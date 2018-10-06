DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

1- PENDİK'TE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL - Pendik'te bir otomobil yolda park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Otomobilden yola savrulan alkol şişesi dikkat çekti.

Kaza, Ankara Caddesi Harmandere mevkiinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede seyreden 34 HVD 02 plakalı otomobilin sürücüsü Serkan D, iki şeritli yolun sol şeridinde park halinde bulunan 14 AAD 020 plakalı TIR'a henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Serkan D. şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobilde, yanında bulunan arkadaşı Hakan Y. ise otomobilin ön camından fırlayarak TIR'ın altında sıkıştı. Neslihan A. ise kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücü Serkan D. ve arkadaşı Hakan Y.'yi sıkıştıkları yerden çıkarırken, sağlık ekipleri Hakan Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı Serkan D. ve Neslihan A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan otomobilden yola savrulan alkol şişesi ise dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayla ilgili bir görgü tanığı, "Kaza çok ani oldu. Döndük, baktık, TIR'ın altına girmişler. Biz 3 yaralı gördük, ama sanırım birisi ölmüş" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Yaralı sürücüden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Çalışma yapan ekiplerden görüntü

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

06.10.2018 - 06.10 Haber Kodu : 181006004_

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2- FATİH'TE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - Fatih'te bir gecekonduda sabaha karşı yangın çıktı. Gecekondu yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çevrede paniğe neden olan yangından önce, itfaiye ekipleri araçların sokakta karşılıklı park etmesi nedeniyle ilerlemekte ve çalışmakta güçlük çekti.

Yangın, Fatih ilçesi Sümbül Efendi Mahallesi'nde sabah saat 05.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Eski Sarayönü Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuları evden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri dar sokaklara araçların karşılıklı park etmesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye erleri alev alev yanan gecekonduya müdahale ederken, bazı mahalle sakinleri de itfaiye ekiplerine yardım etti. Sağlık görevlileri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiyenin çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangın sırasında içeride kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı yaşanmasını önledi. İtfaiye erleri yangını tamamen söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Uzman itfaiye erleri yangınla ilgili incelemelerini sürdürürken, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Yangının çıktığı gecekondu

- Gecekondunun alev alev yanması

- İtfaiye ekiplerinin park eden araçlardan dolayı ilerleyememesi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Mahallelinin itfaiyeye yardımı

- Vatandaş ile röp.

- Genel detaylar

06.10.2018 - 06.53 Haber Kodu : 181006006

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3- AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDEKİ GERGİNLİK: 12 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önündeki gerginlikle ilgili 12 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık yaptığı açıklamayla, olayla ilgili şua ana kadar 12 kişinin gözaltına alındığını, kimlik tespit ve delil toplama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Üsküdar Beyberbeyi'nde bulunan evinin önüne dün akşam gelen grup gerginliği neden olmuştu. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonrası MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan beraberindeki 12 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri diğer şüphelileri yakalamak için olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini incelemeye devam ediyor. Gözaltına alınan 12 kişinin Üsküdar Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önünde yaşanan gerginlikle ilgili şuana kadar 12 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, sosyal medyaya yansıyan görüntüler ile olay yerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarının incelenerek kimlik tespit ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınanların emniyet müdürlüğü binasının balkonundaki görüntüleri

05.10.2018 - 18.23 Haber Kodu : 181005216

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4- AVUKAT ÖMER KAVİLİ TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Silivri'de görülen bir davada, mahkeme heyetine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan avukat Ömer Kavili tutuklandı.

