DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- D-100 KARAYOLU'NDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 4 YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - D-100 Karayolu Ankara yönü Kadıköy-Kozyatağı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikameti Kozyatağı Metro istasyonu yakınlarında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyere çarptı. Daha sonra aynı istikamette ilerleyen 10 otomobil daha zincirleme kazaya neden oldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle D100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobilin içerisindeki sürücüyü, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü İlyas Adıgüzel'in sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Adıgüzel'in cansız bedeni ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobil sürücülerine trafik ekipleri tarafından alkol testi yapıldı.

YOL YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE KAPANDI

Olay yeri ekiplerini yolda bir süre inceleme yaparken, kazaya karışan ve bazıları hurdaya dönen 11 araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kapanan D100 Karayolu, yaklaşık 1 saat sonra kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"ÇOK KORKTUK"

Kazaya karışan bir sürücü, "Biz normal yolumuzda seyrediyorduk. Arkadan beyaz bir araç bize çarptı, ardından siyah bir araç daha çarptı. Arkadaşlar biraz korktu. Biz de korktuk" dedi.

Trafikte bulunan bir kişi ise, "Yolun kaygan olması sebebiyle sıkıntılı bir durum var. Yol kaygan, araçlar hız limitine uymuyorlar. Herkes dikkatsizlik ve lay lay lom peşinde. Hava yağmurlu. Biraz daha dikkatli olmalıyız ve kendimizden ziyade başka insanları da düşünmeliyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Kaza alanı ve araçlar

-Genel ve detaylar

(EK)

-Kaza yeri

-Otomobilin içerisine sıkışan sürücü

-İtfaiye ekiplerin kurtarma çalışması

-Sıkışan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilmesi

-Kazaya karışan otomobillerden detay

-Trafiğin kapanması ve açılması

-Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılması

-Sürücü ve vatandaşlarla röp.

-Yaralılara sağlık ekiplerin müdahalesi

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2 - İSTANBUL'DA BEKLENEN KAR YAĞIŞI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - METEOROLOJİ'nin tahminlerine göre, bugün beklenen kar yağışı İstanbul'da önlemleri de beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Trakya ve İstanbul'da kar yağışı görüleceğini duyurdu. Olası kar yağışı nedeniyle megakentte trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, önlemlerini arttırdı. İBB'ne ait kar küreme ve temizleme araçları, başta D100 Karayolu olmak üzere ana arterlerde ve birçok noktada hazır bekletildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yol kenarlarında bekletilen kar küreme araçları

- Genel ve detay görüntüler

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3- İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - İSTANBUL'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur yer yer şiddetini arttırıyor.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan ve gece boyunca devam eden sağanak, sabaha karşı da etkili olmaya devam ediyor. Hemen hemen megakentin tamamında görülen yağış, yer yer şiddetli sağanağa dönüyor. Yağışla birlikte rüzgâr da etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken, bazı kişiler de yağmurluk ve şemsiye ile yağmurdan korunmaya çalışıyor.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları da kar ve sağanağa karşı hazır bekletiliyor.

Meteoroloji tahminlerine göre, sağanakla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi ve sağanağın gün içerisinde yerini kar yağışına bırakması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Taksim Meydanı'ndan görüntü

- Yağmura yakalananlar

- Yağmurdan kafasına poşet geçirerek korunmaya çalışan kişi

- Genel ve detay görüntüler

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- D-100 Karayolu Cevizlibağ'dan görüntü

- Seyir halinde giden araçlar

- Sallanan ağaçlar

- Galata köprüsünden görüntü

- Boğazdan görüntü

- Genel ve detaylar

(EK)

-Bostancı feribotlardan detay

-Sahildeki tekneler

-Yağmurdan detaylar

-D-100 karayolunda ilerleyen otomobiller

-Otobüs durağında bekleyenler

-Yağmur nedeniyle D-100 karayolundaki uyarıcı leyha yazısı

-Yağmurda Şemsiyesi ile yürüyenler

-D-100 Karayolunda hazır bekleyen kar kürüme aracları

-Genel ve detaylar

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4 - EYÜPSULTAN'DA DOĞALGAZ HATTI ÇALIŞMASINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ

Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ / İstanbul

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde İGDAŞ ekiplerinin doğalgaz hattı çalışması yaptığı sırada göçük meydana geldi. Toprağın altında kalan kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi 1. Volkan Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde İGDAŞ ekipleri doğalgaz hattı çalışması yaparken toprak kayması sonucu göçük oluştu. İşçilerden Fatih D.(30) toprağın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından göçük altından çıkarılan Fatih D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Haberi alır almaz olay yerine gelen Fatih D.'nin yakınlarının, sinir krizleri geçirdiği görüldü. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede inceleme çalışması yaptı. Savcının incelemelerinin ardından Fatih D.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinin çalışması

-Fatih D.'nin yakınlarının sinir krizi geçirme görüntüsü

-Genel ve detaylar

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5- 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - EYÜP'te 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında bina sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Yangın, Eyüpsultan Defterdar Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında çıktı. Otakçılar Mescidi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce komşularını uyandırdı. Daha sonra durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bina sakinleri komşularının uyarıyla hemen binayı boşalttı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatı kısmına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiyenin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Binanın çatısında çıkan yangını söndüren ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı.Yangın sonrası herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatı kısmında hasar meydana geldi. İtfaiyenin çalışmasının ardından bina sakinleri tekrar evlerine girdi. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Alev alev yanan binanın çatısı

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detaylar



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6- SİLİVRİ'DE OTOMOTİV YEDEK PARÇA FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL - İSTANBUL'un Silivri ilçesinde bir otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Silivri Kınalı Mevkii Sancaktepe Mahallesi Klas Sokak üzerindeki otomotiv yedek parçası üreten fabrikada saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Otomobil aydınlatma sistemi üzerine üretim yapan 3000 metrekarelik fabrikanın baca bölümünde çıkan yangını gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına alarak büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Fabrika çalışanlarının yardımı

-Soğutma çalışmaları

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(geniş haber)

7- FATİH'TE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ BARİYERLERE ÇARPTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL/

Fatih'te özel halk yolcu otobüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu beton çöp kutusunu ve bir ağacı devirerek bariyerlere çarptı.

Kaza Fatih, Atatürk Bulvarı'ndaki saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Taksim-Kocamustafapaşa seferini yapan Otobüs A.Ş'ye ait özel halk otobüsü plakası alınamayan bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otobüs önce kaldırımdaki beton çöp kutusu ile ağacı devirdi ardından bariyerlere çarparak durdu. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Olay yerine gelen vinç kaza yapan otobüsü bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza sırasında otobüsün içinde yolcu olmadığı öğrenildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otobüste bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza sonrası kapanan yol tekrar araç geçişine açıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yapan otobüsün görüntüsü

- Devrilen ağaç ve çöp kutusu

- Kapanan yoldan görüntü

- Otobüsün kurtarılma görüntüsü

- Genel ve detaylar



