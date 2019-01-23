DHA İSTANBUL - AYŞEN GRUDA HAYATINI KAYBETTİ 

Haber: İdris TİFTİKCİ - İstanbul
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.
Görüntü Dökümü:
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-Gruda Arşiv
Haber: İdris TİFTİKCİ - İstanbul Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Görüntü Dökümü: -------- -Gruda Arşiv
Haber: İdris TİFTİKCİ - İstanbul
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti. 74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.
Görüntü Dökümü:
--------
-Gruda Arşiv