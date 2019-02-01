DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- 40 İLDE YASADIŞI BAHİS OPERASYONU: 394 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (1)

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İstanbul

İstanbul merkezli 40 ilde başlatılan yasadışı bahis operasyonunda 394 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlan Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet ettikleri gerekçesiyle 394 kişinin yakalanması için 40 ilde operasyon başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyondan görüntüler

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2- BEYOĞLU'NDA YANGINDA CAN PAZARI: 6'SI ÇOCUK 11 KİŞİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ozan URAL / İSTANBUL - BEYOĞLU'nda 6 katlı binanın birinci katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın birinci katında saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın üst katlarında mahsur kalan 6'sı çocuk 11 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Dumandan etkilenen kişilere ilk müdahale sağlık görevlilerince olay yerindeki ambulansta yapıldı. Yangının çıktığı sokağa gelen mahalle sakinleri, mahsur kalan vatandaşların kurtarılışını endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında bazı kişiler, yangın çıkan dairenin sahibine saldırdı. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı yaşanmaması yüreklere su serpti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Mahsur kalan çocukların kurtarılışı

-Sokağa dökülen mahalle sakinler

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yaşanan arbededen görüntü

-Genel ve detaylar

01.02.2019 - 00.58 Haber Kodu : 190201004

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3 - SİLİVRİ'DE UN FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL - SİLİVRİ Kınalı'da bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında farbrikada maddi hasar meydana geldi.

Kınalı Sanayi mevkiinde bulunan bir un fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın yükleme bölümündeki bazı malzemelerin tutuşması üzerine, çalışanlar itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin gelişi

-Fabrika içerisinde yangına müdahale

-Un torbalarının taşınması

-Genel detaylar

01.02.2019 - 01.54 Haber Kodu : 190201008

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4- EKREM İMAMOĞLU: BU GÜZEL KENTİN MAĞDURU OLMAMALI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İbrahim MAŞE / İSTANBUL()

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi ilçesinde kentsel dönüşüm mağduru olduklarını ifade eden vatandaşlar ve işitme engeliler ile bir araya geldi. Sorunların çözümü için söz veren İmamoğlu, "Bu güzel kentin mağduru olmamalıö dedi.

Ekrem İmamoğlu, Esentepe Mahallesi'ndeki Pazar ziyaretinin ardından Habipler'e geçti. Önce Habipler muhtarını ziyaret eden İmamoğlu daha sonra kentsel dönüşüm ve taşocağı çalışmalarından mağdur olduklarını belirten vatandaşlarla toplantı yaptı. Burada vatandaşların talebini dinleyen İmamoğlu, çok sayıda mağdurun olduğunu, bu sorunların çözümü için çalışacaklarını belirterek, "Sorunların çözümü çok basit aslında. Bir plan onayı gerekiyor mecliste. Sonra bu planın büyükşehirde onaylanması gerekiyor. Ardından da rayiç emlak değerleri üzerinden, ilçe belediyeleri üzerinden bu tapuların vatandaşlara dağıtılması gerekiyor. Aslında olayın özü bu." ifadelerini kullandı.

"BU GÜZEL KENTİN MAĞDURU OLMAMALI"

Ardından Sağır ve Dilsizler Derneği'ne geçen İmamoğlu buradaki konuşmasında, "Engelli vatandaşlarımızın iş bulma anlamından İstanbul'un tüm kurumlarıyla, işveren kurumları ile ortak projeler ve işler üreteceğiz. Bu güzel kenti mağduru olmamalı. Bu güzel kentin evine hapsolan mağduru olmamalı" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Habipler Muhtarlığı'na ziyaret

-Kentsel dönüşüm ve taşocağı mağdurlarına ziyaret

-İmamoğlu'nun konuşması

-İmamoğlu'nun sağır ve dilsizler Derneği'ne ziyaret

-Genel ve detaylar

31.01.2019 - 20.40 Haber Kodu : 190131227

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5- TUZLA'DAKİ TRAFİK KAZASI ARKADAN GELEN ARACIN KAMERASINDA

Haber Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL

Tuzla'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç sağ şeritte seyir halinde olan otomobilin önüne geçerek bariyerlere çarptı. Savrulan aracın daha sonra diğer araca çarpması arkadan gelen otomobilin kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Tuzla bağlantı yolu Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde dün meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bir anda yan şeritte ilerleyen diğer aracın önüne geçerek bariyerlere aradında da arkadan gelen araca çarptı. Kaza arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(ARAÇ İÇİ KAMERASI)

-Araçların yolda seyir halinde ilerlemesi

-Aracın şeritten çıkması

-Aracın yan şeritteki araca çarpması

-Aracın bariyerlere çarpması

-Aracın kendi etrafında dönmesi

-Kaza yapan araçların durması

-Kendisine çarpılan aracın şoförünün inmesi

31.01.2019 - 16.21 Haber Kodu : 190131158

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6 - ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI FİLMİNİN ÖZEL GÖSTERİMİ YAPILDI



- Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül ve Şahan Gökbakar gibi ünlü isimler galada yer aldı.



Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL - YÖNETMENLİĞİNİ ve Senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Organize İşler Sazan Sarmalı filminin özel gösterimi Beyoğlu'nda özel bir mekânda gerçekleştirildi. Filmin oyuncuları ve çok sayıda ünlü isim de bu gece özel gösterimi izledi. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman da filmin oyuncularını yalnız bırakmadı.

Sinema filminin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Okan Çabalar, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın yanı sıra filmin müziklerini yapan Deniz Erdoğan ile Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener de filmi ilk kez beyazperdede izledi. Özel gösterim sonrası filmin oyuncuları ve geceye katılan ünlü isimler basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"TÜRK SİNEMASI DİĞER FİLMLERLE BERABER ÖNEMLİ BİR EŞİKTEN GEÇTİ"

Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini yapan Yılmaz Erdoğan, "Bu film yaparken de çok emek isteyen bir işti ama çıkarırken daha çok yorulduk. Özelliklede son 45 gün. Böyle olunca da sadece bir film olmaktan çıktı Organize İşler. Türk Sineması diğer filmlerle beraber önemli bir eşikten geçti. Bundan sonraki 100 yılı etkileyecek kadar önemli, yasal bir değişikliğe vesile oldu" dedi.

"ÜRETEN, YAZAN, ÇİZEN VE OYNAYANLARIN PEK HAK ETMEDİĞİ BİR SÜREÇ YAŞADIK"

Cem Yılmaz da yeni çıkan kanunla sinemalardaki sorunların tatlıya bağlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Üreten, yazan, çizen ve oynayanların pek hak etmediği bir süreç yaşadık. Bu üç beş ay pek hoşumuza gitmeyen bir şekilde geçti. Demek ki bizim örfümüzü, âdetimizi bilmeyen hata yapabiliyor. Bizim burada dördümüzün dışında bütün yazan, çizen insanların seyircilerine karşı bir sorumluluğu var. Kâğıt üzerinde bir şeyler karalıyoruz seyircimizi ya güldürüyoruz ya da hüzünlendiriyoruz. Bununla ilgili tatsız bir şey yaşandı. İnşallah yeni çıkan kanunla bu tatlıya bağlanmıştır. Güzel şeyler üretiliyor. Herkes ortaya hayatını koyuyor."



Türkiye'de sinema üreten ve izleyen çok insan olduğunu belirten Cem Yılmaz, sinemaya aracılık yapan insanların şapkalarını önüne koyup düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

"BU GECE ORGANİZE İŞLERİN GECESİ"

Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül ile beraber film yapmak istediğini dile getiren Şahan Gökbakar da "Çok önemli bir yasa çıktı. Hem Kültür Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı nezdinde çok önemli adımlar atıldı. Ama bu gece Organize İşler gecesi... Bu filmler, hepimizin filmleri. Şirketler, bütçeler farklı olabilir ama filmler hepimizin filmleri. Yıllardır herkes, bizi izleyen seyircileri güldürmek için çabalıyor" ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül, "Bu gece Organize İşlerin gecesi. Ben bu dayanışmayı seviyorum. Hepimiz çok eğlendik, çok iyi çekilmiş. Oyunculukları çok iyi… Hepimizin yolu açık olsun" dedi.

Şahan Gökbakar'ın yeni filmi hakkında ilerleyen bir tarihte açıklama yapacağını belirten Kırmızıgül, filmin gösterime giriş tarihinin Mart ayı değil de, 1 Temmuz olayı nedeniyle ileri bir tarihe sarkabileceğini söyledi.

ÜNLÜLERDEN FİLME TAM NOT

Demet Akbağ, film hakkında, "Seyirciye hayırlı uğurlu olsun. Çok eğlenecekleri şahane bir film geldi. Mutlaka sinemaya gitsinler" dedi.

Filmin oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, "Benim için çok yeni tecrübe oldu. Tabi heyecanlandım film süresi içerisinde. Tabi Yılmaz ağabeyle çok oturduk konuştuk, çok kafa yorduk. Önce Yılmaz ağabeye yönetmen olarak, sonra senarist Yılmaz Erdoğan'a ve bütün ekibe, bütün kıymetli oyuncu arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belçim Bilgin de filmle ilgili, "İstanbul'un başrollerde olduğu, performansların çok yüksek olduğu, çok güzel bir film olmuş. Bu kadar mevzu üzerine çıktı. Hepimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Bensu Soral ise, "Bu olaylardan sonra iyice beklenen bir film oldu. İnsanlar izlediği zaman beklediklerine değmiş bir film olacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belçim Bilgin'in konuşması

-Demet Akbağ, Belçim Bilgin ve Yılmaz Erdoğan'ın konuşmaları

-Ünlülerin film hakkındaki görüşleri

-Cem Yılmaz, Mahsun Kırmızıgül, Şahan Gökbakar ve Yılmaz Erdoğan'ın konuşmaları

-Genel ve detaylar

