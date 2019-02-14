DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1



1- İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

İSTANBUL,()-MARMARA Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle;

İDO'nun iptal edilen seferleri

-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO'nun iptal edilen seferleri

-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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(ÖZEL)

2- ŞİŞLİ'DE ESKİ EŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYAN KADIN YARALANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Şişli'de, Gönül Kocayemiş adlı kadın iddiaya göre eski eşi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda bacağından yaralandı.

Saldırganın bir buçuk ay önce de kadının erkek arkadaşını kurşunlayarak yaraladığı öğrenildi.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde saat 20.35 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gönül Kocayemiş, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle iş yoğunluğu yaşayan arkadaşına yardım etmek için çiçekçi dükkanına gitti. Kocayemiş, dükkanın önünde çalışırken iddiaya göre, 1.5 yıl önce boşandığı Kader K., yanına gelerek belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı. Sağ bacağına 3 kurşun isabet eden Gönül Karayemiş kanlar içinde yere yığılırken, eski eşi olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Gönül Karayemiş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan Kader K.'nın yaklaşık 1.5 ay önce de, eski eşinin erkek arkadaşını bacaklarından kurşunlayarak yaraladığı öğrenildi. Polis, Kader K.'yı yakalamak için çalışmalara başladı.

Gönül Karayemiş'in yardıma gittiği çiçek dükkanının sahibi Salih Şentürk, "Eskiden karı kocaydılar bunlar. Aralarında husumet vardı sanırım. Ayrılığın tahammülsüzlüğünden kaynaklanan bir şey olsa gerek. Sevgililer günü olması münasebetiyle bir yoğunluk olabileceği için, hem de maddi sıkıntısından dolayı benim kızım 'Gönül abla gel yardımcı ol' demiş. Kız da burada çiçek bağlama yoluyla yardımcı olurken arkadaş gelmiş 3 el ateş ederek burada kızı yaralamış. Daha önce de tehdit etmiş. Tehditten öte de, ayrıldığı eşinin bir başkasıyla yaşadığını duyduğu söylemleri üzerine bir arkadaşımızı da silahla yaralamıştı. Uzaklaştırma ve denetimli serbestlik aldı o konuyla alakalı. Bunun akabinde de hiç tasvip etmediğimiz bu olayla karşılaştık" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Yaralı kadının yerde yatması

-Yaralı kadına sağlık ekiplerinin müdahale etmesi

-Yaralı kadının ambulansa alınması

-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Çiçekçiden detay görüntü

-Olay yerinden detay görüntü

-Salih Şentürk ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

13.02.2019 -21.55- Haber Kodu : 190213236

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3- ŞİŞLİ'DE, SİLAHLI SALDIRIDA BİRİ KADIN İKİ KİŞİ YARALANDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Şişli'de, bir site önünde yaşanan silahlı saldırıda, site görevlisi ile bir kadın yaralandı.

Olay, Teşvikiye Mahallesi Ferah Sokağı'nda saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir sitede bina görevlisi olarak çalışan İbrahim S. ile ismi henüz belirlenemeyen bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu İbrahim S., vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet etmesi nedeniyle ağır şekilde yaralanırken, kadın ise sağ ayağından yaralandı.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Apartmandan detay görüntü

-Caddeden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

13.02.2019 -22.40- Haber Kodu : 190213239

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(ÖZEL)

4- MANUKYAN'A AİT ESKİ BİNADA ÇÖKME KAMERADA

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda Manukyan ait eski bir binada çökme oldu. O sırada yoldan geçen kimsenin olmaması faciayı engelledi. Çökme sırasında binadan kopan parçaların yola düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Hüseyinağa Mahallesi Küçük Bayram Sokak'ta bulunan ve 2001 yılında hayatını kaybeden Matild Manukyan'a ait eski binada saat 13.30 sıralarında çökme meydana geldi. İç taraftan çöken binadan kopan bazı parçalar yola düştü. O sırada yolda yürüyen iki kişi geçtikten 7 saniye sonra olay yaşandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı binanın önüne şerit çekip sokağı kapatarak önlem aldı.

Yan binada esnaf olan Kemal Elmas, "Bina içten çöktü, daha önce de 3-4 defa çökme olmuştu. Bu bina daha önce oteldi. Burayı Matild Manukyan aldı. Ben 55 yıldır buradayım, o aldıktan sonra hiç kullanılmadı, aldığı gibi duruyor. Bina 80-90 yıllık bir bina" diye konuştu.

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi sokakta yürüyor. Kişiler geçtikten 7 saniye sonra iç tarafı çöken binadan yola parçalar düşüyor ve toz duman yükseliyor.

