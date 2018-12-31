DHA DIŞ - Yeni Zelanda 2019'a 'merhaba' dedi

2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2019'e giren ilk ülke oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Auckland kentindeki Sky Tower'dan görüntü
2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2019'e giren ilk ülke oldu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------- Auckland kentindeki Sky Tower'dan görüntü
2019'u ilk karşılayan ülke Yeni Zelanda oldu. Yeni Zelanda, Auckland kentindeki Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle 2019'e giren ilk ülke oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Auckland kentindeki Sky Tower'dan görüntü