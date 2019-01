DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1 - BAŞAKŞEHİR'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR Dolapdere Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Sabah saat 6.00 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Dolapdere Sanayi Sitesi'nde torna işleri yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören güvenlik görevlileri ve vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Dumanların içinde kalan iş yeri çalışanı Sait Korucu itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Evsiz olduğu ve iş yerinde yaşadığı öğrenilen Korucu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

2- İSTANBUL'DA FETÖ/PDY OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabaha karşı FETÖ/PDY'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonrası gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sabaha karşı İstanbul genelinde daha önce belirlenen adreslere FETÖ/PDY'na yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında polis ekipleri girdikleri adreslerde arama yaparken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

3- İŞADAMI KEDİYİ SOPAYLA DÖVDÜ; DEHŞET ANLARI KAMERADA

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL

Bahçelievler'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evinde kediyi sopayla defalarca dövmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. İnsanın kanını donduran görüntülerin geçtiğimiz aylarda çekildiği öğrenildi.

Kocasinan'da tekstil işi yaptığı öğrenilen işadamı Hakan G. iddiaya göre, yedirmesine rağmen çağırdığında yanına gelmeyen kedilerine sinirlendi. Çocuklarını odadan uzaklaştırarak kapıyı kapatan Hakan G., eline aldığı sopayla bir elinde tuttuğu kediyi defalarca dövdü. Acıyla inleyen kedi, bir ara dayaktan kurtulup pencereden kaçmaya çalıştı. Hakan G., kapalı olan pencerenin önünde sıkıştırdığı kediyi burada da defalarca sopayla vurdu. Çocuklardan birinin odaya girmesiyle dayağa ara veren Hakan G., çocuğu dışarı çıkarıp kapıyı kapatarak kediyi tekrar sopayla dövmeyi sürdürdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hakan G.'nin bir süre önce eşiyle boşandığı, 3 çocuklarının velayetinin annelerine verildiği öğrenildi. Tehdit ettiği gerekçesiyle eşi tarafından şikayet edilen Hakan G. hakkında uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

4- KEDİYİ SOPAYLA DÖVEN İŞADAMI GÖZALTINA ALINDI

Mehmet AKTARAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - BAHÇELİEVLER'de tekstilci işadamı Hakan G.'nin evindeki kediyi sopayla dövmesi polisi harekete geçirdi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınana Hakan G. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kocasinan'da tekstil işiyle uğraşan işadamı Hakan G.'nin bir kediyi elindeki sopayla defalarca dövmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Tepki ve şikâyetler üzerine harekete geçen polis ekipleri Hakan G.'yi kaldığı adreste gözaltına aldı. Hakan G. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen Hakan G.'nin gözaltına alındığı görüntülerde, Hakan G.'nin polislerle konuştuğu ve "Kendi arabamla gelebilir miyim" diye sorduğu görülüyor. Hakan G. polis aracıyla emniyete götürülüyor.

5 - GÜNGÖREN'DE TRAMVAY KAZASINDA FACİADAN DÖNÜLDÜ



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL ()

Kabataş - Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören'de bulunan Mehmet Akif Durağı'nda bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak hat üzerindeki yüksek enerji direğine çarptı. Yolcular büyük panik yaşarken, herhangi bir ciddi yaralanma olayı yaşanmadı. Kaza tramvay seferlerinde aksamalara neden oldu.

Kabataş - Bağcılar hattında sefer yapan bir tramvay, Bağcılar istikametinde seyir halindeyken saat 20.30 sıralarında Mehmet Akif Durağı'na ulaştı. Durağa yanaşmak üzere olan üzere tramvay, metreler kala henüz belirlenemeyen bir nedenle önce kontrolden, sonra ise raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay hat üzerindeki enerji direklerinden birine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle beton direk yan yatarken, çarpmanın şiddeti ise tramvayda bulunan yolcularda ise büyük paniğe neden oldu. Faciadan dönülen kazada şans eseri ciddi bir yaralanma olayı meydana gelmedi. Kaza tramvay seferlerine de etki etti. Tramvay duraklarında yapılan anonslarda yolcuların, seferlerin yapılamadığı Zeytinburnu ile Güngören durakları arasında ücretsiz aktarma yaparak belediye otobüsleriyle seyahat edebileceği duyuruldu. Yolda kalanlar otobüslerle taşındı, ray hattında ise hummalı bir çalışma başladı. Kaza yapan tramvay ve hasar gören ray hattındaki soruna müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.



METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza sebebiyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında seferler Kabataş-Zeytinburnu ve Güngören- Bağcılar arasında yapılmaktadır. Sefer yapılamayan Zeytinburnu - Güngören İstasyonları arasında İETT, ücretsiz otobüs seferi yapmaktadır." denildi

6 - EKREM İMAMOĞLU: BU ŞEHRİN 1 NİSAN'DAN İTİBAREN VEFALI BİR BELEDİYE BAŞKANI OLACAK

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL()

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Beylikdüzü teşkilatı tarafından bu sene 3'sü düzenlenen "Beylikdüzü vefa ödülleri" töreni, Beylikdüzü Atatürk Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

3. Vefa ödülleri gecesine CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İl başkanı Canan Kaftancıoğlu, Zülfü Livaneli, CHP'li milletvekilleri ve çok sayıda partililer katıldı.

Vefa Ödülleri'nin danışma ve onur kurulunda, Süleyman Çelebi, Ercan Karakaş, Altay Öymen, Önay Alpago, Yüksel Çengel, Sevgi Oktay ve Fikret Ünlü yer alırken seçici kurulda ise Ekrem İmamoğlu, Taşkın Özer, Çiğdem Çoker ve Cem Aydın yer aldı.

Tören öncesinde şef Hakan Tepelli eşliğinde Beylikdüzü gençlik senfoni orkestrası katılımcılara konser verdi. Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, gençlik senfoni orkestrasının konserini büyük bir ilgi ile dinledi. Ardından İmamoğlu, Hakan Tepelli'den alarak Beylikdüzü gençlik senfoni orkestrasının çaldığı İzmir Marşı'na şeflik yaptı.

Gecede işitme engelliler için işaret dili ile sunu da yapıldı. Geceye yoğun programından dolayı katılamadığını telgraf ile belirten CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ödül alanları tebrik etti.

"VEFASIZ SİYASET OLMAZ OLSA DA KALICI OLMAZ"

Kürsü de konuşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu vefa ödülü fikrini ilk ortaya koyduğumuzda 'siyasette vefa olmaz' dediler. Ben 'olur' dedim. Çünkü vefasız siyaset olmaz başarı da olmaz. Olsa bile kalıcı olmaz, insanları aldatır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne de çok güzel olur diye düşündüm ve arkadaşlarımla paylaştım. Çok yakıştığını görüyorum. İyi ki düşünmüşüz iyi ki başlamışız. İyi ki başarmışız" dedi.

"BİZ BU ŞEHRİN TAŞINA, TOPRAĞINA, DOĞASINA, HER ŞEYİNE VEFALI OLACAĞIZ"

31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul'a saygı gösteren bir başkan olacağına değinen İmamoğlu, "Hayatın her evresine her güzel duyguyla böyle bakıyoruz. Bir kentin yöneticisi olmak da bir şehre vefalı olmayı gerektirir. Hele de '5 bin yıllık tarihi kadim kent' deyip bunu lafta bırakıyorsanız, bir kente vefasızlık örneğidir. Ama biz bu şehrin taşına, toprağına, doğasına, her şeyine vefalı olacağız. Hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu şehrin 1 Nisan'dan itibaren kente özen gösteren, insanına saygı gösteren çok vefalı bir belediye başkanı olacak." diye konuştu.

