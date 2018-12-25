DHA DIŞ - Vali ve senatör eşi helikopter kazasında hayatını kaybetti

Meksika () - Meksika'nın Puebla eyalet valisi Martha Erika Alonso ve senatör olan eşi Rafael Moreno Valle, içinde bulundukları helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Meksika'nın yeni devlet başkanı Andrés Manuel López Obrador da...