DHA DIŞ - Yetişkin havuzuna giren çocuğu boğulmak üzereyken güvenlik görevlisi kurtardı

Brezilya () - Brezilya'da bir tatil kompleksinde bir çocuk, yetişkin havuzuna girince boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuğu güvenlik görevlisi kurtardı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde çocuk havuzunda bir süre kalan çocuk, hemen bitişikteki yetişkin havuzuna giriyor. Havuza girmesi ile dibe inen çocuk yukarı çıkamıyor. Durumdan habersiz havuzdakiler ise yüzmeye devam ediyor. Olayı fark eden bir güvenlik görevlisi hızla çocuğun bulunduğu yere geliyor ve boğulmak üzere olan çocuğu kolundan tutup dışarı çıkarıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çocuğun, çocuk havuzundan çıkması

Yetişkin havuzuna girmesi

Dibe batması

Çırpınması

Güvenlik görevlisinin koşarak gelmesi

Çocuğu kurtarması