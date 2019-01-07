DHA DIŞ - Urfalı kebapçıdan KKTC’de insanlık ölmemiş dedirten davranış

URFALI dört kardeş, üç ay önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya restoran açtı. Mehmet, Mevlüt, Ali ve Servet Ergin kardeşler Ada'da öğrenci ve askerlerin yoğun olması nedeniyle restoranın kapısına önceki hafta "insanlık ölmemiş" dedirten şu yazıyı astı: “Urfalı Mehmet Usta diyor ki; Açsanız ve paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile insanlık ölmemiş dersiniz. Öğrenciler özellikle sizler hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği başka bir öğrenciye ikram edin. Bizden yana helaldir"



'KAPIMIZA GELEN AÇ ÇIKMASIN'

'ya konuşan restoran sahiplerinden Mevlüt Ergin, "Bu bize ninemizin nasihatıdır. Kapımıza gelen, aç çıkmasın. Biz de bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta gariban öğrencilerimiz var, askerlerimiz var. İhtiyacı olan herkese kapımız açık" dedi. 22 yıldır kebap ustası olan Mehmet Ergin de, "Ülkede maddi durumu olmayan öğrenci kardeşlerimiz var. Biz bu yazıyı asarken, parası olan olmayan herkesi misafir edebiliriz anlayışını güttük. Bütün gariban, öğrenci, asker, misafirlerimize kapımız açık" diye konuştu.



ÖĞRENCİLER MEMMUN

Restorana yemek yemeğe giden öğrencilerden Ömer Yıldırım, "Kuzey Kıbrıs'ta bu ekonomik krizde bu yazı çok anlamlı" derken Seda Kılıç, "Çok sıkıntı çeken öğrencilerin düşünülmesi çok güzel düşünülmüş bir hareket. Teşekkür ediyoruz" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Restoranın dıştan ve içinden görüntüsü, yazının görüntüsü

Mehmet Ergin'in konuşması

Mevlüt Ergin'in konuşması

Öğrencilerin konuşması