DHA İSTANBUL - AVRASYA TÜNELİ BAKIM-ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE ULAŞIMA KAPATILDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - AVRASYA Tüneli, gece saatlerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Asya ile Avrupa yakasını boğazın altından birleştiren Avrasya Tüneli, gece yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 00.00 -05.00 saatleri arasında çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Tünelin girişlerine belediye işçileri tarafından uyarıcılar yerleştirildi. Tüneli kullanmak isteyen sürücüler, daha önceden belirlenen başka güzergâhlara yönlendirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avrasya Tüneli işletmesi tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda da, "30 Ocak 2019 - 01 Şubat 2019 tarihinde 00.00 ile 05.00 saatleri arasında tünel işletmesi, kalite standartları kapmasında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle Avrasya Tüneli her iki yönde geçici olarak hizmet veremeyecektir" denildi.

Görüntü Dökümü:

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Tünelin trafiğe kapatılması

Uyarıcı dubalardan detay

Sürücüleri başka güzergâhlara yönlendirmesi

Genel ve detaylar