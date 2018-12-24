DHA DIŞ - Wikileaks ABD büyükelçiliklerinin casusluk ekipman listelerini yayınladı

Gonca YAĞCI, () - Hükümetlerin ve diğer kuruluşların gizli belgelerini sızdıran Wikileaks internet sitesi, ABD büyükelçiliklerinin casusluk için kullanılmak üzere çok sayıda araç ve ekipman listesi hazırladığını iddia etti.

Wikileaks internet sitesi cuma günü yayınladığı 'Alışveriş Listesi'nde dünya genelinde ABD büyükelçiliklerinin tedarik edilmesi istenen araçların listelerinin yer aldığı 16 binden fazla döküman yayınladı.

Belgelerdeki listeye göre büyükelçiliklerden biri, casus kamerası olarak kullanılmak üzere 100’den fazla saat, düğme, kalem, şapka ve kravat sipariş ettiği yer alıyor.

Wikileaks, Twitter hesabından Kolombiya’daki ABD Büyükelçiliği’nin 8 Mayıs 2017 tarihli alışveriş listesindeki casus şapkaları, gözlükleri, kameraları, gece sensöreri ve dürbün sipariş listesini yayınladı.

Listede, Ukrayna’daki ABD Büyükelçiliği’nin ise 15 gizli radyo ve 20 ses kayıt cihazı gibi gözetleme için kullanılan cihazların listesi yer alıyor

İnternet sitesi bu belgelerin ‘açık gizli’’ olarak hükümet arşivlerine ulaşılarak görülebileceğini belirtti.

Wikileaks bu listelerin kamuya açık belgeler olduğunu belirterek belgeler için, aranabilir bir veritabanı hazırladı. Ancak bu belgelerin ABD büyükelçiliklerin internet sitelerine bağlantısı bulunmuyor.