Ödül alacak kişilerin tanıtıcı videolarının izlenmesinin ardından ödül takdimine geçildi. Onur Ödülü'nü hayatını kaybeden CHP'li Kudret Yıldırım'ın eşi Serpil Yıldırım aldı. Yıldırım'a ödülünü Seyfi Oktay verdi. Beylikdüzü vefa ödülünü Canan Kaftancıoğlu, Elif Necla Türkoğlu'na takdim etti. İstanbul Vefa Ödülü'nün sahibi, Bozkurt Nuhoğlu oldu. Nuhoğluna ödülünü Murat Karayalçın verdi. Türkiye vefa ödülünü Hikmet Çetin, Altan Öymen'in ellerinden aldı. Ödül takdiminin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Cumhuriyet Halk Partisi 3.Beylikdüzü Vefa Ödül Töreni'nin kapanış konuşmasını Sanatçı-Yazar Zülfü Livaneli yaptı. Livaneli, "Türkiye çağında tarihi günler yaşıyoruz. İstanbul'da kaybedilerek başlanmış bir karanlık bir battaniye örtülmüş bir durum, yine İstanbul'da 31 Mart'ta kurtuluş mücadelesi olarak başlayacak." ifadelerini kullandı.

7 - THY EKİBİNE GÜNEY AFRİKA'DA SİLAHLI SOYGUN



Haber: Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL ()

Türk Hava Yolları'nın (THY) Güney Afrika'ya giden uçuş ekibinin silahlı soyguna uğradığı öğrenildi. Servis aracının içinde kırmızı ışıkta beklerken silahlı soyguncular tarafından önleri kesilen THY personelinin değerli eşyaları soyguncular tarafından çalındı. Saldırıya uğrayan ekip bir sonraki uçuşla Türkiye'ye dönerken, Güney Afrika polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan soyguncuların THY pilotunu da darp ettiği öne sürüldü.

THY ekibinin silahla gasp edildiği olay Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde geçtiğimiz 13 Ocak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. O tarihte Johannesburg'ta yatıda bulunan THY ekibi şehir ile otel transferini sağlayan servis aracıyla yemek yemeye çıktı. Yemekten sonra aynı araçla otele dönüşe geçen ekibin bindiği servis aracının önü kırmızı ışıkta beklediği sırada başka bir otomobil tarafından kesildi. Otomobilden inen eli silahlı soyguncular şoförden aracın kapısını açmasını istedi. Bunun üzerine şoför kapısını açarken, aracın içine giren soyguncular, THY personelinden yanlarındaki değerli eşyaları vermelerini söyledi. Silah zoruyla THY personelinin değerli eşyalarını çalan soyguncular, hızla kaçarak kayıplara karıştı.



PİLOTU DARP ETTİ

Olayın şoku üzerine hemen polis merkezine giderek şikayetçi olan THY ekibinden kaptan pilotun da saldırganlar tarafından darp edildiği öne sürüldü. Olayın ardından THY ekibi bir sonraki uçuşta görevli olmadan Türkiye'ye dönüş yaptı. Güney Afrika polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

======================

8- SURİYE'DE MAHSUR KALAN SUDANLI KADIN ÜLKESİNE UĞURLANDI



Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL (), SURİYE'nin İdlib kentinde mahsur kalan 4 çocuk annesi Sudanlı Yusriyye Abdulkerim Hano, Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine gitti. Hano'yu Sudan'ın Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani uğurladı. Bu sırada Hano ile birlikte Suriye'de mahsur kalan ve ailesini kaybeden diğer Sudanlı Tiyjani Wageei de ülkesine uğurlandı. Yaklaşık 8 yıl boyunca Suriye'de mahsur kalan Hano, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin yardımıyla Suriye'den çıktık" dedi. Hano'nun Suriye'den ülkesine gönderilmesi için Türkiye ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı çalışma başlatmıştı.

Suriye'nin İdlib kentinde bundan yaklaşık 8 yıl önce iç savaşın patlak vermesiyle birlikte mahsur kalan ve eşinden 2 yıl önce ayrıldığı için 4 çocuğuyla birlikte bir başına yaşam mücadelesi veren Yusriyye Abdulkerim Hano, Türkiye ve Sudan'ın işbirliğinde İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da desteğiyle İdlib'den çıkarıldı. İdlib'den önce Hatay'a getirilen Hano, buradan ülkesine gitmek için İstanbul Atatürk Havalimanı'na getirildi. Hano'yu Atatürk Havalimanı'ndan ülkesine uğurlamak üzere Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani karşıladı.



