DHA İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

İstanbul Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapacak. Saat 15.00 sıralarında başlayacak basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
İstanbul
İstanbul Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapacak. Saat 15.00 sıralarında başlayacak basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız. İstanbul
İstanbul Valisi Vasip Şahin, ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklama yapacak. Saat 15.00 sıralarında başlayacak basın toplantısını canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
İstanbul