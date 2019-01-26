DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- İSTANBUL'A ÇAMUR YAĞDI (1)

- Oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL , ()

İstanbul'da gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Sabah uyandıklarında araçlarını çamur kaplı görenler oto yıkamacılara akın etti.

İstanbul genelinde gece saatlerinde yağmurla birlikte çamur yağdı. Özellikle otomobillerin üzeri çamurla kaplandı. Sabah uyandıklarında araçlarının çamurla kaplı olduğunu gören sürücülerden bazıları kendi imkânlarıyla araçlarını temizlerken kimileri ise oto yıkamacılarının yolunu tuttu.

"TEMİZ BIRAKTIK ÇAMUR İÇİNDE BULDUK"

Bir çok vatandaş araçlarını yıkatmak için oto yıkamacılara geldi. İşe gitmek için aracının başına geldiğinde aracının çamurla kaplı olduğunu gören İmdat Kadiroğlu , " Daha dün yıkatmıştım, sabah kalktım çamur yağmış. Bazı yerlerde yıkamacı bulamadık. Şimdi geldik burada aracımızı yıkatıyoruz" diye konuştu. Yoğunluktan memnun olduğunu anlatan oto yıkamacı Nazım Bayram ise " Normalde bu kadar yoğun olmazdı çamur yağdığı için bir yoğunluk var. Eskisi gibi pek iş olmuyor çamurdan dolayı bir yoğunluk oldu" dedi.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji, dün Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'i toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış konusunda uyarmıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir. Toz taşınımının başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir. Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çamurlu araçlardan görüntü

oto yıkamacıdan görüntü

Vatandaşlar ile röportaj

oto yıkamacı ile röportaj

Diğer detaylar



===========================

2- SULTANGAZİ'DE İKİ ARACIN ÇARPIŞMASIYLA CAN PAZARI YAŞANDI: 4 YARALI

Emin YEŞİL / İSTANBUL

Sultangazi'de, ters yönde ilerleyen otomobil, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir kadın doktor yaptı. Kaza yapan araçlardan birinin sürücüsünün Gaziosmanpaşaspor Kulübü Başkanı Cem Tavlı olduğu öğrenildi.

Kaza, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, caddede ters yönde ilerleyen Gaziosmanpaşaspor Kulübü Başkanı Cem Tavlı'nın kullandığı 34 BBB 122 plakalı otomobil, Yahya Topbaş yönetimindeki 34 NA 5243 plakalı ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Topbaş'ın kullandığı ticari araç yan yattı. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Başından yaralanan 11 yaşındaki Yunus Emre Topbaş'a ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir kadın doktor yaptı. Bir vatandaş ise, üşümesin diye yaralı çocuğu kendi montuyla örttü.



ANNE ŞOK GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen 11 yaşındaki Yunus Emre Topbaş'ın annesi, bir an olsun çocuğunun başından ayrılmazken gözyaşlarına hakim olamadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

VURDUĞU GİBİ TERS DÖNÜYOR

Mahalleli Savaş Ataseven, "Kaza yapan şoförün anlattığına göre, karşı taraftan tersten araç giriyor. Tersten girince bu da biraz hızlı geliyor. Vurduğu gibi ters dönüyor araba. Bu şekilde olmuş. Ters yöne giren adam trafik kuralına uymuyor adam. Tersten girmeye çalışıyor, biraz öteden gitmek istemiyor, anladığım kadarıyla. Tersten girince bu arkadaş da vuruyor. 1 tane çocuk yaralıydı. Başından yaralanmış sanırım ambulans götürdü. Sanırım 3-4 kişilerdi" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralılar

-Başından yaralanan çocuğa doktor kadının müdahalesi

-Yaşanan can pazarı

-Yaralı çocuğun annesi gözyaşı dökmesi

-Vatandaşın çocuğu montuyla örtmesi

-Çocuğun ambulansa götürülmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Yaşanan hareketlilik

-Araçlardan birinin vatandaşlar tarafından kaldırılması

-Araçların çekiciyle götürülmesi

25.01.2019 - 18.06 Haber Kodu : 190125199

=======================

3- BAKAN DÖNMEZ BORDAN ÜRETİLEN BORON'UN TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,

"Borun kullanım alanları oldukça geniş. Gündelik hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi artıran pek çok ürünün hammaddesi bor kaynaklı. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz temizlik ürünü BORON borun günlük hayatımıza dokunan en yeni üyesi"

Haber: Gülseli KENARLI -Kamera: Güven USTA/ İSTANBUL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti maden tarafından bordan üretilen temizlik ürünü BORON'un tanıtım toplantısına katıldı. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'ndeki toplantıda Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de yer aldı.