Görüntü dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-İki kişinin sokakta yürümesi

-Kişiler geçtikten 7 saniye sonra çökme olması

-Binadan kopan parçaların sokağa düşmesi

(AKTÜEL)

-Sokağa düşen parçalar

-İtfaiye ekiplerinin şerit çekerek önlem alması

-Kemal Elmas ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

13.02.2019 - 17.05-Haber Kodu : 190213189

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(ÖZEL)

5- BAĞCILAR'DA GÖRENİ ŞAŞKINA ÇEVİREN BİNA...

*Sanki 2 farklı bina üst üste konulmuş...

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor. Dış cephesi tamamlanmamış olan zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor. Diğer katlarda ise daireler yer alıyor. Toplam 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti. Daire sakinleri binanın görünümünden rahatsız olduklarını ifade ettiler.

"BİNANIN HOŞ BİR GÖRÜNTÜSÜ YOK"

Bina sakinlerinden tekstil atölyesinin sahibi Cebrail İlbeyi,şöyle konuştu: "Binanın arkadan ve önden kötü görüntüleri var ama bu binanın arkadan ve önden yapılan inşaatlarıyla ilgili. Yandaki ve arkadaki inşaatlar bittiğinde dış cephe çalışması yapacaklar ve düzeltecekler. Binanın sağlamlığıyla ilgili raporları var. DASK raporları, belediyenin gelip kolon testi yaptığı ve bu binada sorun yok dediği raporları var. Bununla ilgili bir sorunu yok. Sadece inşaatların bitmesi bekleniyor. Bitince dış cephede giydirmeler, düzenlemeler yapılacak. Binanın hoş bir görüntüsü yok. Sanki ekleme yapılmış gibi görülüyor ama bu düzeltilecek. Bizimle ilgili bir şikayet yok, biz de şikayette bulunmadık. Daha önce bina sahipleri belediyeden bu binanın sağlamlığıyla ilgili çalışma yapması istendi. Arkada da hükümet konağı inşaatı devam ediyor. Hükümet konağı bittiğinde dış cephesi yapılacak."

Görüntü dökümü:

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- Binanın arka cephesinden görüntü

- Binanın ön cephesinden görüntü

- Tekstil çalışanlarından görüntü

- Tekstil atölyesi sahibi ile röp

- Genel ve detaylar

13.02.2019 - 16.32-Haber Kodu : 190213177

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6- EYÜPSULTAN'DA OKULDA HAYATINI KAYBEDEN KÜÇÜK AZRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()

Eyüpsultan'da okulda yere düştükten sonra dili boğazına kaçan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Azra Zeynep Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Eyüpsultan ilçesi Nişanca Mahallesi'ndeki Yunus Emre İlköğretim Okulu'nda yere düşen ve dili boğazına kaçan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 sınıf öğrencisi Azra Zeynep Demir (10) için cenaze töreni düzenlendi. Adli Tıp Kurumu'ndan Eyüp Sultan Camii'ne getirilen Küçük Azra'nın tabutuna sarılan aile üyeleri gözyaşlarına boğuldu. Azra Zeynep Demir'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntüler

-Aktüel görüntüler

-Tabutun görüntüsü

-Aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detaylar

13.02.2019 - 17.45-Haber Kodu : 19021321

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7-SİLİVRİ'DE METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri'de 3 katlı metruk bina alev alev yandı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından yan binalara sıçramadan söndürüldü.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi, Ekrem Özer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı metruk bir binada 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler yandaki binalara sıçramadan, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Binadan yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

14.02.2019 - 02.04-Haber Kodu : 190214007

14.02.2019 - 07.08-Haber Kodu : 190214009

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8-FATİH'TE, MİNİBÜSÜN YAYA GEÇİDİNDE ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL ()

Fatih'te Fas uyruklu bir kadın, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken bir minibüsün çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan minibüsün sürücüsü durmayarak aracıyla kaçtı.

Olay saat 20.30 sırlarında Adnan Menderes Bulvarı Aksaray Metro İstasyonu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Bayrampaşa istikametinden süratli bir şekilde gelen bir minibüs, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 24 yaşındaki Fas uyruklu El İbrahymy Oumayma'ya, çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle genç kadın yolun kenarına savruldu. Kadına çarpan minibüs şoförünün hiç durmadan olay yerinden kaçtığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yapılan ilk inceleme sonucunda kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı'nın Bayrampaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir gördü tanığı ise, yaya geçidinden geçmeye çalışan genç kadına minibüs tarzında bir aracın çarptığını ve sürücünün hiç durmadan kaçtığını ifade etti.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yerinden görüntüler

- Yaya geçidi

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

13.02.2019 - 22.18-Haber Kodu : 190213237

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