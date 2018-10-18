DHA İSTANBUL - ATAŞEHİR'DE FECİ KAZA KAMERADA (1)

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza anı
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Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü Dökümü: ---------- -Kaza anı FEED
Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL
Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntü Dökümü:
----------
-Kaza anı
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