"DÜNYA BOR PAZARININ DA YÜZDE 59'UNA HAKİMİZ"

Bakan Fatih Dönmez, "Enerji ve tabii kaynaklar alanında yaptığımız her hamleyle ekonomimizin büyümesini sağlıyor, istihdamımızı artırıyor, şehirlerimizin sosyal gelişimine en güçlü desteği veriyoruz. Bor gerek hammadde gerekse de ihracat yönünden global anlamda öncü ve örnek olduğumuz sektörlerin başında geliyor. Dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ünden fazlasına sahibiz. 2018 itibariyle dünya bor pazarının da yüzde 59'una hâkimiz. 2018 yılı bor ihracatımız 1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. İnşallah, bu rakamı artırarak devam edeceğiz. Doğrudan ya da distribütörler vasıtasıyla dünyanın 110 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu ülkelerin içerisinde hâlihazırda pazarda rakibimiz olan ABD ve en büyük müşterilerimiz olan Çin ve Hindistan da bulunuyor. Türkiye bugün borda dünyanın en güvenilir tedarikçisi. Ama bu bize yetmez. Bor gelişmeye ve büyümeye açık bir alan" dedi.

"HAYAT KALİTEMİZİ ARTIRAN PEK ÇOK ÜRÜNÜN HAMMADDESİ BOR KAYNAKLI"

Bakan Dönmez, "Eti Maden'e yeni bir yol haritası belirledik. Yeni sektörler, yeni işbirlikleri ve daha fazla katma değerli ürün için yeni bir vizyon belirledik. Eti Maden'in yeni dönemdeki vizyonu 'geleneksel bor ürünlerinden ileri teknolojide kullanılan bor üretimine geçiş' olacak. Artık bor ihracatında rafine ürünlerin yanında ileri teknoloji ürünlerin de payını artırmış olacağız. Savunma sanayisinden cam sektörüne, seramikten tarıma ve temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli alanlarda kullanılan bor, Türkiye'nin bir üst lige çıkma yolunda en güçlü oyuncularından biri olacak. Borun kullanım alanları oldukça geniş. Gündelik hayatımızı kolaylaştıran, hayat kalitemizi artıran pek çok ürünün hammaddesi bor kaynaklı. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz temizlik ürünü BORON borun günlük hayatımıza dokunan en yeni üyesi. Günümüz dünyasında üretilen pek çok ürünün içeriği ne yazık ki farklı zararlı kimyasallarla dolu. Bunların pek çoğu hayatlarımıza süslü kelimeler, havalı reklamlarla sokulsa da uzun vadede pek çok hastalığın da temel sebepleri arasında. Artık bütün dünyada organik olana, doğal olana, kaynağını doğadan alan, çevre ve insan dostu ürünlere doğru bir yöneliş söz konusu. Çünkü doğal olmayan ürünlerin insan vücudunda yarattığı tahribat ve beraberinde ortaya çıkan hastalıklar ne yazık ki kendimizde, ailemizde ya da çevremizde artık sıklıkla karşılaştığımız bir durum haline geldi. Bebek, çocuk, genç ve yaşlıların kullandığı ürünlere kadar toplumun bütün fertleri bu durumdan doğrudan etkileniyor. Bu durumu en fazla evlerimizde kullandığımız temizlik ürünlerinde görmek mümkün" şeklinde konuştu.

"İÇERİĞİN YÜZDE 50'DEN FAZLASI, DOĞAL MİNERAL VE BOROKSTAN'DAN OLUŞMAKTADIR"

Fatih Dönmez, "Gerçekleştirilen AR-GE çalışmalarıyla Eti Maden tarafından üretilen BORON temizlik ürünü, doğal minerallerden oluşan bileşimi ile geleneksel temizlik ürünlerinden ayrışmaktadır. Ürünün içeriğinde, insan ve çevre sağlığına tehdit eden petrol türevi kimyasallar ve fosfat bileşikleri bulunmamaktadır. İçeriğin yüzde 50'den fazlası, doğal mineral ve borakstan oluşmaktadır. Böylelikle, kullanımdan sonra açığa çıkan su ile çevremiz de korunmaktadır" diye konuştu.

"4 KİLOGRAMLIK PAKETİ TÜM YIL BOYUNCA AYNI FİYATTAN SATILACAK"

Bakan Dönmez, "Halkımızın BORON'a teveccühünün bu anlamda oldukça yoğun olacağını düşünüyorum. Temizlik ürünleri pazarı oldukça rekabete açık bir alan. BORON bu pazarda diğer markalardan yüzde 100 doğal mineralli içeriği ve yerli ürün özellikleriyle ayrılarak nev-i şahsına münhasır bir alan yaratacak. Bu arada bir şeyin altını çizmek istiyorum, BORON'un 4 kilogramlık paketi tüm yıl boyunca aynı fiyattan satılacak. BORON'un pazar payının artması haliyle ithal ettiğimiz temizlik ürünü oranı da azalacak ve bunun için dışarıya ayırdığımız kaynak ülke içerisinde, yani milletimizin cebinde kalacak. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Yerli kaynaklarımızı yerli teknolojilerimiz ve yerli insan gücümüzle işleyerek birer değer haline getiriyoruz. Bu yöndeki gayretlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.

