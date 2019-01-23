DHA İSTANBUL - AYŞEN GRUDA HAYATINI KAYBETTİ 

Haber: İdris TİFTİKCİ - İstanbul Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti.  74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu. Görüntü Dökümü: -------- -Gruda Arşiv

DHA İSTANBUL - AYŞEN GRUDA HAYATINI KAYBETTİ 

Haber: İdris TİFTİKCİ - İstanbul
Tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda hayatını kaybetti.  74 yaşındaki Ayşen Gruda'nın bir süredir yoğun bakımda tedavisi sürüyordu.


Görüntü Dökümü:
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-Gruda Arşiv

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