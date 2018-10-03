DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 6 kişiyi yaralayan sürücü 21 yaşındaki G.S.G., Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Görüntü Dökümü: -------------- -Şüphelinin adliyeye getirilmesi ...

DHA İSTANBUL - BAKIRKÖY'DE DEHŞET SAÇAN SÜRÜCÜ ADLİYEYE GETİRİLDİ (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL
Bakırköy'de lüks cipini yayaların üzerine sürerek 6 kişiyi yaralayan sürücü 21 yaşındaki G.S.G., Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

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