"KENDİMİZİ GÜVENLİ HİSSETTİRDİNİZ"

Suriye'de çok zor şartlar altında 4 çocuğuyla birlikte yaşam savaşı verdiğini söyleyen Hano, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin yardımıyla Suriye'den çıktık. Kendimizi güvenli bir şekilde hissetmemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a şükür babam, annem ve kardeşlerim var. Onlar da beni bekliyor. Fırınlarda çalıştım, evlerde çalıştım. Yapılan insani yardımlarla uzun süre ayakta kalabildim" diye konuştu.



"SUDAN ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Sudan Türkiye Büyükelçisi Yousif Elkordofani de, "Sudan adına Türkiye'ye ve İHH'ya çok teşekkür ederim. Aile Suriye'deydi. Güvenlik sorunu yaşamaktaydı. Bundan dolayı bizden de Sudan'a gelmek için yardım istediler. Bizim Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Türk Güvenlik güçlerinin de desteğiyle İdlib'den çıkardık. Birkaç saat sonra da Sudan'a gidecekler. Suriye'de yaşananlardan dolayı eşinden ayrıldı. Aile mağdur olmuş durumda. Tabi biz de yardımcı olacağız. Ortak bir işbirliğiyle buradan çıkardık. Türkiye ile Sudan arasında güvenlik işbirlikleri iyi durumda. Daha da iyi bir yere getireceğiz" dedi.



AİLESİNİ KAYBETMİŞ

Öte yandan Suriye'de yaşayan ve yardım isteyen bir başka Sudanlı Tiyjani Wageei de Sudan'a göndereceklerini söyleyen Elkordofani, "Kendisi de uzun zamandır Suriye'de yaşamaktadır. Ailesini ve çocuklarını kaybetmiş. İHH'deki arkadaşlarımızla yapılan irtibatla Suriye'den çıkardık ve Sudan'a götürüyoruz" dedi.



9 - DAVUTPAŞA PATLAMASI DAVASI'NDA KARAR AÇIKLANDI....

*4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİ

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis, 2 sanık ise 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi. Karar oybirliğiyle alındı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanıklar katılmadı. Duruşmada söz alan müştekilerin avukatları davanın 10 yıldır sürdüğünü belirterek, sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti, verilecek kararın örnek olmasını istedi. Söz alan müştekiler de adalet istediklerini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

2 SANIK 10 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz'ü "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 1'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını ve verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendiren mahkeme heyeti cezayı 10'ar aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

2 SANIK DA 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanıklardan Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal da 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların geçmişteki hali, sosyal durumu, suç sonrası ve yargılama sürecindeki dosyaya yansıyan tutum ve davranışlarını ve verilecek cezanın sanıkların gelecekleri üzerindeki olası etkileri bütün olarak değerlendiren mahkeme heyeti cezayı 1 yıl 8 aya düşürerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Dava öncesi Bakırköy Adalet Sarayı önünde hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı. Grup, "Davutpaşayı unutmadık, unutturmayacağız" yazılı pankart açtı, "İş kazası değil, cinayet" ve "Davutpaşayı unutma unutturma" şeklinde slogan attı. Yapılan açıklamada, iş cinayetlerinin son bulması için adaletli bir karar verilmesi istendi.



DAVANIN GEÇMİŞİ

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada 21 kişinin hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı. Patlamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma sonunda 10 sanık hakkında dava açtı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal'ı 7'şer yıl 6'şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşleri de 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna'ya 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verilirken, bu cezalar 30'ar bin 400'er lira para cezasına çevrildi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz'ün 2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti.

KARAR YARGITAY'A TAŞINDI

Bu karar üzerine ölenlerin aileleri Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı temyiz ederek davayı Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi Murat Aydın, Atakan Tanış ve Hasan Altay hakkında verilen beraat kararları ile Remzi Koçyiğit ve Resul Koçyiğit'in 5 yıllık hapis cezasını onadı. Servet Kırna hakkında 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek davanın düşmesine karar verildi. Taksirle ölüme neden olma suçundan para cezasına çarptırılan Şevket Yıldırım ve Hatice Küçükakyüz suçlarının "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. "Taksirle ölüme neden olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçun "görevi kötüye kullanmak kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bu karar da bozmuştu.

