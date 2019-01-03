DHA DIŞ - Ukrayna'da 2 Türk kız öğrenci evlerinde ölü bulundu (3) – Ek Bilgi

Sonat Kerem, Ukrayna () - Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencisi iki Türk kız, yaşadıkları evde ölü bulundu. Kendilerinden 3 gündür haber alamayan bir arkadaşlarının bugün sabah saatlerinde polise giderek durumu bildirmesi sonrası, polis öğrencilerin yaşadığı eve gitti. Kiralık olan dairede kızların cansız bedenleri ile karşılaşan ekipler, yaptıkları incelemede öğrencilerin öldürülmüş olduklarını tespit etti. Öğrencilerin Harkov Üniversitesi'nde okudukları belirtildi.

UKRAYNA BASINI: "ÖLDÜRÜLEN KIZLARDAN BİRİ AİLESİNE ESKİ ARKADAŞI TARAFINDAN 'TAKİP EDİLDİĞİNİ' SÖYLEMİŞ"

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, hayatını kaybeden öğrencilerden birinin, olaydan kısa süre önce ailesine, Türk vatandaşı olan eski erkek arkadaşının kendisini takip ettiği yönünde şikâyette bulunduğu yazıldı.

POLİS: “ŞÜPHELİ HENÜZ YAKALANMADI”

Yerel medyanın, olayın şüphelisi ‘erkek arkadaş’ın gözaltına alıp sorgulandığını yazmasının ardından polis ekipleri yaptıkları açıklamada, şüphelinin henüz yakalanmadığını ve şüpheli ya da şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Emniyet yetkilileri evin sahibinin de olayla ilgili ifadesini alacaklarını söyledi.

FAHRİ KONSLOS BELIY: “ÖLENLER TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİYDİ”

Türkiye’nin Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy, Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan 20 ve 22 yaşlarındaki iki Türk vatandaşının, Harkov'da Valentinovskaya Caddesi üzerindeki bulunan bir apartman dairesinde ölü bulundukları bilgisini verdi.

EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI: “GENİŞ ÇAPLI ARAŞTIRMA BAŞLATTIK”

Harkov Emniyet Müdür Yardımcısı Sergey Çij, yaptığı açıklamada, bugün sabah Harkov'da kiralık bir dairede iki kız üniversite öğrencisinin cansız bedenlerini bulmaları sonrası, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Binadan görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

Polis yetkilisinin açıklaması



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