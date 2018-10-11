Özden ATİK - İSTANBUL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgayla ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturmanın şarkıcı Berkay'ın eşinin şikayetçi üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında tarafların ifadeye çağrılması bekleniyor.
DHA İSTANBUL - ARDA TURAN VE ŞARKICI BERKAY ARASINDAKİ KAVGAYA SORUŞTURMA
Özden ATİK - İSTANBUL İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgayla ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturmanın şarkıcı Berkay'ın eşinin şikayetçi üzerine başlatıldığı...
Özden ATİK - İSTANBUL
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