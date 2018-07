DHA İSTANBUL BÜLTEN -1

1- "ONUR YÜRÜYÜŞÜ" YAPMAK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cem DAĞISTANLI/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda, İstikla Caddesi'ne çıkarak "Onur Yürüyüşü" yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti. Polis, ara sokakta kovaladığı eylemcileri plasik mermi atarak ve gaz sıkarak dağıttı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde saat 18.00'da yapılması planlanan ve İstanbul Valiliği'nin yasakladığı "Onur Yürüyüşü" öncesinde Taksim Meydanı'nda ve Galatasaray Lisesi önünde çevikkuvvet polisleri ve TOMA araçları konuşlandırıldı. İstiklal Caddesi'ne çıkan ara sokaklar ise polisler tarafından kapatıldı. Önlemlere rağmen, İstikla Caddesi'ne çıkarak "Onur Yürüyüşü" yapmak isteyen gruplar ile polis arasında gerginlikler yaşandı. Polis müdahale ederek ara sokaklarda kovaladığı eylemcileri, plasik mermi atarak ve gaz sıkarak dağıttı.

LGBTİ üyesi bir grup, Taksim Mis Sokak'ta toplandı. Gruptan bazıları sloganlar attı, bazıları ise dans edip, halay çekti. Bir süre sonra basın açıklaması yapan grup olaysız şekilde dağıldı.

2- SANCAKTEPE'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

TEM Otoyolu Sancaktepe mevkii yan yolda iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii yan yolda meydana geldi. Çift yönlü yolda seyir haldeki 34 SD 3717 plakalı otomobil, karşı yönden galen 34 FJ 727 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlar içinde sıkışan yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili çalışma başlattı.

3- ADA YOLUNDA DENİZDE KAYBOLDU; EŞİNİN ÇABASI KURTARMAYA YETMEDİ

* Serkan Kuloğlu'nun arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yolculuk sırasında cep telefonu kamerası ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Kartal açıklarında su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kuloğlu, ip atarak kendisini kurtarmaya çalışan eşinin tüm çabalarına rağmen gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri ve Deniz Polisinin kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Öğle saatlerinde Serkan Kuloğlu(27), eşi ve 2 yaşlarındaki çocuklarıyla birlikte kendisine ait tekneyle Kartal Sahil'den adaya gitmek üzere denize açıldı. Kartal açıklarında teknenin su aldığını fark eden Kuloğlu, iddiaya göre suya atladı. Su alan bölgeyi tespit etmeye çalışan Kuloğlu'nun boğulma tehlikesi geçirdiğini gören eşi, kurtulması için ona doğru ip fırlattı. Eşinin tüm çabalarına rağmen Kuloğlu, bir süre sonra gözden kayboldu. Eşi yakınlarına haber verdi. Yakınları başka bir tekneyle gelerek kadını çocuğu ile birlikte kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi ve dalgıçlar geldi.

Kuloğlu'nun yakını Sedat Erdoğan, "Tekne su alıyormuş. Karısıyla, çocuğuyla beraber adalara gitmek istiyor. Ne hikmetse denize atlıyor kendisi teknenin nereden su aldığını anlamak için herhalde. O arada sudan çıkamıyor. Karısına 'ip at bana' diyor. Karısı ipi atıyor ama kendisi tutamıyor. Sonra can simidi atıyor ama çocuk yetişemiyor. Sanki dipten birisi onu çekiyor gibi kaybolup gidiyor suyun içinde. Eşi can yeleği giyip suya atlamak istemiş ama o 'atlama, Ünal abiyi ara, tekneyle bizi kurtarırlar' demiş. Eşi ve çocuğu teknede kalıyor. Tekne batmıyor. Tekneden atlamasa belki de hiçbir şey olmayacaktı." dedi.

Bu arada, Serkan Kuloğlu'nun tekneyi 10 gün önce Karamürsel'den getirdiği öğrenildi.

Bu arada, Serkan Kuloğlu'nun arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yolculuk sırasında cep telefonu kamerası ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Kuloğlu tekne güvertesinde otururken görülüyor.

(ÖZEL)

4- SULTANAHMET'TE TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI; SEFERLER BİR SÜRE YAPILAMADI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı, seferler 40 dakika çift yönlü olarak yapılamadı.

Eminönü yönünden Topkapı istikametinde ilerleyen tramvay saat 18.30 sıralarında raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular tahliye edildi. Tramvay aracı geri geri giderek tekrar raya girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalar yaptı. Araçlar boş halde test amaçlı rayların üzerinden geçmeye başladı. Testlerin ardından 40 dakika çift yönlü olarak yapılamayan seferler tekrar yapılmaya başlandı.

METRO İSTANBUL AÇIKLAMASI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