Silivri'de İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen DHKP-C davasında, mahkeme heyetiyle tartıştığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat Ömer Kavili bugün jandarma tarafından gözaltına alınarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Tutuklanması talebiyle Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen avukat Ömer Kavili'nin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

Tutuklanma gerekçesinde, "Kavili'nin eyleminin amacının kutsal savunma hakkı olmadığı, aksine ters psikoloji ile müvekkilinin ve kendisini mağdur göstererek dosyada haklı çıkmaya çalıştığı, şüphelinin eyleminin müdafisi olduğu davayı sulandırmaya çalıştığı, şüphelinin tüm bu eylemleri birlikte değerlendirildiğinde amacının halkın gözünde yargının ve mahkemelerin itibarsızlaştırmak olduğu, adalete olan güveni sarsmayı amaçladığı, eylemlerinin haber niteliği taşıyarak toplumda infiale sebep olduğu, delillerin henüz toplanmamış olması, kaçma veya delilleri karartma ihtimalinin bulunması" gösterildi.

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5- YENİKAPI'DA 'ELAZIĞ TANITIM GÜNLERİ' BAŞLADI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

Elazığ Valiliği koordinasyonunda, Elazığ Dernekler Federasyonu(ELFED) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 'Elazığ Tanıtım Günleri' başladı.

Elazığ Tanıtım Günleri'nin açılış programına başta Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz olmak üzere, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ Milletvekilleri, Elazığlı çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Elazığ'dan gelenler ile İstanbul'da yaşayan Elazığlılar olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

Açılış programında konuşan TBMM Başkanvekili Adan, dün Batman'da PKK'lı teröristlerin asfaltın altına tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerleri anarak, rahmet diledi. Adan, "Dün milletimizin birliğine, kardeşliğine, sevgisine kurşun sıktılar. Şehitler verdik. Ama inanıyorum ki, hendekler başlarına yıkıldı" dedi.



"ELAZIĞ TÜRKİYE'NİN ÇİMENTOSUDUR"

Celal Adan, "Bana Elazığ'ı sorsalar, bir gazete çıkarsam; 'Elazığ ile ilgili bir başlık atacaksın deseler, Elazığ Türkiye'nin çimentosudur' başlığını atarım. Nerede bir Elazığlı tanıdıysam vatan millet sevgisi taşıdığına şahit olduk. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın" şeklinde konuştu.

VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI ELAZIĞ'I ANLATTI

Vali Çetin Oktay Kaldırım, konuşmasında Elazığ'da görev yapmaktan büyük bir memnuniyet ve şeref duyduğunu belirtti. Elazığ'ı yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Kaldırım, "Elazığ vizyonunu dünyaya açılmak olarak belirledi. Elazığ olarak Türkiye'ye değer üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Mücahit Yanılmaz ise İstanbul'a, medeniyetin, sanatın, şiirin kültürün edebiyatın merkezi olan Elazığ'dan geldiklerini ve Elazığ'ın selamlarını getirdiklerini belirterek, "Elazığ'ı yöresel ürünleri ve yemekleriyle, vişne mermeriyle üzümü kayısısı alabalığıyla tabiat ve inanç turizmi ile kış turizmi ile Türkiye'nin çok örnek ve nadide bir şehridir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Adan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a 'Gakkoşluk' beratı verildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, protokol üyeleri stantları gezdi. Ayrıca açılış kapsamında Bülent Serttaş ile Esat Kabaklı da birer konser verdi.

Elazığ'ın yöresel lezzetlerinin yanı sıra, tarihi ve kültürel eserlerinin de tanıtıldığı 'Elazığ Tanıtım Günleri' 7 Ekim'e kadar Yenikapı'da devam edecek.

Görüntü Dökümü

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-Açılış törenine katılanlar

-Protokol üyelerinden görüntüler

-Elazığ Belediye Başkanı'nın konuşması

-Vali Kaldırım'ın konuşması

-Celal Adan'ın konuşması

-Açılış kurdelesinin kesilmesi

-Bülent Serttaş konseri

-Stantlardan görüntüler

-Elazığ'ın yöresel ürünleri detay

-Genel ve detaylar

05.10.2018 - 20.50 Haber Kodu : 181005233

05.10.2018 - 20.49 Haber Kodu : 181005232