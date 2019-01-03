DHA DIŞ -Yunanistan’ın Venezuela konsolosu kaldığı otelin odasında ölü bulundu

Io Chokona / Atina,() –Yunanistan’ın Venezuela konsolosu Angelos Haritos, Karakas’ın Altamira Suites otelindeki odasında ölü bulundu. İlk açıklamalara göre deneyimli diplomatın patolojik nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği düşünülüyor, ancak bütün olasılıklar araştırılıyor. 55 yaşındaki diplomat evli ve iki çocuk babasıydı.