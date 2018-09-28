DHA İSTANBUL - BAKANLIK'TAN HUZUREVİNDEKİ YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber: İstanbul - AİLE, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sultangazi'deki huzurevi yangınıyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde: "Sultangazi Huzurevi'nde, bugün öğle saatlerinde, binanın dış cephesinde bir yangın meydana gelmiştir.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde, yangın kısa sürede söndürülmüştür. Huzurevimizde bulunan 86 yaşlımız dumandan etkilenmeden tahliye edilmiş, binada kimsenin kalmadığı teyit edilmiştir. Yaşlılarımızın, geçici süreli konaklayacakları, Bakanlığımıza bağlı 8 huzurevine nakil işlemi başlamıştır. Yangının çıkış nedeni ile ilgili olarak araştırmalar devam etmektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, tahliye edilen huzurevi sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının giderileceğini, binadaki hasarın giderilmesinin ardından kendilerinin kısa sürede, Sultangazi Huzurevi'ne nakledileceğini belirtti.

Konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan Bakan Selçuk, huzurevi sakinlerinin hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve konuyla ilgili olarak idari soruşturmanın başlatıldığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti"



