DHA DIŞ - Turistin çantasından parasını çaldı; kamera kaydetti, polis yakaladı

Rusya () – Rusya’da bir hırsız, otobüste bulunan Japon turistin sırt çantasından pasaportunu ve bir miktar parasını çalarken görüntülendi.



Olay, Rusya’nın Sahalin bölgesinde bulunan Yujno-Sahalinsk şehrinde meydana geldi. Otobüsün güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntülerde, turistik gezi için Yujno-Sahalinsk şehrine gelen Japon turistin otobüste yanındakilerle konuştuğu sırada durumdan yararlanmaya çalışan bir hırsızın, Japon turistin sırt çantasını açtığı görülüyor. İlk denemede çantadan hiçbir şey alamayan hırsız pes etmeyerek, bulduğu fırsatta tekrar tekrar turistin sırt çantasını açıp, içindekileri almaya çalışıyor. Daha sonra pes etmeyen ısrarcı hırsız, Japon turistin otobüsten indiği sırada kalabalıktan yararlanıp turistin arkasına geçerek bir miktar para ve pasaportu çantadan alıp olay yerinden uzaklaşıyor.



Yetkililerin yaptığı açıklamada, hırsızın gözaltına alındığı, daha önce de hırsızlıksan suçlu bulunduğu ve son suçu dolayısıyla beş yıla kadar hapisle yargılanacağı belirtildi.



Görüntü Dökümü

------------------

- Hırsızın, turistin çantasının fermuarını açması

- Defalarca çantanın içindekileri almaya çalışması

- İnerken, turistin arkasına geçerek çantasından para ve pasaport alması

