DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- BAHÇELİEVLER'DE SPOR SALONU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'de bulunan bir spor salonunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kundaklama üzerinde duran polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferit Selimpaşa Caddesi üzerinde bulunan spor salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı yangında, spor aletleri küle dönerken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"ÇEVREDE DOLAŞANLAR VARMIŞ"

Yangının meydana geldiği mahallede oturan bir vatandaş olayla ilgili, "Bir cam kırılma sesi duydum ben, sonra dışarı çıktım dumanlar yükseliyordu. Sonra itfaiye ekiplerini aradık. Söylenene göre, çevrede dolaşanlar varmış. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Kameralar var etrafta, belli olacak ne olduğu. Polisimiz geldi, itfaiyemiz geldi çok şükür. Kontrol altına aldılar. Arka sokakta da midibüs yandığı söyleniyor. Terör saldırısı olabilir diye düşünüyorum ama polislerimiz ne olduğunu belirleyecektir" dedi.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Aynı bölgede art arda yaşanan her iki olayın ardından kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri alarma geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Alev alev yanan iş yeri

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Polis ekiplerinin önlemi

- Genel ve detaylar

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2- PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'de park halindeki bir midibüs gece saatlerinde alev alev yandı.

Bahçelievler, Merkez Mahallesi Efe Sokak'ta park halinde bulunan 34 BG 4639 plakalı midibüs gece saat 01.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle midibüsteki yangın söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri bir süre çalışma yaparken, polis çevredeki vatandaşlardan bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

- Alev alev yanan midibüs

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Görgü tanığı ile röp.

- Polisin olay yeri çalışması

- Genel ve detaylar

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3- HAVALİMANI OTOPARKINDA AÇIK BIRAKILAN LÜKS CİPTE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Haber-Kamera: Enver ALAS- İSTANBUL

Atatürk Havalimanı otoparkında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptığı rutin kontroller sırasında, kapısının açık olduğu fark edilen lüks bir cipte, yüksek miktarda çek ve yaklaşık 70 bin lira değerinde Türk Lirası ile döviz bulundu. Polis gözetiminde tutanak altına alınan para ve çekler sahibine teslim edilmek üzere kayıp eşya ofisine teslim edilirken, yetkililer de araç sahibine ulaşmaya çalışıyor.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Havalimanı İç Hatlar Otoparkı'nda görev yapan TAV Özel Güvenlik personeli, bugün yaptıkları rutin kontroller sırasında lüks bir cipin kapılarının kilitlenmediğini tespit etti. Bunun üzerine 34 BRL 40 plakalı lüks marka beyaz bir cipi kontrol eden güvenlik görevlileri bagajda ağzı açık bir çanta buldu. Ardından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Çantada yapılan incelemede çok sayıda çek ile Türk Lirası ve yüksek miktarda dövizden oluşan nakit para çıktı. Yapılan sayımda, 2 milyon 740 bin Lira değerinde çek, 34 bin 925 Türk Lirası, 5 bin 915 dolar, 25 Euro ve 866 Moldova Leyi çıktı. Ayrıca tutanakta bir adet pasaport, 2 adet güneş gözlüğü, araç ruhsatı da kayıp altına alındı.

CİPİN CAMINA NOT BIRAKILDI

Araç sahibinin bulunması için harekete geçen görevliler, önce terminal içerisinde anons yaptırdı. Ancak sonuç vermemesi üzerine çanta ve içindekiler tutanak altına alındıktan sonra TAV Kayıp Eşya Ofisine teslim edildi. Görevliler aracın camına da konuya ilişkin bir not bıraktı.

Öte yandan polisin, yaptığı incelemede araç sahibinin B.N olduğu tespit edildi. Henüz ulaşılamayan B.N.'nin aracını otoparka bıraktıktan sonra kilitlemeyi unuttuğu şeklinde değerlendiriliyor.

Görüntü Dökümü

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-Cipte bulunan para ve çeklerin fotoğrafı

-Aracın fotoğrafı

-Otoparktaki lüks cipin görüntüsü

-Otoparktan görüntüler

-Cipten görüntüler

-Cipin camına bırakılan not

-Güvenlik görevlisinin aracın etrafında bulunması

-Genel ve detaylar

24.01.2019 - 18.29 Haber Kodu : 190124210

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4-AVUKATLARDAN CÜBBELİ YÜRÜYÜŞ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

İstanbul Barosu “24 Ocak tehlikedeki avukatlar günü" dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirdi. İstanbul Barosu avukatları ve çeşitli illerden gelen avukatlar cübbelerini giyerek Galatasaray Meydanı'nda toplandı. Avukat olan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da cübbesini giyerek gruba destek verdi.

Avukatlar, “Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir" yazılı bir pankart açtı, Uğur Mumcu ve Tahir Elçi posterleri taşıdı. Grup, “Susma sustukça sıra sana gelecek" şeklinde slogan atarak İstiklal Caddesi üzerinde bulunan İstanbul Barosu binasına yürüdü.

Burada İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, binanın balkonunda bir konuşma yaparak, “Sesteki nefes avukatlardır ama avukatların sesi kesilirse yurttaşların da nefesi kesilir. Kesmeyiz biz, biz avukatız ve bir gün herkese lazım oluruz" dedi.

Konuşmanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Grubun toplanması

- Grubun yürüyüşü

- Durakoğlu'nun konuşması

- Detaylar



