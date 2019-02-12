DHA İSTANBUL - 9 YAŞINDAKİ TAYYİP MAHMUT'UN ENKAZ ALTINDAN KURTARILMA ANI

Haber: İstanbul 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın Kartal'da 8 katlı binanın enkazından kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kurtarma sırasında ekipler, Mahmut Tayyip'le sohbet ederek moral vermeye çalıştı. Bir görevli,...

DHA İSTANBUL - 9 YAŞINDAKİ TAYYİP MAHMUT'UN ENKAZ ALTINDAN KURTARILMA ANI

Haber: İstanbul
9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ın Kartal'da 8 katlı binanın enkazından kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kurtarma sırasında ekipler, Mahmut Tayyip'le sohbet ederek moral vermeye çalıştı. Bir görevli, Trabzonsporlu  Mahmut Tayyip'e 
"Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim" dedi.
Göçükten 9 saat sonra kurtarılan 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'ı Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan da ziyaret edip Trabzonspor forması ile futbol topu hediye etmişti.

Görüntü Dökümü;:
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-Kurtarma anları

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