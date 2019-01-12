DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- EYÜPSULTAN'DA KULLANILMAYAN BİR TRAKTÖR FABRİKASINDA YANGIN ÇIKTI

Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,()

Eyüpsultan'da kullanılmayan bir traktör fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, 19.00 sıralarında Topçular Mahallesi, Edirnekapı Rami Caddesi üzerinde bulunan bir traktör fabrikasında meydana geldi. Kullanılmayan 2 katlı traktör fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler fabrikanın bir bölümünde yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ekipleri, fabrikanın yanan bölümüne müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi. Polisin yangınla ilgili soruşturması sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Yanan fabrikadan görüntü

- Fabrikadan çıkan dumandan görüntü

- Genel ve detaylar



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2- DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNDEN 20 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul ()

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu dolandırıcılık şebekesine yaptığı operasyonda 20 kişi tutuklandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta; sahte evrakla noterden araç satışı yapan, başkalarına ait günlük kiralık evleri kendi malı gibi göstererek ailelere aylık olarak kiraya veren ve sahte evrakla evlerin satışını yapan, aralarında noter çalışanı, polis ve jandarmanın da bulunduğu 28 kişiyi gözaltına almıştı. Söz konusu operasyon; İstanbul, Balıkesir, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Burdur, Mersin ve Bolu'da gerçekleştirilmişti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek', 'Kurulan örgüte üye olmak', 'Örgüt adına suç işlemek' ve 'Rüşvet' suçlarından, Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlem yapıldı. Şüpheliler dün de adliyeye sevk edildi. 20 şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)

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(Polis kamerası)

- Arama yapılması

- Şüphelilerin götürülmesi

(Güvenlik kamerası)

- Şüphelilerin takibi

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

- Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

- Şüphelilerin görüntüsü

- Genel ve detaylar

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3- BİNALİ YILDIRIM'DAN EV ZİYARETLERİ

İSTANBUL

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul'da kıldığı Cuma namazının ardından uğradığı bir kafede bulunanlarla bir araya geldi, ardından kendisini davet eden iki ayrı ailenin evlerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cuma namazını Mimar Sinan Camii'nde kıldıktan sonra güzergahında bulunan bir kafeye uğradı. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra Naci-Hatice Canruh ve Murat-Seda Koçak çiftlerinin evlerini ziyaret etti. Aile üyeleriyle sohbet eden Yıldırım, evde bulunmayan bazı aile bireyleriyle kendisine uzatılan telefonla konuştu. Yıldırım, hastanede yatan aile bireylerinden birine telefonla geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Evde bulunmayan aile bireylerinden biriyle telefonla konuşurken, "Ben Binali, Binali Topal Dursun'un oğlu" şeklinde kendini tanıtması gülüşmelere yol açtı.

Görüntü Dökümü:

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-Binali Yıldırım ve beraberindekilerin sokakta yürümeleri

-Kafeye uğramaları ve buradakilerle sohbet etmeleri

-Evlere geçmesi

-Evdekilerle sohbet etmesi

-Çocuklarla ilgilenmesi

-Yapılan ikramlar

-Kendisine uzatılan telefondakilerle konuşması

-Hastaya telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunması

Detaylar



