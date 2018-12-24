DHA DIŞ - Trump: Suriye'de DEAŞ'tan kalan ne varsa yok edileceği bilgisini verdi

ABD () - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medşa hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine DEAŞ'ın Suriye'de yok edileceği bilgisini verdiğini söyledi.

Trump, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de DEAŞ'tan kalan ne varsa yok edileceği bilgisini bana verdi. O bunu yapabilecek birisi, ve de Türkiye bizim 'kapı kamşumuz'. Askerlerimiz eve dönüyor."