DHA DIŞ - Ücreti ödenmeyen işçi, otele kepçeyle daldı

İngiltere, () – İngiltere’de bir otelin inşaatında çalışan bir işçi, maaşının ödenmediğini söyleyerek mini kepçeyle yeni tamamlanmış otelin içine girerek, oteli yaklaşık 30 dakika boyunca tahrip etti.



Görgü tanıklarınca kayda alınan olayda, kızgın işçinin mini kepçeyle, otelin girişinden içeri girdiği görülüyor. Ücreti ödenmeyen işçi, yeni tamamladıkları otelin girişini ve içerisini tahrip ederken, iş arkadaşları da şaşkınlıkla olan biteni izliyor. İş arkadaşlarından bazıları adamı vazgeçirmeye çalışsa da, kızgın işçi yaklaşık 30 dakika boyunca, küfürler savurarak içeriyi tahrip ediyor. Ardından, mini kepçeyle dışarı çıkan işçiyi iş arkadaşları durdurmaya çalışıyor. En sonunda işçi, kepçeyi terk ediyor ve olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

Olay sonrası yetkililer, olay sırasında ciddi bir yaralanmanın yaşanmadığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve mini kepçeyle oteli tahrip eden işçinin arandığını duyurdu.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Maaşı ödenmeyen işçinin yeni tamamlan otele mini kepçeyle girmesi

-İşçinin yaklaşık 30 dakika boyunca içeriyi tahrip etmesi

-İş arkadaşlarının şaşkınlıkla adamı izlemesi

-Mini kepçeyle dışarı çıkan işçiyi, iş arkadaşlarının durdurmaya çalışması

-Kızgın işçinin kazı makinesinden inip, koşarak olay yerinden uzaklaşması