"BOR PAZARINDA TALEP EDİLEN BÜTÜN ÜRÜNLERİ ÜRETEBİLMEKTEYİZ"

Serkan Keleşer ise, "Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilen ürün portföyümüzden 17 adet farklı bor ürünü var. Hem ürün çeşitliliğine hem de farklı değerlerde ürünlere sahibiz. Bugün bor pazarında talep edilen bütün ürünleri üretebilmekteyiz. Kuruluş olarak rezerv kadar pazar hedefimizle 2017-2018 yıllarında ilklere imza attık. Yeni pazarlar ve yeni ürünler konusunda atılımlar yaptık. Uzakdoğu ve Asya başta olmak üzere küresel pazarda cam, tarım, seramik, deterjan ve diğer sektörlerde yüzden fazla ülkede 350'den fazla müşteriye, oldukça geniş pazar alanlarına sahibiz" dedi.

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Otomatik çamaşır makinelerinde kullanım için geliştirilen ve 4 kiloluk paket fiyatı 24 lira 90 kuruş olan BORON, doğal mineralli bir temizlik ürünü. Petrol türevi hammaddeler içermeyen BORON'da fosfat, zararlı kimyasallar ve alerjen parfüm de yer almıyor. Antialerjik ve antifungal etki sağladığı belirten BORON, kireç çözücü etkiye sahip. BORON'un makinelerin kireç çözücü ürünlere ihtiyaç duymadan ömrünü uzattığı ve yumuşatıcı özelliği bulunduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

- Tanıtım filminin gösterilmesi

- Reklam filminin gösterilmesi

- Bakan Dönmez'in konuşması

- Keleşer'in konuşması

- Toplu fotoğraf

- Detaylar

25.01.2019 - 18.07 Haber Kodu : 190125198

=====================

4 - BAKAN PAKDEMİRLİ: SULAMANIN BAŞARININ ANAHTARI OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Devlet Su İşleri(DSİ) Genel Müdürlüğünce, Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri düzenlendi. Seminere Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın ve çok sayıda Devlet Su İşleri çalışanı katıldı.



"TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA 1'İNCİ, DÜNYADA 7'İNCİYİZ"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı konuşmada, "Ülkemiz yönetim sisteminde olduğu gibi, tarımda da yeni bir döneme umutla girdik. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını birleştirerek, Tarım ve Orman Bakanlığı olduk. Bu birleşmeyi fırsata çevirmeliyiz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, Dünyada 7'inciyiz. Tarımsal toprak varlığı olarak yine Dünyada 17. Sıradayız. Bu durum, elimizdeki toprak kaynağını, iyi kullandığımızı göstermesi açısından da önemli aslında. Küçükbaş hayvan ve Süt sığırı varlığında Avrupa Birliği'nde 1. Sıradayız. Büyükbaş hayvan varlığında da Avrupa Birliği'nde, Fransa'dan sonra 2. Sıradayız." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ)'nin ülkedeki en büyük yatırımcı kurumlardan birisi olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, 780 bin kilometrekare ülke topraklarının, her köşesine yatırımların götürüldüğünü, 65 yıldır sulama, enerji, içme suyu temini ve taşkın koruma sektörlerinde, hizmetlerin sürdüğünü belirtti.



"SULAMANIN BAŞARININ ANAHTARI OLDUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Bekir Pakdemirli, "Sulamanın Başarının Anahtarı Olduğunu Çok İyi Biliyoruz. Su, bizler için adeta bir katalizör vazifesine sahip. 16 yıllık süreçte baraj sayımızı 276'dan 563'e, HES sayımızı 105'ten 547'e, İçme Suyu tesis sayımızı ise 31'den 236'a çıkardık. Şu an için 6,5 Milyon Hektar sulanan alanımız mevcut. İnşallah, 2 Milyon Hektarlık alanımızı da sulamaya açmayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda, tarımda ekstra yıllık 15 Milyar TL gelir artışı sağlamış olacağız." diye konuştu.

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ(HES) İNŞA ETMEK ÜLKEMİZ İÇİN BİR ZARURETTİR

Bakan Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

Hidroelektrik santralleri(HES) inşa etmek ülkemiz için bir zarurettir. Cari açığın en büyük sebebi enerji ithalatıdır. Bu noktada HES'ler cari açığı azaltacak, en önemli yenilenebilir, yerli kaynaklardır. HES'lerle alakalı bölge halkının, zaman zaman doğru şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir. Şayet bölge halkına doğru olanı biz anlatmazsak, başkaları yanlış şeylerle onları yanıltabilir. Bütün su yapılarının yegâne sorumlusu DSİ Genel Müdürlüğü'dür. Özel sektör tarafından bölgelerde yürütülen bu çalışmalar, inşaat safhasında sık sık denetlenmelidir. HES projelerinde oluşacak tahribatların giderilmesi için, yapılacak ağaçlandırma çalışmalarında, projesinde belirtilen fidanlar imkânlar dâhilinde, Orman Genel Müdürlüğü tarafından bedelsiz olarak tahsis edilecektir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Görüntü Dökümü:

------------

-Bakan Pakdemirli'nin salona gelişi

-Pakdemirli'nin konuşması

-Hatıra Fotoğrafı

25.01.2019 - 21.02 Haber Kodu : 190125232

====================