.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Selimiye Mahallesi'nde bulunan Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesindeki kafeterya bölümünde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tek katlı kafeterya kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin incelemelerin ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:

-------------

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

-Kafeteryanın içinden görüntüler

-Ekipleri kafeterya içindeki çalışmaları

-Hastane dışından genel görüntü

-Genel ve detay görüntüler

23.04.2018 -04.02 Haber Kodu : 180423009

==========================

2- ÇÖPTEN SIÇRAYAN ALEVLER OTOMOBİLİ YAKTI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

Güngören'de çöp kutusundan sıçradığı iddia edilen alevler nedeniyle bir otomobil yandı.

Yangın, Tozkoparan Mahallesi Süvari Sokak'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp kutusu yanına bırakılan plastik maddeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler çöpün yanında park halinde bulunan 34 HL 5163 plakalı otomobile sıçradı. Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle otomobilin ön kısmında hasar oluştu. Uzman itfaiye erleri ise yangınla ilgili bir süre incelemelerde bulundu.

Öte yandan, polis ekipleri de olay yerine gelerek otomobil yangınıyla ilgili araştırma yaptı. Şerit çekilerek kapatılan sokakta Olay Yeri İnceleme polisleri delil aradı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Yanan araçtan detay

-İtfaiyecilerin çalışması

-Polislerin sokağa şerit çekmesi

-Polislerin çalışması

-Mahalleli ile röportaj

-Genel ve detaylar

23.04.2018 - 03.12 Haber Kodu : 180423007_

==========================

(ÖZEL)

3- YOLCU RAHATSIZLANDI UÇAK İSTANBUL'A ACİL İNİŞ YAPTI

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()

Kayseri'den havalandıktan sonra İstanbul hava sahasında yolcusu rahatsızlanan uçak Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Rahatsızlanan yolcuyu bırakıp kalkış yapmaya hazırlandığı sırada başka bir yolcusu daha rahatsızlanan uçak, 2 saat gecikmeli havalanabildi.

Belçika'nın Liege kentine gitmek üzere Kayseri Havalimanı'ndan TUİFLY Hava Yolları'nın JAF- 7452 sefer sayılı uçağı, saat 19.35 'te kalkış yaptı. Uçak İstanbul Hava sahasında iken, Hollanda vatandaşı Beyza Kamer (22) nabız düşmesi üzerine fenalaştı. Kabin memurlarının durumu kaptan pilotlara bildirmesi üzerine uçak saat 21.10 sıralarında Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda görevli Portclinic sağlık ekiplerinin müdahalesi üzerine Kamer, Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi götürüldü. Kamer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ancak bu kez de uçak kalkış hazırlıklarını bitirdiği sırada Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 40 yaşındaki adı öğrenilemeyen kadın yolcu, şekerinin düşmesi üzerine rahatsızlandı. Ardından pilot, kontrol için yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. Yolcunun indirilmesinin ardından uçak 2 saat gecikmeli olarak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 23.10'da havalanabildi. Her iki yolcunun da durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Uçaktan görüntü

-Uçaktan ve ambulanstan görüntü

-Uçağın altında çalışanlardan

-Genel ve detay görüntü



23.04.2018 - 00.59 Haber Kodu : 180423004