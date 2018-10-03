DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

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İstanbul Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapacak. Saat 15.00 sıralarında başlayacak basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız. İstanbul