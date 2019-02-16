DHA DIŞ - Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı

ABD () - ABD Başkanı Donald Trump, 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzaladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuya  ilişkin bilgi verdikten sonra ülkede ulusal acil durum ilan ettiği Başkanlık bildirgesini...

DHA DIŞ - Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı

ABD () - ABD Başkanı Donald Trump, 'ulusal acil durum ilanı' kararını imzaladı.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuya  ilişkin bilgi verdikten sonra ülkede ulusal acil durum ilan ettiği Başkanlık bildirgesini imzaladı.

Trump imzaladığı bildirgede, "ABD anayasasının bana vermiş olduğu  yetkiye dayanarak güney sınırlarındaki aciliyetten dolayı ulusal acil durum ilan  ediyorum." dedi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders da attığı tweette Trump’ın fotoğrafını paylaşarak; Trump’ın acil durum ilanını imzaladığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Trump'ın açıklaması

 

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